FBI: Μαζικές απολύσεις πρακτόρων που γονάτισαν σε διαμαρτυρία για τον Τζορτζ Φλόιντ

Σάλο προκαλεί στις ΗΠΑ η απόφαση του FBI να απολύσει δεκάδες πράκτορες που είχαν φωτογραφηθεί γονατιστοί σε διαδήλωση το 2020 για τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ.

Το FBI προχώρησε στην απόλυση ομάδας πρακτόρων που είχαν φωτογραφηθεί γονατιστοί σε διαμαρτυρία για τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ, σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα.

Όπως μετέδωσε το CBS News, οι επιστολές απόλυσης επικαλούνταν «έλλειψη κρίσης» στις ενέργειές τους, ενώ ο αριθμός των πρακτόρων που απομακρύνθηκαν εκτιμάται ότι κυμαίνεται από 15 έως 20. Οι συγκεκριμένοι είχαν συμμετάσχει σε διαδήλωση το 2020, γονατίζοντας σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη δολοφονία του Floyd από τον αστυνομικό Ντέρεκ Σόβιν, ο οποίος τον πίεζε στον λαιμό για περισσότερα από εννέα λεπτά. Η υπόθεση είχε προκαλέσει παγκόσμια κατακραυγή.

Η Ένωση Πρακτόρων του FBI καταδίκασε τις απολύσεις, κάνοντας λόγο για παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων. Το FBI, ωστόσο, αρνήθηκε να σχολιάσει. Η εξέλιξη αυτή έρχεται τη στιγμή που η κυβέρνηση Τραμπ επιχειρεί εκτεταμένη «εκκαθάριση» από πρόσωπα και πολιτικές που χαρακτηρίζει «φιλελεύθερες» ή «woke» σε ολόκληρο τον κρατικό μηχανισμό.

Την εποχή εκείνη, αρκετοί συντηρητικοί σχολιαστές είχαν επικρίνει πράκτορες και αστυνομικούς που γονάτισαν, ενώ οι υποστηρικτές τους υποστήριζαν πως η κίνηση στόχευε στην εκτόνωση της έντασης με τους διαδηλωτές και όχι σε πολιτική δήλωση. Το «taking the knee» είχε ήδη συνδεθεί στις ΗΠΑ με την αντίσταση στον ρατσισμό και την αστυνομική βία, με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα τον πρώην αστέρα του NFL, Κόλιν Κάπερνικ.

Όπως γράφει το BBC, οι εν λόγω μαζικές απολύσεις προστίθενται σε μια σειρά πρόσφατων εκκαθαρίσεων στο FBI. Τις τελευταίες εβδομάδες απομακρύνθηκαν ανώτερα στελέχη όπως ο πρώην αναπληρωτής διευθυντής Μπράιαν Ντρίσκολ, ο πρώην επικεφαλής του γραφείου της Ουάσινγκτον Στίβεν Τζένσεν και ο Σπένσερ Έβανς, πρώην ειδικός πράκτορας στο Λας Βέγκας. Οι τρεις έχουν ήδη κινηθεί νομικά κατά του διευθυντή του FBI, Κας Πατέλ, και της γενικής εισαγγελέως Παμ Μπόντι, υποστηρίζοντας ότι απολύθηκαν για να ικανοποιηθεί ο Ντόναλντ Τραμπ.

Σε ανακοίνωσή της, η Ένωση Πρακτόρων προειδοποίησε ότι οι ενέργειες Πατέλ «αποδυναμώνουν επικίνδυνα το FBI» και καθιστούν δυσκολότερη την προσέλκυση και διατήρηση έμπειρων στελεχών, «θέτοντας τελικά τη χώρα σε μεγαλύτερο κίνδυνο».