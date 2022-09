Coolio: Νεκρός ο ράπερ του "Gangsta's Paradise" σε ηλικία 59 ετών

Πέθανε σε ηλικία 59 ετών ο Αμερικανός ράπερ Coolio. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, στο μπάνιο του σπιτιού ενός φίλου του στο Λος Άντζελες.

Ο Coolio ξεκίνησε να ασχολείται με τη μουσική το 1980 αλλά "καθιέρωσε" τη θέση του στη μουσική σκηνή το 1995 με την παγκόσμια επιτυχία "Gangsta's Paradise".

ADVERTISING

Προς το παρόν η επίσημη αιτία του θανάτου του δεν έχει ανακοινωθεί. Ωστόσο σύμφωνα με τον Jarez Posey, τον μάνατζερ του καλλιτέχνη, οι γιατροί του πιστεύουν ότι υπέστη καρδιακό επεισόδιο.

Ο Coolio, το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Artis Leon Ivey Jr, κέρδισε Grammy για το "Gangsta's Paradise", ένα από τα τραγούδια του soundtrack της ταινίας "Dangerous Minds" που πρωταγωνιστεί η Μισέλ Φάιφερ.

Κατά τη διάρκεια της μουσικής του πορείας, μίας καριέρας περίπου 40 χρόνων, ο Coolio ηχογράφησε οκτώ άλμπουμ και κέρδισε ένα American Music Award και τρία MTV Video Music Awards.

Μεταξύ άλλων, είναι γνωστός για τα τραγούδια Fantastic Voyage, Rollin' With My Homies, 1, 2, 3, 4 (Sumpin' New) και Too Hot.

Ο καλλιτέχνης παρέμενε μέχρι και σήμερα μουσικά ενεργός. Μάλιστα, την περίοδο αυτή βρισκόταν σε περιοδεία με άλλους ράπερ των 90's όπως ο Vanilla Ice και ο Young MC. Πριν από μερικές μέρες είχαν τραγουδήσει ζωντανά στο Τέξας.

"Έχω φρικάρει. Μόλις έμαθα ότι ο καλός μου φίλος Coolio πέθανε" έγραψε ο φίλος του ράπερ, Vanilla Ice.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις