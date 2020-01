Louis Vuitton: Ένα ρολόι που δείχνει τον χρόνο αντίστροφα

Ενόψει του show «Heaven On Earth» της ανδρικής κολεξιόν Άνοιξη 2020 του Louis Vuitton, ο Virgil Abloh προσκαλεί τους επισκέπτες με ένα μοναδικό ρολόι το οποίο σχεδιάστηκε κατά τρόπον ώστε οι δείκτες του να κινούνται αντίστροφα. Τους αριθμούς στο καντράν του μεταλλικού ρολογιού τοίχου έχουν αντικαταστήσει τα μονογράμματα του LV. Και στον λογαριασμό του στο Instagram, ο Abloh εξήγησε ότι «ξανάγραψε» το ρολόι ως αναφορά στη μεταφορά «even a broke clock is right twice a day (η κατά λέξη μετάφραση είναι "ακόμη κι ένα σπασμένο ρολόι, δύο φορές τη μέρα, δείχνει σωστά")».

Ο Abloh εξακολουθεί να πειραματίζεται με τη γοητεία που ασκούν πάνω του τα ρολόγια. Στη συνεργατική κολεξιόν «MARKERAD», είχε σχεδιάσει ένα παρόμοιο ρολόι τοίχου με τη λέξη «TEMPORARY (προσωρινό)» τυπωμένη πάνω στην υάλινη θήκη.

Και πιο πρόσφατα, ο Virgil δώρισε στον καλό του φίλο Drake ένα ειδικά για αυτόν σχεδιασμένο Patek Philippe Nautilus 5726. Με καθολικά πράσινο φινίρισμα και σμαράγδια, αυτό το πολυτελές ρολόι χειρός ορίζει τις πιο υψηλές προδιαγραφές του γούστου του Abloh όσον αφορά τα ρολόγια. Και δημιουργεί προσδοκίες για τους επόμενους πειραματισμούς του.