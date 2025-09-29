Ερχεται στην Ελλάδα η Λάουρα Κοβέσι

Η Λάουρα Κοβέσι έρχεται αυτή την εβδομάδα στην Ελλάδα για σειρά επαφών.

Επί ελληνικού εδάφους θα βρεθεί μέσα στην εβδομάδα η Λάουρα Κοβέσι.

Όπως αναφέρουν οι σχετικές πληροφορίες, η Ευρωπαία Εισαγγελέας θα βρεθεί στην Αθήνα και στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός της θα βρεθούν, κατά κύριο, δύο υποθέσεις: Αυτή του ΟΠΕΚΕΠΕ και αυτή της τραγωδίας των Τεμπών.

Οι ίδιες πληροφορίες λένε ότι η Ρουμάνα δικαστικός προτίθεται να δώσει συνέντευξη Τύπου και να απαντήσει σε όλα τα σχετικά δημοσιογραφικά ερωτήματα.

Το πρόγραμμα τέλος της κ. Κοβέσι θα περιλαμβάνει συναντήσεις με υψηλά ιστάμενους αξιωματούχους της κυβέρνησης, της δικαιοσύνης και γενικότερα του κρατικού μηχανισμού.