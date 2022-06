Δικαστής της Λουιζιάνα μπλοκάρει προσωρινά την απαγόρευση των αμβλώσεων

Την ώρα που οι αντιδράσεις για την ανατροπή της απόφασης-ορόσημο του 1973 στην υπόθεση "Roe v Wade" που αναγνώριζε το συνταγματικό δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση παραμένουν και εκατομμύρια πολίτες έχουν "κατέβει" στους δρόμους διαδηλώνοντας, δικαστής της Λουιζιάνα εξέφρασε την αντίθεσή της με την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ προχωρώντας σε μία μάλλον τολμηρή κίνηση.

Συγκεκριμένα, η δικαστής Robin Giarrusso τη Δευτέρα (27/06) μπλόκαρε προσωρινά τους λεγόμενους "νόμους ενεργοποίησης" που απαγορεύουν τις αμβλώσεις, επιτρέποντας την επανέναρξη των διαδικασιών.

ADVERTISING

Η προσωρινή απαγόρευση έρχεται λίγες ώρες αφότου το Centre for Reproductive Justice and Boies Schiller Flexner LLP μήνυσε την πολιτεία για λογαριασμό της Hope Medical Group for Women, μιας από τις τρεις εναπομείνασες κλινικές αμβλώσεων της Λουιζιάνα, με το επιχείρημα ότι οι νόμοι ήταν τόσο ασαφείς που δεν ήταν ξεκάθαρη ποια διαδικασία έπρεπε να ακολουθηθεί, εάν υπήρχαν εξαιρέσεις και ποιες κυρώσεις θα ίσχυαν.

Η Giarrusso τάχθηκε -τουλάχιστον προσωρινά- στο πλευρό των παρόχων αμβλώσεων στη Λουιζιάνα, υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια ταχεία απαγόρευση από την πολιτεία παραβίαζε τις προστασίες τους κατά τη δέουσα διαδικασία.

Την Παρασκευή, πολλές πολιτείες, όπως η Λουιζιάνα, το Μιζούρι, η Νότια Ντακότα και το Κεντάκι, άρχισαν να επιβάλλουν απαγορεύσεις πριν από την ανατροπή της απόφασης Roe vs Wade ή να ενεργοποιούν νόμους που απαγορεύουν τις αμβλώσεις σε απάντηση στην απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην υπόθεση Dobbs v. Jackson Women's Health Organization, η οποία ανέτρεψε την απόφαση ορόσημο του 1973 που είχε νομιμοποιήσει τις αμβλώσεις σε εθνικό επίπεδο. Ως αποτέλεσμα, οι κλινικές σε αυτές τις πολιτείες αναγκάστηκαν να ακυρώσουν τα ραντεβού τους, αφήνοντας τους ασθενείς να προσπαθούν να βρουν περίθαλψη αλλού.

Διαδηλώσεις κατά της απαγόρευσης των αμβλώσεων στις ΗΠΑ AP

Από τις 26 πολιτείες που αναμένεται να απαγορεύσουν την άμβλωση στην αρχή της εγκυμοσύνης ή εντελώς, οι 13 έχουν "νόμους ενεργοποίησης" που έχουν σχεδιαστεί για να τεθούν σε ισχύ αμέσως ή μέσω ταχείας δράσης από τις κυβερνήσεις των πολιτειών, μετά την ανατροπή του Roe vs Wade.

Στον απόηχο της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου, η σύγχυση σχετικά με το εάν οι απαγορεύσεις των αμβλώσεων των πολιτειών ήταν πλέον νομικά εφαρμοστέες οδήγησαν ορισμένες κλινικές στην Αριζόνα και το Τέξας να σταματήσουν να παρέχουν υπηρεσίες.

Επίσης τη Δευτέρα, ένας δικαστής στη Γιούτα εξέδωσε προσωρινό περιοριστικό διάταγμα προκειμένου να μπλοκάρει τον "νόμο ενεργοποίησης" της πολιτείας, μετά την μήνυση της Planned Parenthood Association της Γιούτα. Οι πάροχοι αμβλώσεων στο Τέξας και το Κεντάκι άσκησαν επίσης μήνυση για να αμφισβητήσουν την επιβολή των οριστικών απαγορεύσεων στη διαδικασία.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις