Ο Νετανιάχου αναγνώρισε σε… Podcast τη γενοκτονία Αρμενίων, Ασσυρίων και Ελλήνων

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε δημόσια πως η Οθωμανική Αυτοκρατορία διέπραξε γενοκτονία εναντίων των Αρμενίων, Ασσυρίων και των Ελλήνων του Πόντου.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε για πρώτη φορά ότι αναγνωρίζει τη γενοκτονία που διέπραξε η Οθωμανική Αυτοκρατορία εναντίον Αρμενίων, Ασσυρίων και Ελλήνων στις αρχές του 20ού αιώνα.

Όταν ρωτήθηκε από τον Πάτρικ Μπετ-Ντέιβιντ στο podcast του γιατί το Ισραήλ δεν αναγνωρίζει τη γενοκτονία των Αρμενίων, ο Νετανιάχου απάντησε: «Νομίζω πως το έχουμε κάνει. Νομίζω ότι η Κνεσέτ πέρασε ένα ψήφισμα προς αυτήν την κατεύθυνση», αν και δεν έχει ψηφιστεί τέτοιος νόμος.

Όταν πιέστηκε για το γιατί κανένας Ισραηλινός πρωθυπουργός δεν το έχει κάνει, ο Νετανιάχου απάντησε: «Μόλις το έκανα. Ορίστε».

Το Ισραήλ μέχρι σήμερα απέφευγε να αναγνωρίσει τη γενοκτονία, φοβούμενο ότι θα μπορούσε να βλάψει τις σχέσεις του με την Τουρκία που αρνείται σθεναρά ότι υπήρξε εθνοκάθαρση.

Ωστόσο, πλέον, οι σχέσεις με την Τουρκία βρίσκονται σε ιστορικό χαμηλό, με τις διπλωματικές επαφές ουσιαστικά να έχουν ανασταλεί λόγω του πολέμου στη Γάζα.

Παρά την αποκατάσταση διπλωματικών δεσμών το 2022, η στρατιωτική κλιμάκωση και οι αεροπορικές επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα, προκάλεσαν έντονη πολιτική και διπλωματική αντίδραση από την Άγκυρα.

Η Τουρκία καταδίκασε τις ισραηλινές επιδρομές, χαρακτηρίζοντάς τες «έγκλημα πολέμου» και καλώντας τις μουσουλμανικές χώρες σε συλλογική αντίδραση. Παράλληλα, επέβαλε εμπορικούς περιορισμούς και εμπάργκο σε πολλές κατηγορίες προϊόντων προς το Ισραήλ, απαιτώντας μόνιμη εκεχειρία και ελεύθερη παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα ως προϋπόθεση για την άρση των μέτρων.

Η ένταση επεκτείνεται και στην περιφερειακή σφαίρα, με ανταγωνισμό στη Συρία, όπου η Τουρκία υποστηρίζει τη βόρεια περιοχή και η παρουσία της προκαλεί ανησυχία στο Ισραήλ. Η ρητορική μεταξύ των δύο χωρών είναι ιδιαίτερα σκληρή, με τον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν να παρομοιάζει την κυβέρνηση του Ισραήλ με Ναζιστικό καθεστώς και τον Νετανιάχου με τον Χίτλερ.