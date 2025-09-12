Γαλλία: Εκλήθη στο ΥΠΕΞ ο Ρώσος πρεσβευτής μετά τις παραβιάσεις στην Πολωνία

Εξελίξεις σε διπλωματικό επίπεδο μετά τις ρωσικές παραβιάσεις, με drones, στην Πολωνία.

Ο πρεσβευτής της Ρωσίας στη Γαλλία εκλήθη στο υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με το ζήτημα της διείσδυσης μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (drones) στην Πολωνία, ανακοίνωσε ο απερχόμενος υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό, σε μια κίνηση στην οποία προέβησαν κι άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

“Έχει κληθεί σήμερα το πρωί. Θα του πούμε (…) ότι δεν θα επιτρέψουμε να μας εκφοβίσουν”, σημείωσε ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό σε δηλώσεις που έκανε στον γαλλικό ραδιοσταθμό France Inter.

“Είτε από πρόθεση, είτε όχι, είτε τυχαία είτε όχι, όλα αυτό είναι πολύ σοβαρό. Όλο αυτό είναι απολύτως απαράδεκτο. Όλο αυτό έρχεται να προστεθεί στις αναρίθμητες προκλήσεις του Βλαντίμιρ Πούτιν”, πρόσθεσε ο απερχόμενος επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας αναφερόμενος στον Ρώσο πρόεδρο.

Η Γαλλία θα αναπτύξει τρία μαχητικά αεροσκάφη Rafale για να συμβάλουν στην προστασία από την Πολωνία του εναέριου χώρου της μετά τη διείσδυση των drone νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, δήλωσε αργά χθες, Πέμπτη, το βράδυ ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.