Δημήτρης Καλτσώνης: Θέλουν ένα υβρίδιο κράτους στη Γάζα – Οι Παλαιστίνιοι είναι ακόμα υπό κατοχή

Το σχόλιο του καθηγητή του Παντείου Πανεπιστημίου Δημήτρη Καλτσώνη για το πρώτη βήμα της συμφωνίας Χαμάς – Ισραήλ.

Η συμφωνία Ισραήλ-Χαμάς με τη σφραγίδα του Ντόναλντ Τραμπ εφαρμόζεται, τουλάχιστον ως προς τα πρώτα βήματά της με την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων.

Ωστόσο, τα πράγματα χαρακτηρίζονται από έντονη αβεβαιότητα, ιδιαίτερα για την παλαιστινιακή πλευρά, για την οποία δεν υπάρχουν στη συμφωνία εχέγγυα δημιουργίας ανεξάρτητου κράτους.

Δώσαμε το λόγο στον Δημήτρη Καλτσώνη, καθηγητή Θεωρίας του Κράτους και του Δικαίου στο Πάντειο Πανεπιστήμιο για ένα πρώτο σχολιασμό των εξελίξεων.

“Παρά το γεγονός ότι η συμφωνία δείχνει να εφαρμόζεται σ’ αυτό το πρώτο βήμα της, νομίζω ότι το κλίμα εξακολουθεί να είναι αβέβαιο, δεν ξέρουμε πως θα εξελιχθεί.Θα έλεγα ότι προς το παρόν έχουμε μία εκεχειρία, δεν έχει τελειώσει ο πόλεμος. Είναι ένα πρώτο συμπέρασμα” τονίζει χαρακτηριστικά στο NEWS 24/7.

“Ο λόγος, κατά την άποψή μου, είναι απλός. Ο παλαιστινιακός λαός βρίσκεται ακόμη υπό κατοχή. Δεν έχουν εφαρμοστεί προς το παρόν οι αποφάσεις του ΟΗΕ που στηρίζονται στο Διεθνές Δίκαιο. Οι αποφάσεις αυτές αναφέρουν ότι οι Παλαιστίνιοι δικαιούνται κράτος, δικαιούνται πατρίδα, ελεύθερη και ανεξάρτητη. Αυτό, για την ώρα, δεν υπάρχει” συνεχίζει.

Ας πούμε και αυτό: Ο παλαιστινιακός λαός έχει υποφέρει τα πάνδεινα τα τελευταία σχεδόν 80 χρόνια, από τη Νάγκμπα του 1948 μέχρι και σήμερα. Και δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε και το εξής γιατί πολλά έχουν γραφτεί και ακουστεί: Κάθε λαός, ο οποίος βρίσκεται υπό κατοχή, έχει το δικαίωμα, με βάση το Διεθνές Δίκαιο, στην αντίσταση και ιδιαίτερα στην ένοπλη αντίσταση.Φανταστείτε να ισχυριζόμασταν ότι ο ελληνικός λαός δεν είχε δικαίωμα στην αντίσταση στους Ωθωμανούς ή στους Ναζί, την περίοδο 1941-1944.

Παρατηρούμε ότι ο ΟΗΕ, ως οργανισμός, δεν έχει κανένα προφανή ρόλο στη συμφωνία της Χαμάς με το Ισραήλ. Το γεγονός δεν εκπλήσσει το συνομιλητή μας.

“Είναι φανερό ότι οι ΗΠΑ, ιδιαίτερα κατά τη δεύτερη περίοδο προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ, έχουν κάνει ένα ποιοτικό βήμα μπροστά, προς τη διάλυση του Διεθνούς Δικαίου και του ΟΗΕ. Δεν είναι η πρώτη φορά. Αλλά επί Τραμπ γίνεται ακόμα πιο προφανές, έχουμε να κάνουμε με μία επιδίωξη διάλυσης ενός ολόκληρου συστήματος” σχολιάζει.

“Το γιατί το κάνουν αυτό οι ΗΠΑ είναι εύκολο να το απαντήσει κανείς. Το Διεθνές Δίκαιο, χωρίς να είναι πανάκεια, αποτελούσε, στα χρόνια μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, ένα εργαλείο προστασίας στα χέρια των αδύναμων λαών και χωρών. Αλλωστε γι‘ αυτό δημιουργήθηκε”.

Τον ρωτήσαμε, τέλος, για το άμεσο μέλλον: “Για το μέλλον δεν θα ήθελα να διακινδυνεύσω καμία πρόβλεψη στο σημείο που βρισκόμαστε. Το βέβαιο είναι ότι ο λαός της Παλαιστίνης θα συνεχίσει τον αγώνα και την αντίστασή του” υπογραμμίζει ο Δημήτρης Καλτσώνης.

“Ξέρετε, οι δημοκρατικοί άνθρωποι έχουμε μία υποχρεώση. Να συνεχίζουμε να εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας αλλά και να εντείνουμε την πίεση προς την κυβέρνησή μας στην κατεύθυνση της εφαρμογής των αποφάσεων του ΟΗΕ.

Η συμφωνία Τραμπ προβλέπει ένα υβρίδιο κράτους. Το θέλει και ο Στάρμερ, ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας. Με τον Μπλερ ανθύπατο και χωρίς ένοπλες δυνάμεις. Θα ήθελε, άραγε, ένα τέτοιο στάτους για τη Βρετανία ο κ. Στάρμερ; Δεν νομίζω”.