DMX: Πέθανε, στα 50 του, ο γνωστός ράπερ

Πέθανε την Παρασκευή (09/04) ο ράπερ Earl Simmons, ευρέως γνωστός ως DMX, ο οποίος νοσηλευόταν σε νοσοκομείο της Νέας Υόρκης τις τελευταίες μέρες μετά από καρδιακή ανακοπή από υπερβολική δόση ναρκωτικών.

Την είδηση του θανάτου του 50χρονου καλλιτέχνη που έγινε γνωστός στα τέλη της δεκαετίας του 1990, ανακοίνωσε η οικογένειά του.

"Ο Eρλ ήταν πολεμιστής που πολεμούσε μέχρι το τέλος. Αγαπούσε την οικογένειά του με όλη του την καρδιά και λατρεύουμε τις στιγμές που περάσαμε μαζί του. Η μουσική του Ερλ ενέπνευσε αμέτρητους θαυμαστές σε όλο τον κόσμο και η εμβληματική κληρονομιά του θα ζήσει για πάντα. Εκτιμούμε όλη την αγάπη και την υποστήριξη κατά τη διάρκεια αυτής της εξαιρετικά δύσκολης περιόδου", ανέφερε η οικογένειά του.

Ο DMX είδε πέντε άλμπουμ του να γίνονται Νο1 στις ΗΠΑ, όπως το Party Up (Up in Here), What is My Name; και X Gon’ Give It to Ya. Με τις συγκλονιστικές ιστορίες του για την εγκληματικότητα και την αντιπαλότητα, γεμάτες με ειλικρινείς στίχους για τη δική του ψυχολογία, πιστώθηκε ότι έφερε νέα αφήγηση και ακατέργαστο χαρακτήρα στη σκηνή του «γκάνγκστα ραπ» της δεκαετίας του 1990.

