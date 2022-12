ET went home - Πουλήθηκε η αυθεντική φιγούρα του εξωγήινου από την ταινία του Σπίλμπεργκ

Έναντι των 2,56 εκατομμυρίων δολαρίων πουλήθηκε το αυθεντικό μηχατρονικό μοντέλο του αγαπημένου εξωγήινου E.T. από την ταινία επιστημονικής φαντασίας του Στίβεν Σπίλμπεργκ του 1982 "E.T. the Extra-Terrestrial".

Το μοντέλο που χρησιμοποιήθηκε στα γυρίσματα, δημιουργήθηκε από τον βραβευμένο με Όσκαρ και μάστερ των ειδικών εφέ, Carlo Rambaldi το 1981, και βγήκε στο "σφυρί" στο πλαίσιο της δημοπρασίας με τίτλο "Icons and Idols: Hollywood" που διοργανώθηκε από τον οίκο δημοπρασιών Julien's Auctions και το Turner Classic Movies (TCM).

"Αυτή η μοναδική στο είδος της animatronic φιγούρα, θεωρείται αριστούργημα μηχανικής, με 85 σημεία άρθρωσης, προηγείται της εμφάνισης των εφέ CGI (Computer Graphic Imagery) στη δημιουργία ταινιών και σχεδιάστηκε, αναπτύχθηκε και κατασκευάστηκε το 1981", αναφέρεται στην περιγραφή.

Ο αγαπημένος εξωγήινος με τις αγνές διαθέσεις και τα μεγάλα μάτια, του οποίου οι κινήσεις περιλάμβαναν εκφράσεις του προσώπου, κινήσεις του λαιμού, καθώς και το περίφημο λαμπερό του δάχτυλο, δημιουργήθηκε από μία ομάδα σχεδιαστών κινουμένων σχεδίων οι οποίοι χρησιμοποίησαν ηλεκτρονικά και μηχανικά στοιχεία. Σύμφωνα με την καταχώριση της δημοπρασίας, ο Σπίλμπεργκ περιέγραψε το συγκεκριμένο μοντέλο E.T. ως «το όγδοο θαύμα του κινηματογραφικού κόσμου».

Φιγούρα από την ταινία "ΕΤ ο Εξωγήινος" 2022 JULIEN'S AUCTIONS

Μια μακέτα του E.T., που φτιάχτηκε για τον Σπίλμπεργκ για να εγκρίνει το σχέδιο του χαρακτήρα, πουλήθηκε επίσης για 125.000 δολάρια, ενώ το ποδήλατο Kuwahara BMX που οδηγούσε ο χαρακτήρας «Γκρεγκ» στην ταινία αγοράστηκε για 115.200 δολάρια. Η πώληση των συγκεκριμένων αναμνηστικών από την ταινία E.T. συμπίπτουν όπως αναφέρει το CNN με την 40η επέτειο από την κυκλοφορία της ταινίας.

Φιγούρα από την ταινία "ΕΤ ο Εξωγήινος" JULIEN'S AUCTIONS 2022

