Χάκερ "Ρομπέν των Δασών" δώρησαν τη λεία τους σε φιλανθρωπικά ιδρύματα

Μια ομάδα χάκερ που αυτοαποκαλούνται Darkside αποφάσισε να δωρίσει μέρος της λείας της σε φιλανθρωπικούς οργανισμούς. Η κίνηση αυτή δεν έχει ιστορικό προηγούμενο και έχει προβληματίσει τους ειδικούς του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο.

Όπως αναφέρει το BBC, σε μια ανάρτησή της στις 13 Οκτωβρίου, η κυβερνοσυμμορία ισχυρίστηκε ότι έχει αποσπάσει με εκβιασμούς εκατομμύρια δολάρια από διάφορες επιχειρήσεις και ότι πλέον την ενδιαφέρει να «κάνει τον κόσμο ένα καλύτερο μέρος». Στο πλαίσιο αυτό δημοσίευσε αποδείξεις ύψους 10.000 δολαρίων από δωρεές Bitcoin που έκανε σε δύο φιλανθρωπικά ιδρύματα, το Water Project και το Children International.

Όπως διευκρίνισαν οι χάκερ, στο στόχαστρό τους μπαίνουν μόνο μεγάλες κερδοφόρες εταιρείες: Με τις κυβερνοεπιθέσεις τους "παγώνουν" τα συστήματα πληροφορικής των εν λόγω εταιριών και τα "απελευθερώνουν" όταν πληρωθούν τα λύτρα που ζητούν. «Πιστεύουμε ότι είναι δίκαιο κάποια από τα χρήματα που έχουν πληρώσει οι εταιρείες να διατεθούν για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Ανεξάρτητα από το πόσο εγκληματική πιστεύετε ότι είναι η δράση μας, είμαστε στην ευχάριστη θέση να γνωρίζουμε ότι βοηθήσαμε να αλλάξουμε τη ζωή κάποιου. Σήμερα στείλαμε τις πρώτες δωρεές» αναφέρεται στην ανάρτηση.

Οι "Ρομπέν των δασών" του διαδικτύου δημοσιοποίησαν τις δύο φορολογικές αποδείξεις που έλαβαν για τις δωρεές 0,88 Bitcoin που έστειλαν στους οργανισμούς.

Το Children International, ένας εκ των δύο οργανισμών που δέχθηκε το "δώρο" γνωστοποίησε μέσω εκπροσώπου του ότι δεν σκοπεύει να κρατήσει τα χρήματα: "Εάν η δωρεά συνδέεται με χάκερ, δεν έχουμε καμία πρόθεση να τη διατηρήσουμε" είπε εκπρόσωπος του ιδρύματος, το οποίο υποστηρίζει άπορες οικογένειες και παιδιά σε Ινδία, Φιλιππίνες, Κολομβία, Ισημερινό, Ζάμπια, Δομινικανή Δημοκρατία, Γουατεμάλα, Ονδούρα, Μεξικό και Ηνωμένες Πολιτείες.

Από το Water Project, το οποίο εργάζεται για τη βελτίωση της πρόσβασης σε καθαρό νερό στην υποσαχάρια Αφρική, δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής κάποιο σχόλιο για το περιστατικό.

Η κυβερνοδωρεά θεωρείται μια παράξενη και ανησυχητική εξέλιξη, τόσο από ηθικής όσο και από νομικής πλευράς.

Ο Brett Callow, αναλυτής κινδύνου στην εταιρία προστασίας AntiVirus και AntiSpyware Emsisoft, δήλωσε: «Δεν είναι καθόλου σαφές τι θέλουν να επιτύχουν με αυτές τις δωρεές οι εν λόγω εγκληματίες. Ίσως τους βοηθούν να κατευνάσουν τα αισθήματα ενοχής τους. Ή το κάνουν για εγωιστικούς λόγους, θέλοντας να χαρακτηριστούν από την κοινή γνώμη ως Ρομπέν των Δασών και όχι σαν ασυνείδητοι εκβιαστές. Όποια κι αν είναι τα κίνητρά τους, είναι σίγουρα ένα πολύ ασυνήθιστη πρωτοβουλία και -από όσο γνωρίζω- η πρώτη φορά που μια ομάδα χάκερ δωρίζει μέρος της λείας τους στη φιλανθρωπία.»

Oι Darkside είναι σχετικά καινούργιοι στον κυβερνοχώρο, ωστόσο η ανάλυση της αγοράς κρυπτονομισμάτων επιβεβαιώνει ότι είναι ιδιαίτερα δραστήριοι με τις κυβερνοεπιθέσεις. Υπάρχουν επίσης στοιχεία που αποδεικνύουν ότι συνδέονται με άλλες ομάδες χάκερ που είναι υπεύθυνες για επιθέσεις υψηλού προφίλ σε μεγάλες εταιρείες, όπως η περίπτωση της Travelex τον περασμένο Ιανουάριο.

Ο τρόπος μάλιστα που επέλεξαν για να περάσουν τα χρήματα στα φιλανθρωπικά ιδρύματα που μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα ως προς την επιβολή του νόμου: Οι χάκερ έστειλαν τα χρήματα μέσω της υπηρεσίας "The Giving Block" που εδρεύει στις ΗΠΑ, η οποία χρησιμοποιείται από 67 ΜΚΟ από όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των Save The Children, Rainforest Foundation και She's The First. Το Giving Block αυτοπροσδιορίζεται ως "η μόνη μη κερδοσκοπική λύση για την αποδοχή δωρεών με κρυπτονομίσματα"

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2018 για να προσφέρει τη δυνατότητα σε όσους έχουν πολλά κρυπτονομίσματα να εκμεταλλευτούν τη μεγάλη φορολογική ευκολία που προσφέρεται και να δωρίσουν απευθείας Bitcoin σε μη κερδοσκοπικούς σκοπούς.

Εκπρόσωπος του Giving Block είπε στο BBC ότι δεν γνώριζε ότι αυτές οι δωρεές έγιναν από χάκερ. «Διεξάγουμε έρευνα προκειμένου να διαπιστώσουμε εάν αυτά τα χρήματα έχουν κλαπεί. Εάν διαπιστωθεί κάτι τέτοιο, θα επιστραφούν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους» είπε.

