Ένταση, προσβολές και κανένα συμπέρασμα: Χάος στο πρώτο προεδρικό debate των ΗΠΑ

Απέναντι σε ένα πολύ κακό προεδρικό debate βρέθηκαν εκατομμύρια τηλεθεατές στις ΗΠΑ και σε ολόκληρο τον πλανήτη. Με τους δύο υποψηφίους να ανταλλάσσουν προσβολές και ύβρεις και τον δημοσιογράφο του Fox News, Κρις Γουάλας να αποτυγχάνει στον ρόλο του συντονιστή, το αποτέλεσμα υπήρξε κατώτερο και των πιο απαισιόδοξων προβλέψεων.

Ήδη από τα πρώτα λεπτά φάνηκε ότι ο Γουάλας δεν ήταν σε θέση να ελέγξει την ροή της συζήτησης. Μπαίνοντας συχνά σε διάλογο με τον αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος έκανε και τις περισσότερες παρεμβάσεις κατά την διάρκεια τοποθετήσεων του αντιπάλου του, αλλά και με τον τέως αντιπρόεδρο, δεν κατάφερε να κρατήσει σε ένα κόσμιο επίπεδο την συζήτηση, ούτε και να καθοδηγήσει, όταν έπρεπε.

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ -κατά την προσφιλή του συνήθεια- διέκοπτε τον αντίπαλό του, Τζο Μπάιντεν, ο οποίος κάποια στιγμή δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα νεύρα του, λέγοντας στον πρόεδρο των ΗΠΑ: "Θα σκάσεις επιτέλους άνθρωπε;" (will you shut up man?).

Ο Μπάιντεν αποκάλεσε πολλάκις "ψεύτη" τον Τραμπ, ο οποίος, όταν ο Μπάιντεν χρησιμοποίησε την λέξη "έξυπνος"(smart), του είπε να μην την χρησιμοποιεί, γιατί "δεν υπάρχει τίποτα έξυπνο σε σένα Τζο", αναφερόμενος στις επιδόσεις του τέως αντιπροέδρου στο κολλέγιο.

Μιάμιση ώρα διήρκεσε, όπως προβλεπόταν το debate, μιάμιση ώρα κατά την οποία οι διαμάχες και οι προσωπικές επιθέσεις υπερίσχυσαν του διαλόγου, με τους δύο ηλικιωμένους υποψηφίους να μην θυμίζουν σε τίποτα ανθρώπους που διεκδικούν την προεδρία των ΗΠΑ.

Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, αναπόφευκτα μπήκαν σε δεύτερη μοίρα τα ζητήματα που τέθηκαν, από την επιλογή για το Ανώτατο Δικαστήριο, έως την διαχείριση της πανδημίας και τις φυλετικές διακρίσεις στην χώρα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατάφερε να φέρει την διαδικασία στα μέτρα του με τον Μπάιντεν να μην καταφέρνει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, χάνοντας πολλές φορές τον έλεγχο και αποτυγχάνοντας να διατηρήσει έναν προεδρικό χαρακτήρα, που στερείται ο αντίπαλός του.

Αμερικανικά ΜΜΕ: "Χαοτικό debate"

Την οργή και την απογοήτευσή τους εκφράζουν δημοσιογράφοι στις ΗΠΑ για την εικόνα που παρουσίασαν οι δύο υποψήφιοι για την προεδρία, με αμερικανικά και διεθνή Μέσα να κάνουν λόγο για ένα "χαοτικό debate"

"Δεν ξέρω ποιος από τους δύο κέρδισε αλλά ξέρω ότι έχασε ο αμερικανικός λαός", είπε ο δημοσιιογράφος του CNN,Jake Tapper, o οποίος παρομοίασε το debate με "φωτιά μέσα σε χωματερή, μέσα σε συντρίμια τραίνου". Η Dana Bash του ίδιου δικτύου, έκανε λόγο για "σκ..τοκατάσταση"(shitshow).

Τέτοιου είδους debate δεν θα έπρεπε να συμβαίνουν σε δημοκρατίες", είπε η Rachel Maddow του MSNBC, ενώ η Joy Reid το αποκάλεσε "ντροπιαστικό".