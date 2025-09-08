Τι έχουν οι Ταλιμπάν με τις γυναίκες και δεν τους αναγνωρίζουν το δικαίωμα στη ζωή

Ερευνητής της Μέσης Ανατολής από το Χάρβαρντ εξηγεί γιατί οι Ταλιμπάν δεν αναγνωρίζουν τα όποια δικαιώματα των γυναικών.

H Mέση Ανατολή είναι η σταθερά της ειδησεογραφίας και δη τον τελευταίο χρόνο, με χώρες της να απασχολούν κυρίως λόγω των διενέξεων τους (ένεκα και του Ισραήλ) ή πρωτοβουλιών που φιλοξενούνται σε αυτές, για την ειρήνη -κυρίως από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Το Wired ζήτησε από τον Tarek Masoud, καθηγητή Δημοκρατίας και Διακυβέρνησης στο Harvard Kennedy School, Διευθυντή Διδακτικού Προσωπικού της Πρωτοβουλίας για τη Μέση Ανατολή της σχολής του και ερευνητή ζητημάτων δημοκρατίας σε “δύσκολα μέρη”, να απαντήσει σε ερωτήσεις χρηστών των social media, επί του θέματος της ειδικότητας του.

Ένα ήταν για τους Ταλιμπάν.

Η ερώτηση που τέθηκε ήταν η εξής: γιατί οι Ταλιμπάν δεν επιτρέπουν στις γυναίκες να κάνουν τίποτα, με το φαινόμενο να είναι γνωστό ως έμφυλο απαρχάιντ.

Συγκεκριμένα, στο Αφγανιστάν οι γυναίκες δεν μπορούν να μιλούν δημόσια (είναι “ηθική παραβίαση”), υποχρεούνται να συνοδεύονται από έναν άνδρα κηδεμόνα, ώστε να κυκλοφορούν ελεύθερα δημόσια (ακόμα και αν πρόκειται να πάνε σε μια υπηρεσία ή στη δουλειά τους), να φορούν χιτζάμπ, να παρακολουθούν δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση, να συμμετέχουν σε όργανα λήψης αποφάσεων, να τραγουδούν δημόσια, να ακούγεται η φωνή τους έξω από το σπίτι, να έχουν ελεύθερη πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη και να πηγαίνουν σε ορισμένους δημόσιους χώρους (πχ πάρκα ή να κάνουν αθλήματα).

Ο ειδικός εξήγησε ότι «οι Ταλιμπάν είναι οι θρησκευτικοί φανατικοί που, στην παρούσα φάση, κυβερνούν το Αφγανιστάν. Ακολουθούν μια συγκεκριμένη, ιδιαίτερα πουριτανική, εκδοχή του Ισλάμ (σαρία), το οποίο πιστεύει ότι η θέση των γυναικών είναι στο σπίτι τους και πως δεν έχουν δικαίωμα στο ίδιο status με τους άνδρες. Αυτό είναι ένα πρόβλημα, που είναι πιο έντονο στο Αφγανιστάν.

Το βλέπουμε ωστόσο, σε μικρότερη ή μεγαλύτερη κλίμακα σε όλη τη Μέση Ανατολή, σε όλον τον μουσουλμανικό κόσμο.

Πολλοί θα επισημάνουν ότι στις πιο κοινά αποδεκτές κατανοήσεις του ισλαμικού νόμου, οι γυναίκες έχουν ένα πιο υποτακτικό status. Μπορεί η συνθήκη να μην είναι το ίδιο ακραία με τους Ταλιμπάν, αλλά -για παράδειγμα- μια οπτική του ισλαμικού νομού λέει πως οι γυναίκες πρέπει να λαμβάνουν λιγότερη κληρονομιά από τους άνδρες.

Η κατάθεση μιας γυναίκας στο δικαστήριο, δεν έχει την ίδια βαρύτητα με αυτήν ενός άνδρα.

Προσωπικά, δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάτι μέσα στο Ισλάμ που είναι βλαβερό για στην ισότητα των γυναικών, αλλά πολλοί συντηρητικοί Μουσουλμάνοι δεν σκέφτονται με τον ίδιο τρόπο».

Οι απαγορεύσεις του Ισλάμ για τις γυναίκες

Σε ό,τι αφορά το Ισλάμ και τους περιορισμούς που αφορούν τις γυναίκες, οι οποίοι προκύπτουν από το Κοράνι και τις παραδόσεις, αναφέρεται ότι πρέπει να υπακούν στον σύζυγο τους και να διαμένουν στην κατοικία του, να μην ταξιδεύουν ή συμμετέχουν σε επαγγελματική ζωή, χωρίς την άδεια του άνδρα-κηδεμόνα τους, να ντύνονται σεμνά και να αποφεύγουν τις ελεύθερες κοινωνικές επαφές με τους άνδρες, να κάνουν χρήση αντισυλληπτικών, ενώ υπάρχουν περιορισμοί σε δικαιώματα κληρονομιάς και εργασίας.

Επίσης, δεν έχουν την πλήρη ελευθερία επιλογής συζύγου -επιλέγει τον γαμπρό ο πατέρας τους. Το Ισλάμ επιτρέπει, κατά το Κοράνι, στους άνδρες να τιμωρούν τις γυναίκες, σε περιπτώσεις ανυπακοής.