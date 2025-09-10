Εγκρίθηκε το πρώτο εμβόλιο για να σωθούν τα κοάλα από τα χλαμύδια

Στα χλαμύδια οφείλονται έως και οι μισοί από το σύνολο των θανάτων κοάλα στην άγρια φύση. Το εμβόλιο είναι έτοιμο να χρησιμοποιηθεί σε εθνικό επίπεδο.

Ένα εμβόλιο για την προστασία των κοάλα της Αυστραλίας από τα χλαμύδια εγκρίθηκε για πρώτη φορά, μια κίνηση για την οποία οι επιστήμονες πιστεύουν ότι θα μπορέσει να σταματήσει τη διάδοση της θανατηφόρας νόσου που έχει προκαλέσει μεγάλη μείωση των πληθυσμών αυτού του χαριτωμένου μαρσιποφόρου που αντιμετωπίζει κίνδυνο να εξαφανισθεί.

Το εν λόγω εμβόλιο μιας δόσης είναι τώρα έτοιμο για να χρησιμοποιηθεί σε εθνικό επίπεδο σε νοσοκομεία και κλινικές άγριων ζώων, καθώς και στο πεδίο.

Στα χλαμύδια, μια σεξουαλικά μεταδιδόμενη νόσο που προσβάλλει και τους ανθρώπους, οφείλονται έως και οι μισοί από το σύνολο των θανάτων κοάλα στην άγρια φύση. Μπορεί επίσης να προκαλέσει στειρότητα και τύφλωση.

«Μερικές μεμονωμένες αποικίες οδηγούνται κάθε μέρα πιο κοντά στην εξάλειψη», ανέφερε σε σημερινή δήλωσή του ο Πίτερ Τιμς, καθηγητής μικροβιολογίας στο πανεπιστήμιο University of the Sunshine Coast.

Ο ίδιος επισήμανε πως σε μερικούς πληθυσμούς στο νοτιοανατολικό τμήμα της πολιτείας Κουίνσλαντ και στην πολιτεία της Νέας Νότιας Ουαλίας τα ποσοστά της μόλυνσης είναι συχνά γύρω στο 50% και σε μερικές περιπτώσεις φθάνουν μέχρι και το 70%.

Το εμβόλιο, το οποίο η ομάδα του Τιμς ανέπτυξε έπειτα από περισσότερο από μια δεκαετία έρευνας, μπορεί να μειώσει την πιθανότητα τα κοάλα να αναπτύξουν συμπτώματα από τα χλαμύδια στη διάρκεια της ηλικίας αναπαραγωγής τους και να μειώσει κατά τουλάχιστον 65% τη θνησιμότητα μεταξύ των κοάλα που ζουν στην άγρια φύση.

«Προσφέρει τρία επίπεδα προστασίας -μείωση της μόλυνσης, πρόληψη της εξέλιξής της σε κλινική ασθένεια και, σε μερικές περιπτώσεις, αντιστροφή των υφιστάμενων συμπτωμάτων», δήλωσε.

Η κυβέρνηση της Αυστραλίας έχει δεσμεύσει 76 εκατομμύρια δολάρια Αυστραλίας (50 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ) για τη διάσωση των κοάλα.

Τα ζώα αυτά ταξινομήθηκαν το 2022 στο Κουίνσλαντ, τη Νέα Νότια Ουαλία και την Επικράτεια της Αυστραλιανής Πρωτεύουσας ως είδος που κινδυνεύει με εξαφάνιση. Το εθνικό πρόγραμμα της Αυστραλίας για την παρακολούθηση των κοάλα υπoλογίζει σε μεταξύ 95.000 και 238.000 τον αριθμό των κοάλα που απομένουν σ’ αυτές τις περιοχές.

Άλλα 129.000 ως 286.000 κοάλα εκτιμάται ότι ζουν στις πολιτείες Βικτώρια και Νότια Αυστραλία.

Οι αριθμοί των κοάλα έχουν μειωθεί στο μισό τις δύο περασμένες δεκαετίες εξαιτίας λοιμωδών νόσων, απώλειας οικοσυστημάτων, κλιματικής αλλαγής και πυρκαγιών, σύμφωνα με το World Wide Fund for Nature.