Charlbi Dean: Πέθανε στα 32 της χρόνια η ηθοποιός της ταινίας "Triangle of Sadness"

Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή η Charlbi Dean, η νεαρή και ανερχόμενη Νοτιοαφρικανή ηθοποιός, η οποία πρόσφατα πρωταγωνίστησε στη φετινή βραβευμένη με Χρυσό Φοίνικα ταινία "Triangle of Sadness".

Την είδηση του θανάτου της από απροσδόκητη ασθένεια στα 32 της χρόνια πέθανε τη Δευτέρα (29/8) στη Νέα Υόρκη, έκανε γνωστή το Variety.

Η Dean εμφανιζόταν επίσης στη σειρά της DC Comics "Black Lightning" στο The CW. Έπαιξε την εξαιρετικά ικανή δολοφόνο Syonide σε εννέα επεισόδια σε δύο σεζόν.

Έκανε το ντεμπούτο της ως ηθοποιός στη νοτιοαφρικανική ταινία "Spud" το 2010 και επέστρεψε στη συνέχεια του 2013 με το "Spud 2: Η τρέλα συνεχίζεται".

Το "Triangle of Sadness", μια σατιρική σκοτεινή κωμωδία σε σκηνοθεσία Ruben Östlund, σηματοδότησε την πρώτη της μεγάλη ταινία. Η Dean ήταν η συμπρωταγωνίστρια του Harris Dickinson. Υποδύθηκαν ένα ζευγάρι διασημοτήτων υψηλής μόδας, τον Καρλ και τη Γιάγια, που προσκαλούνται σε μια κρουαζιέρα για πάμπλουτους, η οποία αρχικά μοιάζει με παράδεισο για τους πλούσιους, social media influencers. Ωστόσο, σύντομα ανακαλύπτουν ότι στους συνεπιβάτες τους περιλαμβάνονται ένας Ρώσος ολιγάρχης, ένας Βρετανός έμπορος όπλων και άλλοι εγκληματίες. Η δυναμική της εξουσίας αλλάζει στο πλοίο και αναδύεται η ταξική σύγκρουση.

Το καστ περιλαμβάνει τους Woody Harrelson ως καπετάνιο του πλοίου, και τους Dolly de Leon, Zlatko Buric, Iris Berben, Vicki Berlin, Henrik Dorsin, Jean-Christophe Folly, Amanda Walker, Oliver Ford Davies και Sunnyi Melles. Η ταινία σημείωσε επιτυχία στο Φεστιβάλ Καννών και πρόκειται να κυκλοφορήσει στις ΗΠΑ στις 8 Οκτωβρίου. Μετά την παγκόσμια πρεμιέρα της στις Κάννες, η Neon αγόρασε την ταινία για περίπου 8 εκατομμύρια δολάρια. Θα προβληθεί επίσης στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο και στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης.

Στις άλλες δουλειές της Dean περιλαμβάνονται η ταινία δράσης επιστημονικής φαντασίας "Death Race 3: Inferno", το θρίλερ "Blood in the Water", η ταινία τρόμου "Don't Sleep", το δράμα "An Interview With God" και η τηλεοπτική σειρά "Elementary".

Εκτός από την υποκριτική, η Dean άρχισε να ασχολείται με το μόντελινγκ σε ηλικία 6 ετών και υπέγραψε συμβόλαιο με την Alfa Model Management στα 12, εμφανιζόμενος σε εξώφυλλα περιοδικών, διαφημίσεις και καταλόγους όλα αυτά τα χρόνια.

