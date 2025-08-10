“Έκαναν φτερά” κούκλες Labubu αξίας 7.000 δολαρίων

Διαρρήκτες με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους διέρρηξαν κατάστημα στην Καλιφόρνια και έκλεψαν κούτες με κούκλες Labubu συνολικής αξίας 7.000 δολαρίων.

Δεκάδες κούτες με τις δημοφιλείς κούκλες Labubu, συνολικής αξίας περίπου 7.000 δολαρίων, έκλεψαν αυτή την εβδομάδα διαρρήκτες από κατάστημα στην πόλη Λα Πουέντε της Καλιφόρνια, σύμφωνα με το Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας του Λος Άντζελες.

Η διάρρηξη, η οποία κατέγραψε κάμερα ασφαλείας, σημειώθηκε στις 1:29 τα ξημερώματα της 6ης Αυγούστου στο κατάστημα One Stop Sales, γνωστό στους συλλέκτες για τις κούκλες και τα αξεσουάρ Labubu.

“Δουλέψαμε τόσο σκληρά για να φτάσουμε εδώ και ήρθαν απλώς να τα πάρουν όλα μέσα σε μια στιγμή”, δήλωσε η συνιδιοκτήτρια του καταστήματος, Τζοάνα Αβεντάνο, στο τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο KABC-TV.

Το κατάστημα ανάρτησε αργότερα στα κοινωνικά δίκτυα το βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας. Σε ένα από τα πλάνα, διακρίνονται τουλάχιστον τέσσερις μασκοφόροι να παραβιάζουν την είσοδο, να αδειάζουν τα ράφια και να φεύγουν με κούτες γεμάτες εμπόρευμα.

Δείτε το βίντεο: