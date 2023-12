“Διάνοια” δύο ετών έγινε το νεότερο μέλος της Mensa

Ένα κορίτσι από το Κεντάκι έγινε το νεότερο μέλος της Mensa, της κοινότητας που περιλαμβάνει μέλη με υψηλό IQ. Άρχισε να διαβάζει και να σχηματίζει λέξεις σε ηλικία μόλις δύο ετών.

Η Isla McNabb, μια δίχρονη από το Κεντάκι των ΗΠΑ, είναι πλέον η νεότερη γυναίκα που έγινε μέλος της Mensa, της παλαιότερης κοινότητας υψηλού IQ στον κόσμο.

Σε μια συνομιλία που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα, οι γονείς της Isla, Jason και Amanda McNabb, είπαν στον ιστότοπο των ρεκόρ Guinness, όπως μεταδίδει ο Guardian, ότι συνειδητοποίησαν ότι η νοημοσύνη της κόρης τους θα έπρεπε να μετρηθεί με κάποιον τρόπο, αφότου μια θεία της έδωσε ένα LCD tablet γραφής ως δώρο για τα δεύτερα γενέθλιά της.

Ο πατέρας της είπε ότι έγραψε τη λέξη «κόκκινο» στον πίνακα και η Isla μπόρεσε να του τη διαβάσει, παρόλο που ήταν περίπου τέσσερα ή πέντε χρόνια κάτω από την ηλικία που τα περισσότερα παιδιά συνήθως αποκτούν αυτή την ικανότητα.

Σοκαρισμένος, συνέχισε γράφοντας τις λέξεις «μπλε», «κίτρινο», «γάτα» και «σκύλος». Η Isla διάβασε με σιγουριά κάθε μία από τις λέξεις, είπε ο πατέρας της στην Guinness, που διατηρεί μια βάση δεδομένων με περισσότερα από 40.000 παγκόσμια ρεκόρ.

Μετά από αυτό, οι γονείς της Isla είπαν ότι άρχισαν να βλέπουν λέξεις γραμμένες σε όλο το σπίτι με τα πολύχρωμα γράμματα που είχε για να παίζει.

Τα γράμματα C-H-A-I-R αφέθηκαν δίπλα σε μια καρέκλα. Δίπλα στον καναπέ ήταν τακτοποιημένα γράμματα που έγραφαν S-O-F-A. Κάποια στιγμή, οι γονείς της Isla βρήκαν τη γατούλα τους, την Booger, ξαπλωμένη δίπλα στα γράμματα C-A-T.

Σε εκείνο το σημείο, η Amanda McNabb είπε ότι είχε δει αρκετά. Πρότεινε στην Isla να υποβληθεί σε τεστ IQ και οι McNabbs έκαναν ακριβώς αυτό.

Η Isla σημείωσε τελικά το 99ο εκατοστημόριο της νοημοσύνης για την ηλικία στα τεστ IQ Stanford-Binet. Ήταν 2½ ετών.

Στις 2 Ιουνίου 2022, το Guinness την αναγνώρισε επισήμως ως τη νεότερη γυναίκα μέλος της Mensa στον κόσμο. Η Isla αντιλήφθηκε ότι το επίτευγμά της καλύφθηκε από τα μέσα ενημέρωσης – έχει δει τον εαυτό της στην τηλεόραση και μερικές φορές ζητά από τους γονείς της να ανεβάσουν βίντεο της στο YouTube. Αλλά δεν γνωρίζει το εξαιρετικά υψηλό IQ της.

Οι McNabbs είπαν ότι βρήκαν λιγότερους πόρους για διανοητικά προικισμένα παιδιά. Τα χαρισματικά παιδιά μπορούν συνήθως να κατανοήσουν το υλικό σχολικών τάξεων πολύ μεγαλύτερων από των συνομηλίκων τους, αλλά αυτό δεν εγγυάται απαραίτητα υψηλά επιτεύγματα ή κοινωνική συμπεριφορά, είπαν οι ειδικοί.

Έτσι, για να υποστηρίξουν καλύτερα την Isla, οι McNabbs την έγραψαν στη Mensa, ελπίζοντας να συνδεθούν με άλλους γονείς σε παρόμοια τοποθεσία που θα μπορούσαν να μοιραστούν κάποιες πληροφορίες μαζί τους. Η Mensa απευθύνεται σε άτομα που βαθμολογούνται στο 98ο εκατοστημόριο στις κλίμακες νοημοσύνης Stanford-Binet ή σε άλλα τυποποιημένα τεστ IQ.

«Το μεγαλύτερο όφελος με τη Mensa είναι η κοινότητα», είπε ο Jason McNabb στο Guinness.

Η Isla, τριών τώρα, πηγαίνει στο νηπιαγωγείο. Έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα δυνατή στα μαθηματικά και συνεχίζει να ενισχύει τις αναγνωστικές της δεξιότητες με τη βοήθεια των αγαπημένων της βιβλίων, όπως το The Very Hungry Caterpillar και ο Pete the Cat.

Οι γονείς του κοριτσιού αναζητούσαν ένα ατομικό εκπαιδευτικό πλάνο για να ξεκινήσει νωρίτερα το νηπιαγωγείο. Ένας λόγος είναι ότι προσπαθούσε να προφέρει λέξεις που προφανώς έμαθε μόνη της διαβάζοντας μόνη της.