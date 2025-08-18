Φλόριντα: Νταλίκα έκανε παράνομη αναστροφή και σκόρπισε τον θάνατο – Βίντεο

Ο οδηγός της νταλίκας συνελήφθη και αντιμετωπίζει κατηγορίες για τρεις ανθρωποκτονίες από αμέλεια.

Ένα τρομακτικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα σε αυτοκινητόδρομο στη Φλόριντα των ΗΠΑ, όταν μια νταλίκα προκάλεσε πολύνεκρο τροχαίο.

Σύμφωνα με τη New York Post, το μεσημέρι της περασμένης Τρίτης, περίπου στις 3 μ.μ., ο Χαρτζίντερ Σινγκ, οδηγός της νταλίκας, πραγματοποίησε παράνομη αναστροφή στον αυτοκινητόδρομο, κλείνοντας όλες τις λωρίδες κυκλοφορίας. Ένα μίνιβαν που κινούνταν στην αντίθετη κατεύθυνση συγκρούστηκε με το τρέιλερ της νταλίκας.

Δύο από τους επιβάτες του μίνιβαν έχασαν τη ζωή τους ακαριαία, ενώ ο οδηγός τραυματίστηκε σοβαρά και κατέληξε στο νοσοκομείο λίγες ώρες αργότερα. Τα θύματα ήταν μία 37χρονη γυναίκα από το Πόμπανο Μπιτς, ένας 30χρονος από τη Φλόριντα Σίτι και ένας 54χρονος κάτοικος Μαϊάμι.

Καρέ-καρέ καταγράφηκε η στιγμή της σύγκρουσης από την κάμερα της καμπίνας της νταλίκας. Στο βίντεο, ο Σινγκ φαίνεται σχεδόν ατάραχος, παρακολουθώντας τη σκηνή του δυστυχήματος πριν ακινητοποιήσει το όχημα και σβήσει τον κινητήρα.

Δείτε το βίντεο:

Εικόνες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο από το σημείο δείχνουν το μίνιβαν διαλυμένο, με συντρίμμια και προσωπικά αντικείμενα σκορπισμένα στον δρόμο και την οροφή του αυτοκινήτου να έχει αποκολληθεί.

Ο Σινγκ συνελήφθη και αντιμετωπίζει κατηγορίες για τρεις ανθρωποκτονίες από αμέλεια. Σε περίπτωση καταδίκης, αναμένεται να εκτίσει την ποινή του σε φυλακές της Φλόριντα και στη συνέχεια να απελαθεί.

Ο Ντέιβ Κέρνερ, επικεφαλής της Υπηρεσίας Οδικής Ασφάλειας της Φλόριντα, δήλωσε: «Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας της απερισκεψίας αυτού του ανθρώπου, ενώ οι οικογένειες και οι φίλοι τους θα υποφέρουν για πάντα από τον πόνο της απώλειας. Ο Σινγκ βρίσκεται υπό κράτηση και δεν θα μπορεί πλέον να θέτει σε κίνδυνο τη ζωή άλλων πολιτών και επισκεπτών της Φλόριντα».