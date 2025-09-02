Chloe Malle: Ποια είναι η νέα διευθύντρια της Vogue μετά την Anna Wintour

Η 39χρονη Chloe Malle αναλαμβάνει τη διεύθυνση της αμερικανικής Vogue – Τέλος εποχής για την Anna Wintour.

Η Chloe Malle είναι η νέα διευθύντρια της αμερικανικής Vogue, όπως ανακοίνωσε επίσημα το περιοδικό, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας εποχής για έναν από τους πιο επιδραστικούς εκδοτικούς τίτλους στον χώρο της μόδας.

Όπως μεταδίδει το BBC, η 39χρονη Malle, κόρη της ηθοποιού Candice Bergen, εργάζεται στη Vogue εδώ και 14 χρόνια, αναλαμβάνοντας διαδοχικά σημαντικούς ρόλους, μεταξύ των οποίων αρχισυντάκτρια του Vogue.com και οικοδέσποινα του επίσημου podcast “The Run Through“.

Η αποχώρηση της εμβληματικής Anna Wintour από τη θέση της διευθύντριας, την οποία κατείχε επί 37 χρόνια, δημιούργησε ένα δυσαναπλήρωτο κενό στον εκδοτικό όμιλο Condé Nast. Ωστόσο, η Wintour δεν αποχωρεί εντελώς από τη Vogue, καθώς διατηρεί τον ρόλο της ως διευθύντριας περιεχομένου της Condé Nast – θέση-κλειδί που της επιτρέπει να έχει τον έλεγχο και άλλων μεγάλων τίτλων, όπως το GQ, το Wired και το Tatler.

Σε δήλωσή της με αφορμή την ανάληψη των νέων καθηκόντων, η Chloe Malle σημείωσε: «Η Vogue έχει ήδη διαμορφώσει ποια είμαι· τώρα ανυπομονώ να συμβάλω κι εγώ στη διαμόρφωση της Vogue».

Από την πλευρά της, η Wintour χαρακτήρισε την Malle ως το κατάλληλο πρόσωπο για να οδηγήσει το περιοδικό στο μέλλον, εξισορροπώντας την ιστορική του ταυτότητα με τις σύγχρονες εξελίξεις: «Είμαι ενθουσιασμένη που θα συνεχίσω να συνεργάζομαι μαζί της — όχι μόνο ως μέντοράς της, αλλά και ως μαθήτριά της», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Malle είχε καθοριστικό ρόλο σε μερικές από τις πιο πολυσυζητημένες κινήσεις του περιοδικού τα τελευταία χρόνια, όπως η φωτογράφιση της Naomi Biden στον Λευκό Οίκο για τον γάμο της το 2022, καθώς και η συνέντευξη της Lauren Sanchez ενόψει του γάμου της με τον CEO της Amazon, Jeff Bezos.

Πριν ενταχθεί στο δυναμικό της Vogue, εργαζόταν ως ρεπόρτερ στο New York Observer, ενώ στη συνέχεια εργάστηκε ως freelancer, μέχρις ότου αναλάβει τον ρόλο της social editor στη Vogue το 2011.

Σε παλαιότερη συνέντευξή της είχε παραδεχτεί πως αρχικά δίστασε να ενταχθεί στο περιοδικό: «Η μόδα δεν ήταν ποτέ βασικό μου ενδιαφέρον και ήθελα να είμαι περισσότερο συγγραφέας παρά συντάκτρια, αλλά η “μηχανή” της Vogue με κέρδισε», είχε δηλώσει στο “Into the Gloss” το 2013.

Όπως και η προκάτοχός της, η Chloe Malle δεν διστάζει να εκφραστεί πολιτικά. Μέσα από τα social media και το podcast της έχει εκφράσει ανοιχτά την υποστήριξή της σε Δημοκρατικούς υποψηφίους και τις πολιτικές τους θέσεις. Μετά την επανεκλογή του Ντόναλντ Τραμπ το 2024, είχε εκφράσει δημόσια τη δυσαρέσκειά της για το αποτέλεσμα.

Η ακριβής ημερομηνία που θα ολοκληρωθεί η μετάβαση από τη Wintour στη Malle δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί.