Ελβετία: Έτοιμη να φιλοξενήσει τον Πούτιν για ειρηνευτικές συνομιλίες

Η Ελβετία προτίθεται να φιλοξενήσει τον Πούτιν για “ειρηνευτικούς σκοπούς” παρά το ένταλμα σύλληψης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου.

Η Ελβετία θα ήταν έτοιμη να φιλοξενήσει τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν για οποιεσδήποτε ειρηνευτικές συνομιλίες σχετικά με την Ουκρανία, παρά το υφιστάμενο ένταλμα σύλληψης που έχει εκδώσει εναντίον του το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ), δήλωσε την Τρίτη ο Υπουργός Εξωτερικών Ιγνάτσιο Κάσις.

Η ουδέτερη Ελβετία είναι συμβαλλόμενο μέλος του ΔΠΔ, αλλά ο Κάσις είπε στη δημόσια ελβετική ραδιοτηλεόραση SRF ότι, εφόσον ο Πούτιν ερχόταν για σκοπούς ειρήνης, η χώρα θα μπορούσε να τον υποδεχθεί.

«Αυτό έχει να κάνει με τον διπλωματικό μας ρόλο, με τη διεθνή Γενεύη ως (ευρωπαϊκή) έδρα των Ηνωμένων Εθνών», είπε ο Κάσις στον ραδιοτηλεοπτικό φορέα.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν πρότεινε τη Γενεύη ως πιθανή τοποθεσία για ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ του Πούτιν και του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μετά τη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου Τραμπ, του Ζελένσκι και Ευρωπαίων ηγετών στην Ουάσινγκτον.

Το ΔΠΔ είχε εκδώσει το ένταλμα το 2023, λίγο περισσότερο από έναν χρόνο αφότου η Ρωσία ξεκίνησε την εισβολή της στην Ουκρανία, κατηγορώντας τον Πούτιν για το έγκλημα πολέμου της εκτόπισης εκατοντάδων παιδιών από την Ουκρανία.