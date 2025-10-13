Νετανιάχου: “Ο Τραμπ έχει μια θέση στην ιστορία του Ισραήλ”

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου χαρακτήρισε τον Ντόναλντ Τραμπ “τον μεγαλύτερο φίλο που είχε ποτέ το Ισραήλ στον Λευκό Οίκο”, εκφράζοντας από το βήμα της Κνεσέτ την ευγνωμοσύνη του για όλα.

Τις ευχαριστίες του στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε από το βήμα της Κνέσετ ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος έκανε λόγο για μια «συγκινητική ημέρα που θα γραφτεί στην ιστορία» και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για τα πάντα.

«Θα βρείτε τη θέση σας στην ιστορία του έθνους μας, όπως είστε εγγεγγραμένος και στην ιστορία του κόσμου» είπε ο Νετανιάχου απευθυνόμενος στον Τραμπ.

Ντόναλντ Τραμπ - Μπενιαμίν Νετανιάχου στην Κνεσέτ Evan Vucci/AP Photo

Ο Νετανιάχου ξεκίνησε την ομιλία του στα εβραϊκά, ευχαριστώντας προσωπικά τον Τραμπ και εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την επιστροφή των τελευταίων ζωντανών ομήρων. Στη συνέχεια μίλησε στα αγγλικά, απαριθμώντας κινήσεις της αμερικανικής διοίκησης που –όπως είπε– ενίσχυσαν το Ισραήλ.

«Είναι η πρώτη σας επίσκεψη στο Ισραήλ από τότε που αναγνωρίσατε την Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα μας και μεταφέρατε εδώ την πρεσβεία», ανέφερε. «Σας ευχαριστώ που αναγνωρίσατε την ισραηλινή κυριαρχία στα Υψίπεδα του Γκολάν».

Ο Νετανιάχου ευχαρίστησε επίσης τον Τραμπ «για την αντίστασή του στα ψέματα κατά του Ισραήλ στα Ηνωμένα Έθνη», καθώς και για την αναγνώριση, στο ειρηνευτικό σχέδιο του 2020, των «δικαιωμάτων μας στην Ιουδαία και τη Σαμάρεια, την πατρογονική γη του εβραϊκού λαού», αναφερόμενος στη Δυτική Όχθη υπό ισραηλινή κατοχή.

Την ίδια ώρα, ο ίδιος ανέφερε τη «δέσμευση σε αυτή την ειρήνη», μετά την απελευθέρωση των τελευταίων ζωντανών ομήρων που κρατούνταν στη Γάζα. «Κύριε Πρόεδρε, είστε δεσμευμένος σε αυτή την ειρήνη. Είμαι κι εγώ δεσμευμένος σε αυτή την ειρήνη. Και μαζί, θα την πετύχουμε», είπε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι το σχέδιο κατάπαυσης του πυρός που προωθεί η Ουάσινγκτον «φέρνει όλους τους ομήρους πίσω», «τερματίζει τον πόλεμο επιτυγχάνοντας όλους τους στόχους μας» και «ανοίγει τον δρόμο για μια ιστορική διεύρυνση της ειρήνης στην περιοχή και πέρα από αυτήν».

Ο Νετανιάχου ευχαρίστησε επίσης τον Τραμπ για τη στήριξή του στις ισραηλινές επιθέσεις κατά του Ιράν τον Ιούνιο, καθώς και για την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση που η Ουάσινγκτον χαρακτήρισε «Operation Midnight Hammer». «Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, τους χτυπήσατε πραγματικά δυνατά!» είπε χαρακτηριστικά.

«Αυτό είναι μόνο ένα μέρος της λίστας, αλλά αρκεί για να επιβεβαιώσει αυτό που λέω ξανά και ξανά: ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο μεγαλύτερος φίλος που είχε ποτέ το κράτος του Ισραήλ στον Λευκό Οίκο».

Κλείνοντας, τόνισε ενώπιον των μελών της Βουλής: «Κανένας Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει κάνει ποτέ περισσότερα για το Ισραήλ.