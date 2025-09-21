Φωτιά στην Αττάλεια – Εκκενώθηκαν ξενοδοχεία

Νέο πύρινο μέτωπο ξέσπασε αργά την Παρασκευή στην Αττάλεια της Τουρκίας, προσθέτοντας ένα ακόμη σε μια σειρά πυρκαγιών που έπληξαν πρόσφατα την Αλάνια και το Μουράτπασα. Εκκενώθηκαν ξενοδοχειακές μονάδες.

Πύρινος εφιάλτης ξανά στην Αττάλεια της Τουρκίας, καθώς πυρκαγιά ξέσπασε αργά το βράδυ της Παρασκευής (19/09) η οποία εξαπλώθηκε γρήγορα και έφτασε μέχρι τις καλλιέργειες σε θερμοκήπια.

Η φωτιά ξέσπασε στην περιφέρεια Ακσού και στην περιοχή Κουμκιόι με τις επίγειες δυνάμεις να δίνουν μάχη για να περιορίσουν το μέτωπο. Οι φλόγες κινήθηκαν προς το σημείο που είναι γνωστό ως “Δρόμος του Βασιλιά”, ενώ για προληπτικούς λόγους δύο ξενοδοχεία που βρίσκονται κοντά στην περιοχή εκκενώθηκαν, σύμφωνα με το τοπικό μέσο ενημέρωσης Antalya Hakkında.

Βίντεο καταγράφουν το πύρινο μέτωπο που δείχνει να βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από ένα πεντάστερο ξενοδοχείο στο τουριστικό θέρετρο Μπελέκ.

Η φωτιά πλησίασε επικίνδυνα σε περιοχή με καλλιέργειες φράουλας, με τις δυνάμεις να δίνουν προτεραιότητα στην προστασία των θερμοκηπίων και των αγροτικών εκτάσεων. Οι αρχές διευκρίνισαν ότι οι φλόγες βρίσκονται μακριά από κατοικημένες περιοχές και κινούνται προς τη θάλασσα.

Τα δύο ξενοδοχεία που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή εκκενώθηκαν για προληπτικούς λόγους, ενώ παράλληλα έχει ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά, ενώ οι επίγειες δυνάμεις συνεχίζουν την τιτάνια προσπάθεια για να θέσουν υπό έλεγχο τις φλόγες.