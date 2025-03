Μπρα ντε φερ Τραμπ – Πούτιν: “Νάρκισσος ο πρόεδρος των ΗΠΑ” για τα ρωσικά ΜΜΕ

Στην πρώτη αντίδραση της Ρωσίας στα σχόλια του Τραμπ, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε σήμερα ότι η χώρα συνεχίζει να “εργάζεται με την αμερικανική πλευρά” για την ειρήνη στην Ουκρανία.

Τις τελευταίες εβδομάδες, οι σχέσεις μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντιμίρ Πούτιν παρουσιάζουν έντονες διαφοροποιήσεις γύρω από το ουκρανικό ζήτημα. Παρά τις θετικές δηλώσεις που προηγήθηκαν μετά την εκλογή Τραμπ, η κατάσταση στην Ουκρανία παραμένει τεταμένη, με τις συζητήσεις για εκεχειρία να έχουν χάσει έδαφος.

Την Κυριακή ο Ντόναλντ Τραμπ, σε συνέντευξή του στο αμερικανικό δίκτυο NBC News μίλησε για τον εκνευρισμό του κατά του προέδρου της Ρωσίας, απειλώντας να επιβάλει δασμούς που ανέρχονται έως 50% κατά χωρών που αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο σε περίπτωση που η Μόσχα δεν συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός. Οι ρωσικές εξαγωγές πετρελαίου υπόκεινται ήδη σε σειρά κυρώσεων από τις ΗΠΑ, τη Βρετανία, την Ε.Ε. και άλλες χώρες της G7, με αποτέλεσμα Κίνα και Ινδία να έχουν αναδειχθεί στους δύο μεγαλύτερους αγοραστές, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας.

“Εάν η Ρωσία κι εγώ δεν καταφέρουμε να συμφωνήσουμε για να σταματήσει η αιματοχυσία στην Ουκρανία, και εάν θεωρήσω πως φταίει η Ρωσία – που μπορεί και να μη φταίει – αλλά, εάν το θεωρήσω, τότε θα επιβληθούν δασμοί. Δευτερογενείς δασμοί. Όποιος αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο, δεν θα μπορεί να κάνει δουλειές με τις Ηνωμένες Πολιτείες”, τόνισε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Τραμπ πάντως χαρακτηρίζει τον Ζελένσκι ως “δικτάτορα”, με τον Πούτιν να ζητά εκλογές στην Ουκρανία για να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις για ειρήνη.

Η απάντηση του Κρεμλίνου στον Τραμπ

Μετά την απειλή του Τραμπ για κυρώσεις, το Κρεμλίνο δηλώνει πάντως ότι η Ρωσία και οι ΗΠΑ εργάζονται για τη διευθέτηση του ουκρανικού ζητήματος.

Στο briefing με τους δημοσιογράφους, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ ανέφερε: “Μέρος των δηλώσεων που αναφέρατε ήταν παραφρασμένες”, είπε ο Πεσκόφ, αναφερόμενος στα σχόλια του Τραμπ.

“Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε με την αμερικανική πλευρά, πρωτίστως για την διευθέτηση των διμερών μας σχέσεων, που είχαν πληγεί σε μεγάλο βαθμό από την προηγούμενη αμερικανική κυβέρνηση. Και εργαζόμαστε επίσης σε πολλούς τομείς σχετικά με την ειρηνευτική διαδικασία στην Ουκρανία”, συνέχισε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου.

“Η δουλειά συνεχίζεται. Δεν έχουμε ακόμη τίποτα συγκεκριμένο που θα μπορούσαμε ή θα έπρεπε να σας πούμε. Αυτή η διαδικασία έχει καθυστερήσει λόγω της περίπλοκης φύσης της. Ο Πρόεδρος Πούτιν παραμένει ανοιχτός σε επαφή με τον Πρόεδρο Τραμπ. Μια τηλεφωνική κλήση μπορεί να οργανωθεί γρήγορα εάν χρειαστεί”.

Στα ρωσικά (ελεγχόμενα) media πάντως, υπάρχει κριτική κατά του Τραμπ. Στο Time Will Tell, ένα πολιτικό talk show στο Channel One, διατυπώθηκε μια σπάνια κριτική κατά του προέδρου των ΗΠΑ, όπως μεταδίδει το BBC, με τον παρουσιαστή να αναφέρει πως “ο Τραμπ έχει κακοήθη ναρκισσισμό”.

Στο talk show 60 Minutes στο πιο δημοφιλές κανάλι της χώρας Rossiya 1, ο παρουσιαστής είπε πως η ρητορική του Τραμπ είναι “για εσωτερική κατανάλωση στη χώρα του”, εκτιμώντας πως δεν έχει να κάνει με τη Ρωσία. Μία από τις μεγαλύτερες ρωσικές εφημερίδες υπέρ του Κρεμλίνου, η Moskovsky Komsomolets, φιλοξενεί επίσης άρθρο που κατηγορεί τον πρόεδρο Τραμπ ότι δεν εκπληρώνει τις “υποχρεώσεις” του να σταματήσει την επίθεση της Ουκρανίας στις ρωσικές ενεργειακές υποδομές, όπως προβλέπει πρόσφατη συμφωνία για περιορισμένη παύση του πυρός.

Από τη δική του μεριά, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Β. Ζελένσκι είπε ότι ο Πούτιν “δεν ενδιαφέρεται για τη διπλωματία” και κάλεσε για περαιτέρω πίεση στη Ρωσία για να τερματίσει τον πόλεμο.

Κόντρα για τα πολύτιμα μέταλλα

Εν τω μεταξύ, ο επικεφαλής του κρατικού επενδυτικού ταμείου της Ρωσίας δήλωσε ότι η Μόσχα και η Ουάσιγκτον έχουν ξεκινήσει συνομιλίες για την από κοινού εκμετάλλευση “ρωσικών μετάλλων σπάνιων γαιών”.

Θυμίζουμε πως την Παρασκευή ο Πούτιν πρότεινε ότι μια προσωρινή κυβέρνηση στην Ουκρανία υπό την υποστήριξη του ΟΗΕ θα μπορούσε να αντικαταστήσει τον Πρόεδρο Ζελένσκι για να ξεκινήσει ειρηνευτικές συνομιλίες. Ο Ρώσος πρόεδρος πρότεινε ότι θα υπάρχει η εποπτεία του ΟΗΕ “προκειμένου να διεξαχθούν δημοκρατικές εκλογές [στην Ουκρανία], προκειμένου να δημιουργηθεί μια ικανή κυβέρνηση την οποία εμπιστεύονται οι άνθρωποι”.

Ο δε Τραμπ απαιτεί πρόσβαση στα μέταλλα σπάνιων γαιών της Ουκρανίας ως βασική προϋπόθεση για τη συνεχή υποστήριξη προς το Κίεβο. Πρακτικά, εκτιμάται πως ο Τραμπ θέλει τον Ζελένσκι για λίγο καιρό ακόμη στην εξουσία, για να διασφαλίσει τη συνεκμετάλλευση σπάνιων γαιών της Ουκρανίας πέραν από τα πολύτιμα μέταλλα του Ντονμπάς τα οποία διαπραγματεύεται με το Κρεμλίνο.

Την Παρασκευή, ο Ζελένσκι είπε ότι η κυβέρνησή του εξετάζει εξονυχιστικά το κείμενο της τελευταίας συμφωνίας ορυκτών που έλαβε από τις ΗΠΑ. Ο Ζελένσκι είπε ότι δεν θα μπορούσε να δεχτεί οτιδήποτε θα απειλούσε την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ, κάτι που θέτει ως απαράβατο όρο για την επόμενη ημέρα της χώρας. Οι ΗΠΑ πάντως αποκλείουν την ένταξη του Κιέβου στο ΝΑΤΟ, κάτι που αποτελεί ακόμη μια αξίωση σε αυτό το δύσκολο παζλ.