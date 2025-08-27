Επίθεση της Τουρκίας στον Νετανιάχου για τη γενοκτονία Αρμενίων – Ελλήνων

Πυρά του τουρκικού ΥΠΕΞ στον Ισραηλινό πρωθυπουργό για την συμβολική και μόνο δήλωση «αναγνώρισης» της γενοκτονίας Αρμενίων και Ελλήνων του Πόντου.

Επίθεση κατά του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, μετά τη δήλωσή του περί αναγνώρισης της Γενοκτονίας των Αρμενίων και των Ελλήνων του Πόντου εξαπολύει το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας απορρίπτοντας τη δήλωση ως «ασύμβατη με τα ιστορικά και τα νομικά γεγονότα».

«Η δήλωση του Νετανιάχου σχετικά με τα γεγονότα του 1915 αποτελεί μια προσπάθεια εκμετάλλευσης των οδυνηρών γεγονότων του παρελθόντος για πολιτικούς λόγους» αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Όπως προστίθεται «ο Νετανιάχου, ο οποίος δικάζεται για τον ρόλο του στη γενοκτονία που διαπράχθηκε εναντίον του παλαιστινιακού λαού, προσπαθεί να συγκαλύψει τα εγκλήματα που διέπραξαν ο ίδιος και η κυβέρνησή του».

«Καταδικάζουμε και απορρίπτουμε αυτή τη δήλωση, η οποία είναι ασύμβατη με τα ιστορικά και νομικά γεγονότα» καταλήγει η ανακοίνωση.

Υπενθυμίζεται πως, ο Νετανιάχου δήλωσε σε… Podcast για πρώτη φορά -σε μια καθαρά συμβολική και μόνο κίνηση- ότι αναγνωρίζει τη γενοκτονία που διέπραξε η Οθωμανική Αυτοκρατορία εναντίον Αρμενίων, Ασσυρίων και Ελλήνων στις αρχές του 20ού αιώνα.

Όταν ρωτήθηκε από τον Πάτρικ Μπετ-Ντέιβιντ γιατί το Ισραήλ δεν αναγνωρίζει τη γενοκτονία των Αρμενίων, ο Νετανιάχου απάντησε: «Νομίζω πως το έχουμε κάνει. Νομίζω ότι η Κνεσέτ πέρασε ένα ψήφισμα προς αυτήν την κατεύθυνση», αν και δεν έχει ψηφιστεί τέτοιος νόμος.

Όταν πιέστηκε για το γιατί κανένας Ισραηλινός πρωθυπουργός δεν το έχει κάνει, ο Νετανιάχου απάντησε: «Μόλις το έκανα. Ορίστε».

Το Ισραήλ μέχρι σήμερα απέφευγε να αναγνωρίσει τη γενοκτονία, φοβούμενο ότι θα μπορούσε να βλάψει τις σχέσεις του με την Τουρκία που αρνείται σθεναρά ότι υπήρξε εθνοκάθαρση. Ωστόσο, πλέον, οι σχέσεις με την Τουρκία βρίσκονται σε ιστορικό χαμηλό, με τις διπλωματικές επαφές ουσιαστικά να έχουν ανασταλεί λόγω του πολέμου στη Γάζα.

Παρά την αποκατάσταση διπλωματικών δεσμών το 2022, η στρατιωτική κλιμάκωση και οι αεροπορικές επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα, προκάλεσαν έντονη πολιτική και διπλωματική αντίδραση από την Άγκυρα.

Η Τουρκία καταδίκασε τις ισραηλινές επιδρομές, χαρακτηρίζοντάς τες «έγκλημα πολέμου» και καλώντας τις μουσουλμανικές χώρες σε συλλογική αντίδραση. Παράλληλα, επέβαλε εμπορικούς περιορισμούς και εμπάργκο σε πολλές κατηγορίες προϊόντων προς το Ισραήλ, απαιτώντας μόνιμη εκεχειρία και ελεύθερη παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα ως προϋπόθεση για την άρση των μέτρων.

Η Κνεσέτ δεν έχει αναγνωρίσει επίσημα τη γενοκτονία

Αξίζει να σημειωθεί πως, η Κνεσέτ δεν έχει αναγνωρίσει επίσημα, με νόμο, τη γενοκτονία.

Από το 2011 και ανά μερικά χρόνια, διεξάγει συζητήσεις στην ολομέλεια και στις επιτροπές για να τιμήσει τη μνήμη των θυμάτων της γενοκτονίας των Αρμενίων. Η πρωτοβουλία αυτή ξεκίνησε αρχικά από τους Zehava Gal-On και Arieh Eldad, οι οποίοι έλαβαν σημαντική υποστήριξη από τον πρόεδρο της Κνέσετ Reuven Rivlin, χωρίς πάντως το ζήτημα να έχει επικυρωθεί με κάποιο ψήφισμα.