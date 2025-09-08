Έκκληση ΠΟΥ στους Ταλιμπάν για άρση των περιορισμών για τις Αφγανές εργαζόμενες

Ο ΠΟΥ καλεί τις αρχές των Ταλιμπάν να άρουν τους περιορισμούς για τις Αφγανές εργαζόμενες σε ανθρωπιστικές οργανώσεις, προκειμένου να βοηθήσουν τις γυναίκες που πλήττονται από τον φονικό σεισμό στην ανατολική Αφγανιστάν.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας απηύθυνε έκκληση στις αρχές των Ταλιμπάν να άρουν τους αυστηρούς περιορισμούς που ισχύουν για τις γυναίκες, ούτως ώστε να μπορέσουν οι Αφγανές εργαζόμενες σε ανθρωπιστικές οργανώσεις να ταξιδεύουν χωρίς τη συνοδεία αντρών, προκειμένου να βοηθούν τις γυναίκες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην πρόσβαση σε ιατρική φροντίδα, μετά τον καταστροφικό σεισμό που σκότωσε 2.200 ανθρώπους στην ανατολική Αφγανιστάν.

«Ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι η αυξανόμενη έλλειψη γυναικείου προσωπικού σε αυτές τις περιοχές», δήλωσε η Δρ. Μούκτα Σάρμα, αναπληρώτρια εκπρόσωπος του ΠΟΥ στο Αφγανιστάν, στην Reuters.

Εκτίμησε ότι περίπου το 90% του ιατρικού προσωπικού στην περιοχή είναι άντρες, ενώ το υπόλοιπο 10% είναι κυρίως μαίες και νοσηλευτές, και όχι γιατροί που θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν σοβαρά τραύματα. Αυτό δημιουργεί προβλήματα στην παροχή φροντίδας, καθώς πολλές γυναίκες είναι δυστακτικές ή φοβούνται να αλληλεπιδράσουν με άντρες εργαζόμενους ή να ταξιδέψουν μόνες τους για να λάβουν βοήθεια.

Ο σεισμός μεγέθους 6 ρίχτερ της 1ης Σεπτεμβρίου και οι μετασεισμοί του άφησαν πίσω τους περισσότερους από 3.600 τραυματίες και χιλιάδες άστεγους σε μια χώρα που ήδη αντιμετωπίζει σοβαρές περικοπές στη βοήθεια και πλήθος ανθρωπιστικών κρίσεων λόγω της ανάληψης της εξουσίας από τους Ταλιμπάν το 2021, με την αποχώρηση των ξένων δυνάμεων.

Το Αφγανικό Υπουργείο Υγείας και εκπρόσωποι της διοίκησης των Ταλιμπάν δεν απάντησαν άμεσα σε αίτημα για σχόλιο. Οι Ταλιμπάν υποστηρίζουν ότι σέβονται τα δικαιώματα των γυναικών σύμφωνα με την ερμηνεία τους του ισλαμικού νόμου και έχουν δηλώσει ότι θα εξασφαλίσουν την παροχή βοήθειας στις γυναίκες. Η διοίκησή τους το 2022 διέταξε τις Αφγανές εργαζόμενες σε ΜΚΟ να σταματήσουν να εργάζονται εκτός σπιτιού. Οι ανθρωπιστικοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι υπήρξαν εξαιρέσεις, κυρίως στους τομείς της υγείας και της εκπαίδευσης, αλλά πολλοί ανέφεραν ότι αυτές ήταν αποσπασματικές και δεν ήταν επαρκείς για να επιτρέψουν την αυξημένη παρουσία γυναικών εργαζομένων, ιδιαίτερα σε έκτακτες καταστάσεις που απαιτούν ταξίδια.

Αυτό σημαίνει ότι οι ανθρωπιστικές οργανώσεις και το γυναικείο προσωπικό αντιμετωπίζουν αβεβαιότητα, δήλωσε η Σάρμα, και σε ορισμένες περιπτώσεις δεν μπορούσαν να αναλάβουν το ρίσκο.

«Οι περιορισμοί είναι τεράστιοι, το ζήτημα του μαχράμ (σ.σ. ο άνδρας που μπορεί να συνοδεύει μια γυναίκα σύμφωνα με τον ισλαμικό νόμο) παραμένει και δεν έχει παρασχεθεί επίσημη εξαίρεση από τις de facto αρχές», είπε, προσθέτοντας ότι η ομάδα της έθεσε το θέμα στις αρχές την προηγούμενη εβδομάδα. «Γι’ αυτό αισθανθήκαμε ότι έπρεπε να ασκήσουμε πίεση στις αρχές, να τους πούμε ότι τώρα είναι η στιγμή που πρέπει να έχουμε περισσότερες γυναίκες υγειονομικούς εργαζόμενες παρούσες, ας τις φέρουμε και ας ψάξουμε σε άλλες περιοχές όπου υπάρχουν».

Η Σάρμα εξέφρασε έντονη ανησυχία για την πρόσβαση των γυναικών στο μέλλον σε ψυχική υγειονομική φροντίδα, τόσο για να αντιμετωπίσουν τα τραύματα όσο και για τις γυναίκες των οποίων οι άντρες συγγενείς έχουν σκοτωθεί, αφήνοντάς τες να αντιμετωπίσουν περιορισμούς για τις γυναίκες χωρίς μαχράμ.

Ο Πίρ Γκουλ από την περιοχή Σομάι της επαρχίας Κουνάρ, η οποία επλήγη σοβαρά από τον σεισμό, δήλωσε ότι πολλές γυναίκες από το χωριό του είχαν βιώσει τραύμα και υψηλή αρτηριακή πίεση μετά τον σεισμό και δυσκολεύονταν να φτάσουν στην ιατρική φροντίδα. «Δεν υπάρχει γυναικολόγος για εξετάσεις, μόνο ένας άντρας γιατρός είναι διαθέσιμος», είπε.