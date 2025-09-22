Έκλεισε το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης – Εντοπίστηκαν drones

Συναγερμός στο αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης καθώς εντοπίστηκαν να πετούν drones.

Νέο επεισόδιο, το βράδυ της Δευτέρας (22/9), σε εναέριο χώρο ευρωπαϊκής χώρας. Μετά τις πτήσεις drones πάνω από την Πολωνία και την Εσθονία την περασμένη εβδομάδα, συναγερμός σήμανε απόψε στη Δανία.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters, το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης διέκοψε την εναέρια κυκλοφορία μετά τον εντοπισμό 2-3 drones.

Όπως αναφέρει ο εξειδικευμένος ιστότοπος Flightradar που παρακολουθεί τις αερομεταφορές, όλες οι απογειώσεις και οι προσγειώσεις έχουν διακοπεί από τις 20:26 (τοπική ώρα), ενώ άγνωστο είναι το χρονοδιάγραμμα επαναλειτουργίας.

Τουλάχιστον 15 πτήσεις έχουν κατευθυνθεί σε άλλα αεροδρόμια.

Ένας εκπρόσωπος του αεροδρομίου επιβεβαίωσε ότι η κυκλοφορία είχε διακοπεί, αλλά αρνήθηκε να σχολιάσει περαιτέρω. «Η αστυνομία διερευνά το θέμα και αυτή τη στιγμή πρέπει να ορίσουμε χρονοδιάγραμμα για την επαναλειτουργία».

ΝΑΤΟ: Συνεδριάζει την Τρίτη για την παραβίαση του εσθονικού εναέριου χώρου από ρωσικά αεροσκάφη

Σημειώνεται πως, οι αντιπρόσωποι των 32 χωρών του ΝΑΤΟ θα συνεδριάσουν την Τρίτη (23/9), το πρωί στις Βρυξέλλες, έπειτα από αίτημα που διατύπωσε η Εσθονία μετά την παραβίαση, την Παρασκευή, του εθνικού εναέριου χώρου της από ρωσικά αεροσκάφη, ανακοίνωσε εκπρόσωπος της συμμαχίας.

Η συνεδρίαση του Βορειοατλαντικού Συμβουλίου (NAC) σε επίπεδο πρεσβευτών θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του άρθρου 4 της συνθήκης του ΝΑΤΟ, που προβλέπει διαβουλεύσεις μεταξύ των συμμάχων σε περίπτωση που απειλείται ένα από τα μέλη του.

Την Παρασκευή, τρία ρωσικά μαχητικά αεροπλάνα εισήλθαν στον εθνικό εναέριο χώρο της χώρας αυτής της Βαλτικής και παρέμειναν εκεί 12 λεπτά, προκαλώντας διαμαρτυρίες του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ενωσης για αυτή τη νέα ρωσική «πρόκληση», ενώ η Μόσχα διέψευσε οποιαδήποτε παραβίαση.

Νωρίτερα, με κοινή δήλωση, 40 χώρες – μέλη του ΟΗΕ καταδίκασαν τις ρωσικές παραβιάσεις του εναέριου χώρου της Εσθονίας.

Οι χώρες που υπέγραψαν τη δήλωση χαρακτήρισαν την κίνηση της Μόσχας «επικίνδυνη κλιμάκωση», παραβίαση του διεθνούς δικαίου και «προσβλητική» απέναντι στις διεθνείς προσπάθειες τερματισμού του πολέμου και αποκατάστασης της ειρήνης. Χαιρέτισαν, επίσης, την άμεση ανταπόκριση της Νότιας Κορέας, προεδρεύουσας του ΣΑ, στο αίτημα της Εσθονίας για κατεπείγουσα συνεδρίαση.

Κλείνοντας, κάλεσαν τη Ρωσία να τερματίσει άμεσα τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας, να σταματήσει κάθε πρόκληση κατά των γειτόνων της και να σεβαστεί τις θεμελιώδεις αρχές της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας και της ειρηνικής επίλυσης διαφορών, επισημαίνοντας ότι είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό όταν τέτοιες παραβιάσεις προέρχονται από Μόνιμο Μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας.