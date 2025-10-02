Επίθεση στο Μάντσεστερ: Συνεδριάζει η Επιτροπή Διαχείρισης Κρίσεων – Στη δημοσιότητα φωτογραφία του δράστη

Νέα ντοκουμέντα έρχονται στο φως για τον δράστη της επίθεσης στο Μάντσεστερ κατά την οποία έπεσαν νεκρά δύο άτομα, προτού ο ίδιος δεχθεί πυρά από αστυνομικούς.

Τρεις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων και ο δράστης, σε επίθεση με αυτοκίνητο και μαχαίρι σε συναγωγή στο Μάντσεστερ, με τον ύποπτο να πέφτει νεκρός από πυρά αστυνομικών.

Το περιστατικό, το οποίο χαρακτηρίστηκε τρομοκρατική επίθεση από την αστυνομία, σημειώθηκε ανήμερα του Γιομ Κιπούρ – της ιερότερης ημέρας στο εβραϊκό θρησκευτικό ημερολόγιο.

Αρχικά, η αστυνομία ανταποκρίθηκε σε αναφορές για αυτοκίνητο που έπεσε πάνω σε πολίτες και έναν άνδρα που δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι, στις 09:31 (τοπική ώρα) το πρωί της Πέμπτης.

Ο άνδρας που δέχθηκε την επίθεση πιστεύεται ότι ήταν φρουρός ασφαλείας.

AP/Ian Hodgson

Το περιστατικό συνέβη στη Συναγωγή Heaton Park Hebrew Congregation, στην περιοχή Crumpsall, στα βόρεια του Μάντσεστερ, όπου ζει μια μεγάλη εβραϊκή κοινότητα, περίπου 6 χλμ. από το κέντρο της πόλης.

Αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και πυροβόλησαν έναν άνδρα, που θεωρείται ο δράστης, ο οποίος στη συνέχεια υπέκυψε στα τραύματά του.

Μεγάλος αριθμός πιστών που βρίσκονταν εντός της συναγωγής την ώρα της επίθεσης «παρέμειναν μέσα μέχρι να διασφαλιστεί η περιοχή», δήλωσαν οι αρχές, ενώ στη συνέχεια απομακρύνθηκαν με ασφάλεια.

AP Photo/Ian Hodgson

Αυτόπτης μάρτυρας, ο Gareth Tonge, οδηγός βαν, είπε στο BBC ότι είδε έναν άνδρα «αιμόφυρτο στο έδαφος», ενώ λίγο πιο πέρα άλλος άνδρας προσπαθούσε να σπάσει με μαχαίρι το παράθυρο ενός κτιρίου.

«Μέσα σε δευτερόλεπτα έφτασε η αστυνομία, του έδωσαν μερικές προειδοποιήσεις, δεν άκουσε και άνοιξαν πυρ», περιέγραψε.

Η Αστυνομία του Μείζονος Μάντσεστερ ανακοίνωσε ότι δύο άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους.

Ένα τρίτο άτομο, που πιστεύεται ότι ήταν ο δράστης, πυροβολήθηκε από αστυνομικούς και θεωρείται επίσης νεκρός.

Τρεις ακόμη πολίτες βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση. Οι τραυματισμοί τους οφείλονται τόσο στο όχημα όσο και σε χτυπήματα με μαχαίρι.

AP Photo/Ian Hodgson

Οι Αρχές έχουν προχωρήσει σε δύο συλλήψεις.

Επίθεση στο Μάντσεστερ: Φωτογραφία δείχνει τον ύποπτο ζωσμένο με εκρηκτικά

Φωτογραφία που επαληθεύτηκε από το BBC δείχνει τον άνδρα, που πιστεύεται ότι ήταν ο δράστης, να είναι ζωσμένος με εκρηκτικά.

Η αστυνομία δήλωσε ότι ο άνδρας πυροβολήθηκε από ένοπλους αστυνομικούς και θεωρείται νεκρός, αλλά «δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί επίσημα λόγω υποψιών για εκρηκτικά πάνω του».

Μονάδα εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών κλήθηκε και έσπευσε στο σημείο.

Βίντεο από το περιστατικό δείχνει τη στιγμή που οι αστυνομικοί άνοιξαν πυρ, όταν ο άνδρας επιχείρησε να σηκωθεί από το έδαφος μετά τους πρώτους πυροβολισμούς.

Ο δήμαρχος του Μάντσεστερ, Andy Burnham, δήλωσε ότι «ο άμεσος κίνδυνος φαίνεται να έχει περάσει».

Ωστόσο, το κοινό έχει προειδοποιηθεί να αποφεύγει την περιοχή όσο η αστυνομία παραμένει στο σημείο.

Ο χώρος έχει αποκλειστεί, ενώ στο σημείο βρίσκονται αστυνομία, πυροσβεστική και ασθενοφόρα, καθώς και ελικόπτερα.

Στις 13:20 ακούστηκε ελεγχόμενη έκρηξη από την αστυνομία.

Η επιχείρηση έχει χαρακτηριστεί ως «Operation Plato», το πρωτόκολλο που ενεργοποιείται σε μαζικές επιθέσεις, συμπεριλαμβανομένων τρομοκρατικών επιθέσεων.

Έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Διαχείρισης Κρίσεων

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Σερ Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε ότι θα αναπτυχθούν επιπλέον αστυνομικές δυνάμεις σε συναγωγές σε όλη τη χώρα, τονίζοντας: «Θα κάνουμε τα πάντα για να κρατήσουμε ασφαλή την εβραϊκή κοινότητα μας». Ο Στάρμερ, επιστρέφει εσπευσμένα από την Κοπεγχάγη, προκειμένου να προσκαλέσει έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Διαχείρισης Κρίσεων.

Ο Βασιλιάς Κάρολος Γ΄ και η βασίλισσα Καμίλα δήλωσαν με την σειρά του «βαθιά σοκαρισμένοι και λυπημένοι» για την επίθεση.

Η υπουργός Εσωτερικών δήλωσε ότι είναι «φρικιασμένη» από την επίθεση, ενώ η επικεφαλής των Συντηρητικών, Kemi Badenoch, την χαρακτήρισε «απεχθή και αηδιαστική».

Η περιοχή Κράμπσαλ βρίσκεται στα βόρεια του Μάντσεστερ και φιλοξενεί μια πολυπολιτισμική κοινότητα, με σημαντική παρουσία της εβραϊκής κοινότητας. Στην ευρύτερη περιοχή του Μάντσεστερ ζουν περίπου 30–35 χιλιάδες Εβραίοι, κυρίως στο Πρέστουιτς, στο Γουάιτφιλντ και γύρω από το Κράμπσαλ, όπου λειτουργούν πολλές συναγωγές, σχολεία και κοινοτικά κέντρα. Εκεί βρίσκεται και το μεγάλο κέντρο φροντίδας Χίθλαντς Βίλατζ, που εξυπηρετεί την κοινότητα.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

Σύμφωνα με την αστυνομία, στις 9:31 π.μ. κλήθηκε η Greater Manchester Police (Αστυνομία Μείζονος Μάντσεστερ) από πολίτη, ο οποίος κατήγγειλε ότι είδε αυτοκίνητο να κατευθύνεται προς πεζούς και ότι ένας άνδρας είχε μαχαιρωθεί.

Στις 9:37 π.μ., η αστυνομία κήρυξε την κατάσταση ως PLATO (σχέδιο δράσης σε τρομοκρατική επίθεση) και «σοβαρό συμβάν». Ένα λεπτό αργότερα, στις 9:38 π.μ., αστυνομικοί της ειδικής ομάδας οπλισμένων δυνάμεων άνοιξαν πυρ. Ένας άνδρας δέχθηκε πυρά, και σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις πρόκειται για τον δράστη.

Στις 9:41 π.μ., στο σημείο έφθασαν διασώστες του ΕΚΑΒ Βορείου Δυτικής Αγγλίας (North West Ambulance Service) για βοήθεια σε τέσσερα άτομα που έχουν τραυματιστεί, είτε από το όχημα είτε από μαχαιριές.

Η αστυνομία ζητά από τους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή, καθώς οι έρευνες συνεχίζονται.