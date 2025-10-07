Επίθεση στη δήμαρχο του Χέρντεκε: Τα παιδιά της, ο καυγάς και οι άφαντοι δράστες

Όσα γνωρίζουμε μέχρι τώρα για την επίθεση με μαχαίρι στη δήμαρχο του Χέρντεκε, Ίρις Στάλτσερ, η οποία παλεύει να κρατηθεί στη ζωή.

Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή η δήμαρχος της πόλης Χέρντεκε, Ίρις Στάλτσερ, έπειτα από την επίθεση με μαχαίρι που δέχτηκε, έξω από το σπίτι της, δίνει το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό στο νοσοκομείο που νοσηλεύεται, σε κρίσιμη κατάσταση.

Η 57χρονη βρέθηκε στο διαμέρισμά της στο Χέρντεκε, σοβαρά τραυματισμένη, καθώς φέρεται να δέχθηκε πολλαπλές μαχαιριές στην κοιλιά και την πλάτη. Συγκεκριμένα, το Spiegel κάνει λόγο σε ρεπορτάζ του για 13 μαχαιριές.

Σύμφωνα με την BILD, τις Αρχές ειδοποίησαν ο θετός γιος (15 ετών) και η θετή κόρη (17 ετών) της δημάρχου, οι οποίοι βρίσκονταν στο σπίτι τη στιγμή της επίθεσης.

Μόλις ειδοποιήθηκε η αστυνομία, έσπευσε στο σημείο με ελικόπτερο προκειμένου η 57χρονη να διακομιστεί το συντομότερο δυνατόν σε νοσοκομείο και να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Αστυνομικοί παρέλαβαν τα δύο παιδιά, τους πήραν αποτυπώματα και τα ρούχα τους κατασχέθηκαν για εξέταση.

Η εφημερίδα Tagesspiegel μεταδίδει πως ο 15χρονος γιος τέθηκε υπό κράτηση και οδηγήθηκε με χειροπέδες σε περιπολικό.

Στο ρεπορτάζ του περιοδικού Spiegel υπενθυμίζεται πως η αστυνομία είχε κληθεί το καλοκαίρι στο ίδιο σπίτι για περιστατικό «ενδοοικογενειακής βίας», αφού η 17χρονη κόρη της δημάρχου τής είχε επιτεθεί με μαχαίρι.

Η αστυνομία δεν αποκλείει το ενδεχόμενο οικογενειακού κινήτρου για την επίθεση, γράφει η BILD. Οι Αρχές έχουν σημάνει συναγερμό και έχουν ξεκινήσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό τυχόν δραστών ενώ έχει ήδη συσταθεί ειδική ομάδα που διεξάγει τις έρευνες.

Τι άκουσε γείτονας πριν από την κλήση στις Αρχές

Ο 15χρονος γιος της Στάλτσερ φέρεται να είπε στην αστυνομία ότι η μητέρα του δέχτηκε επίθεση από αρκετούς άνδρες στον δρόμο. Ωστόσο, δεν υπάρχουν αυτόπτες μάρτυρες για να επιβεβαιώσουν τα λεγόμενά του.

Αντιθέτως, ένας γείτονας δήλωσε στη γερμανική εφημερίδα: “Μισή ώρα πριν προσγειωθεί το ελικόπτερο διάσωσης, άκουσα τον γιο και τη μητέρα του να καυγαδίζουν. Ουσιαστικά ούρλιαζαν ο ένας στον άλλον”.

Η Στάλτσερ, εξελέγη στις 28 Σεπτεμβρίου δήμαρχος του Χέρντεκε, μιας πόλης 23.000 κατοίκων κοντά στο Ντόρτμουντ.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς έσπευσε να καταδικάσει το «ειδεχθές έγκλημα», προτού ακόμη η αστυνομία προβεί σε ανακοινώσεις. «Λαμβάνουμε μια είδηση για μια αποτρόπαια πράξη στο Herdecke. Πρέπει να διαλευκανθεί άμεσα. Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένειά της και τους οικείους της», είπε χαρακτηριστικά.

Σε συνέντευξη Τύπου, ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του SPD Ματίας Μιρς εξέφρασε την ελπίδα ότι η Στάλτσερ θα καταφέρει να κρατηθεί στη ζωή.