Απαγόρευση αμβλώσεων: Τι αλλάζει στις ΗΠΑ μετά την ανατροπή του Roe vs Wade

Ήδη παράνομες χαρακτηρίζονται οι αμβλώσεις αυτή τη στιγμή στις ΗΠΑ, λίγες ώρες μετά την αναχρονιστική και σκοταδιστική απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ να ανατρέψει την απόφαση-ορόσημο του 1973 στην υπόθεση "Roe v Wade" που αναγνώριζε το συνταγματικό δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση και την είχε νομιμοποιήσει σε όλη τη χώρα.

Με εκατομμύρια Αμερικανούς να εξακολουθούν να διαδηλώνουν στους δρόμους των ΗΠΑ για το αυτονόητο δικαίωμα στην αυτοδιάθεση, ένα δικαίωμα το οποίο ανάγεται πλέον στην κρίση του λαού και του έθνους, ήδη σε αρκετές πολιτείες η άμβλωση απαγορεύεται, ενώ πολλές κλινικές αναστέλλουν τη λειτουργία τους.

ADVERTISING

Διαδηλώσεις στις ΗΠΑ μετά την απαγόρευση των αμβλώσεων AP

Τι αλλάζει ωστόσο από εδώ και στο εξής;

Με την ανατροπή της απόφασης Roe v. Wade, που απαγορεύει την άμβλωση μετά τη 15η εβδομάδα κύησης, οι εξαιρέσεις που αφορούν τις απαγορεύσεις αμβλώσεων, όπως στην περίπτωση βιασμού ή αιμομιξίας ή για την ασφάλεια μιας εγκύου, αναμένεται να είναι η μόνη διέξοδος για την πραγματοποίηση αμβλώσεων σε πολλές πολιτείες των ΗΠΑ. Χωρίς φυσικά αυτό να σημαίνει πως θα πρόκειται για μία εύκολη διαδικασία.

Το Ινστιτούτο Guttmacher, ένας ερευνητικός οργανισμός που υποστηρίζει τα δικαιώματα αναπαραγωγής, αναμένει ότι 26 πολιτείες είναι βέβαιο ή πιθανό να απαγορεύσουν τις αμβλώσεις τώρα που δεν υπάρχουν πια ομοσπονδιακές προστασίες.

Σύμφωνα μάλιστα με οργανώσεις υπέρ του δικαιώματος στην άμβλωση, οι πολιτείες που βρίσκονται κυρίως στον Νότο και τις κεντρικές ΗΠΑ αναμένεται να εισαγάγουν στη νομοθεσία τους την ανατροπή της προ 50ετίας απόφασης. Οι πολιτείες της Αλαμπάμας, της Αριζόνας, του Αϊντάχο, του Αρκάνσας, της Τζόρτζια, του Κεντάκι, της Λουιζιάνας και πολλές άλλες αναμένεται να περιορίσουν δραστικά το δικαίωμα αυτό των γυναικών. Η Οκλαχόμα, από τη μεριά της, δεν περίμενε την ανατροπή της απόφασης, έχοντας ήδη ψηφίσει την απαγόρευση της άμβλωσης τον Ιανουάριο, παρά το δεδικασμένο της υπόθεσης Roe vs Wade.

Ανάμεσα σε αυτές τις 26 πολιτείες, υπάρχουν περίπου 41 απαγορεύσεις αμβλώσεων συνολικά, με ορισμένες πολιτείες να έχουν περισσότερες από μία απαγορεύσεις, αναφέρει το Ινστιτούτο. Από τις 41 απαγορεύσεις έχει γίνει εξαίρεση μόνο για τις 10, καθώς αφορούν περιπτώσεις βιασμού και αιμομιξία.

Διαδηλώσεις στις ΗΠΑ μετά την απαγόρευση των αμβλώσεων AP

Εξαιρέσεις, εμπόδια και απαιτήσεις για μία "νόμιμη" άμβλωση

Στον αντίποδα, στις πολιτείες που υπάρχουν εξαιρέσεις βιασμού και αιμομιξίας, οι απαιτήσεις ποικίλλουν. Για παράδειγμα:

Στη Γιούτα , που ήταν μεταξύ των πρώτων πολιτειών που απαγόρευσαν σχεδόν όλες τις αμβλώσεις, καθώς μετά την απόφαση του Δικαστηρίου, η απαγόρευση τέθηκε σε ισχύ την Παρασκευή το βράδυ , απαιτείται από τα θύματα σεξουαλικής επίθεσης να υποβάλουν αναφορά στην αστυνομία.

Δεδομένου ότι 2 στις 3 σεξουαλικές επιθέσεις δεν αναφέρονται, σύμφωνα με το Εθνικό Δίκτυο βιασμού, Κακοποίησης και Αιμομιξίας, αυτοί οι νόμοι είναι προβληματικοί, είπε η Γκρέις Χάουαρντ, επίκουρη καθηγήτρια δικαιοσύνης στο Πανεπιστήμιο του Σαν Χοσέ που μελετά την ποινικοποίηση της εγκυμοσύνης.

Όσον αφορά τις εξαιρέσεις για περιπτώσεις αιμομιξίας υπάρχουν φυσικά πρόσθετα εμπόδια, καθώς τα θύματα είναι συχνά ανήλικα και ορισμένα έχουν κακοποιηθεί από μέλη της οικογένειάς τους, ενώ οι περισσότερες πολιτείες απαιτούν τη συμμετοχή των γονέων στην απόφαση ενός ανηλίκου να προχωρήσει σε άμβλωση.

Όμως και εδώ υπάρχουν διαφορές μεταξύ των απαιτήσεων ώστε να θεωρείται νόμιμη μία άμβλωση. Για παράδειγμα:

Στην πολιτεία της Αλαμπάμα, ένας γονέας πρέπει να δώσει τη συγκατάθεσή του για πραγματοποιηθεί άμβλωση σε ανήλικο, ενώ σε άλλες πολιτείες ο γονέας απλά πρέπει να ειδοποιηθεί για τη διαδικασία.

Από την άλλη, σε ορισμένες πολιτείες, οι ανήλικοι έχουν την επιλογή να βρεθούν ενώπιον ενός δικαστή για να λάβουν μια "δικαστική παράκαμψη", κατά την οποία ζητούν άδεια για να αποδείξουν ότι είναι σε θέση να λάβουν την απόφαση να κάνουν έκτρωση χωρίς τη συμμετοχή του γονέα.

"Αυτό δηλαδή σημαίνει ότι ένα παιδί που έχει υποστεί κάτι τόσο φρικτό τώρα πρέπει να βρει έναν τρόπο να πάει σε ένα δικαστήριο", ανέφερε η Michele Bratcher Goodwin, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, Irvine, και συγγραφέας του "Policing the Womb: Invisible Women and the Criminalization of Motherhood".

Κι αν τα παραπάνω στοιχεία αφορούν ανήλικα κορίτσια ή σε αρκετές περιπτώσεις γυναίκες που προέρχονται από χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα ή με χαμηλότερο μορφωτικό επίπεδο, σύμφωνα με έναν ιστότοπο που συνδέεται με την Planned Parenthood, την αμερικανική οργάνωση σεξουαλικής υγειονομικής περίθαλψης, παραμένει νόμιμο για μία γυναίκα να ταξιδεύει εκτός πολιτείας για να υποβληθεί σε άμβλωση, γεγονό ωστόσο που "αποκλείει" μεγάες πληθυσμιακές ομάδες που δεν έχουν την ίδια δυνατότητα.

Οι πολιτείες που απαγόρευσαν αμέσως τις αμβλώσεις

Η απαγόρευση που ίσχυε στο Οχάιο για τις περισσότερες αμβλώσεις με τον πρώτο ανιχνεύσιμο καρδιακό παλμό του εμβρύου τέθηκε επίσης σε ισχύ μετά την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Ο νόμος του 2019 βρίσκεται σε αναμονή για σχεδόν τρία χρόνια, αλλά μετά την ανακοίνωση του ανωτάτου δικαστηρίου την Παρασκευή, ένας ομοσπονδιακός δικαστής συμφώνησε να αφαιρέσει μια ομοσπονδιακή δικαστική εντολή που τον "μπλοκάρει" λίγες ώρες αργότερα.

Η Αλαμπάμα σταμάτησε επίσης γρήγορα τις αμβλώσεις καθώς τέθηκε σε ισχύ η πολιτειακή απαγόρευση των αμβλώσεων το 2019, καθιστώντας έγκλημα τη διενέργεια άμβλωσης σε οποιαδήποτε κατάσταση εγκυμοσύνης, συμπεριλαμβανομένων των θυμάτων βιασμού και αιμομιξίας. Η μόνη εξαίρεση είναι για χάρη της υγείας της μητέρας .

σταμάτησε επίσης γρήγορα τις αμβλώσεις καθώς τέθηκε σε ισχύ η πολιτειακή απαγόρευση των αμβλώσεων το 2019, καθιστώντας έγκλημα τη διενέργεια άμβλωσης σε οποιαδήποτε κατάσταση εγκυμοσύνης, . Αμέσως μετά την ανακοίνωση, το τμήμα υγείας του Αρκάνσας είπε στους δύο παρόχους αμβλώσεων της πολιτείας ότι οι αμβλώσεις απαγορεύονται πλέον βάσει νόμου, εκτός από την προστασία της ζωής της μητέρας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Οι κλινικές αλλά και οι εγκαταστάσεις ενημερώθηκαν ότι η πραγματοποίηση άμβλωσης αποτελεί πλέον παραβίαση του νόμου, που τιμωρείται με φυλάκιση έως και 10 ετών και πρόστιμο έως και 100.000 δολάρια.

Η μοναδική κλινική αμβλώσεων της Δυτικής Βιρτζίνια σταμάτησε να κάνει αμβλώσεις την Παρασκευή. Το κράτος έχει νόμο που ποινικοποιεί την παροχή αμβλώσεων, με ποινή φυλάκισης από τρία έως 10 χρόνια, αλλά δεν είναι σαφές πώς θα προχωρήσει στην επιβολή μετά την απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου.

σταμάτησε να κάνει αμβλώσεις την Παρασκευή. Το κράτος έχει νόμο που ποινικοποιεί την παροχή αμβλώσεων, με ποινή φυλάκισης από τρία έως 10 χρόνια, αλλά δεν είναι σαφές πώς θα προχωρήσει στην επιβολή μετά την απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου. Στο Μιζούρι, ο γενικός εισαγγελέας, Έρικ Σμιτ, ανέφερε ότι ενεργούσε για να επιβάλει έναν πολιτειακό νόμο που απαγορεύει τις αμβλώσεις εκτός από "περιπτώσεις επείγουσας ιατρικής ανάγκης". Ακολουθεί νόμο του 2019 που περιελάμβανε διάταξη ενεργοποίησης που το θέτει σε ισχύ μετά την ανατροπή του Roe v Wade.

Οι πολιτείες που στηρίζουν το δικαίωμα στην άμβλωση:

Στον αντίποδα, πολλές πολιτείες ορκίστηκαν να προστατεύσουν το δικαίωμα στην άμβλωση.

Στην Ουάσιγκτον , για παράδειγμα, η δήμαρχος, Muriel Bowser, χαρακτήρισε την πόλη "υπέρ των επιλογών", αλλά προειδοποίησε ότι ως περιοχή, όχι ως πολιτεία, είναι πλέον ευάλωτη επειδή το Κογκρέσο έχει την επίβλεψή της.

, για παράδειγμα, η δήμαρχος, Muriel Bowser, χαρακτήρισε την πόλη "υπέρ Παράλληλα, οι Δημοκρατικοί κυβερνήτες της Καλιφόρνια και του Όρεγκον έχουν ορκιστεί όλοι να προστατεύσουν τα δικαιώματα των αμβλώσεων και να βοηθήσουν τις γυναίκες που ταξιδεύουν στη δυτική ακτή από άλλες πολιτείες.

και του έχουν ορκιστεί όλοι να προστατεύσουν τα δικαιώματα των αμβλώσεων και να βοηθήσουν τις γυναίκες που ταξιδεύουν στη δυτική ακτή από άλλες πολιτείες. Στη Βόρεια Καρολίνα, ο Δημοκρατικός κυβερνήτης της, Ρόι Κούπερ, υποσχέθηκε επίσης να προστατεύσει τα δικαιώματα των αμβλώσεων, παρά το γεγονός ότι το νομοθετικό σώμα ελέγχεται από τους Ρεπουμπλικάνους.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις