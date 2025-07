Katy Perry και Orlando Bloom επιβεβαίωσαν τον χωρισμό τους – Η ανακοίνωση για την 4χρονη κόρη τους

Με κοινή τους ανακοίνωση και επίκεντρο την τετράχρονη κόρη τους, Katy Perry και Orlando Bloom έδωσαν τέλος στη φημολογία, επιβεβαιώνοντας τον χωρισμό τους

Η Κέιτι Πέρι (Katy Perry) και ο Ορλάντο Μπλουμ (Orlando Bloom) επιβεβαίωσαν επίσημα τον χωρισμό τους, σύμφωνα με δήλωση του πρώην ζευγαριού που μετέδωσαν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Οι δυο τους συναντήθηκαν για πρώτη φορά το 2016 σε after-party των Χρυσών Σφαιρών.

Σε κοινή δήλωσή τους, οι εκπρόσωποί τους ανέφεραν ότι το ζευγάρι, που έχει μια τετράχρονη κόρη, «αναπροσαρμόζει τη σχέση του τους τελευταίους μήνες ώστε να επικεντρωθεί στην από κοινού ανατροφή του παιδιού τους».

«Θα συνεχίσουν να εμφανίζονται μαζί ως οικογένεια, καθώς η κοινή τους προτεραιότητα είναι – και πάντα θα είναι – να μεγαλώσουν την κόρη τους με αγάπη, σταθερότητα και αμοιβαίο σεβασμό», αναφέρεται στη δήλωση.

Η δήλωση δημοσιοποιήθηκε λόγω της «έντονης πρόσφατης συζήτησης και ενδιαφέροντος» γύρω από τη σχέση τους, προσθέτουν.

Η 40χρονη ποπ σταρ και ο 48χρονος ηθοποιός είχαν χωρίσει και το 2017, αλλά επανασυνδέθηκαν λίγο αργότερα, όπως αναφέρει το BBC. Αρραβωνιάστηκαν την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου το 2019.

Ένα χρόνο μετά, η Πέρι αποκάλυψε πως ήταν έγκυος μέσα από το βίντεο κλιπ του τραγουδιού της Never Worn White.

Η κόρη τους, Ντέιζι Νταβ, γεννήθηκε αργότερα την ίδια χρονιά, με τη Unicef να ανακοινώνει τα νέα στον λογαριασμό της στο Instagram. Τόσο η Πέρι όσο και ο Μπλουμ είναι πρεσβευτές καλής θέλησης του ΟΗΕ για την προστασία των παιδιών.

Ο χωρισμός του ζευγαριού έρχεται μετά από μια δύσκολη χρονιά για την Πέρι. Το πιο πρόσφατο άλμπουμ της, 143, και το βασικό single Woman’s World δεν είχαν την απήχηση των προηγούμενων επιτυχιών της.

Η τραγουδίστρια βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε περιοδεία, αλλά οι πωλήσεις εισιτηρίων δείχνουν χαμηλότερες από ό,τι στο παρελθόν.

Η Πέρι, όπως επίσης και οι υπόλοιπες διάσημες που πέταξαν στο διάστημα με την Blue Origin τον Απρίλιο, δέχθηκαν κριτική για το σοκαριστικά δαπανηρό αυτό ταξίδι, για να κάνουν απλά μια βόλτα στο διάστημα. Μετά την κριτική, η Πέρι είπε πως τα σχόλια την έκαναν να νιώσει «χτυπημένη και πληγωμένη».

Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια, η οποία είχε παντρευτεί στο παρελθόν τον Ράσελ Μπραντ, έγινε διάσημη το 2008 με το single I Kissed A Girl, που έφτασε στο νούμερο ένα στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Στη συνέχεια ακολούθησαν μεγάλες επιτυχίες όπως Roar, California Gurls, Firework και Never Really Over.

Ο Ορλάντο Μπλουμ είχε προηγουμένως παντρευτεί το αυστραλιανό μοντέλο Μιράντα Κερ και έχουν μαζί έναν 14χρονο γιο, τον Φλιν.

Ο Βρετανός ηθοποιός έχει πρωταγωνιστήσει στις ταινίες Οι Πειρατές της Καραϊβικής, Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών και Χόμπιτ.