Γαλλία: Νεκρός ο τραγουδιστής Mika Ben - Έπαθε καρδιακή προσβολή επί σκηνής

Μπροστά στα μάτια εκατοντάδων θεατών πέθανε το βράδυ του Σαββάτου (15/10) ο 41χρονος τραγουδιστής Mika Ben, από την Αϊτή, κατά τη διάρκεια συναυλίας στη Γαλλία.

Ο Michael Benjamin, όπως ήταν το πραγματικό του όνομα, κατέρρευσε στη σκηνή στο Accor Arena του Παρισιού, ενώ έπαιζε με το συγκρότημα Konpa της Αϊτής "Carimi".

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα haitiantimes.com, η αιτία του θανάτου του δεν έχει ακόμη επαληθευτεί, αν και οι αναφορές λένε ότι ο Benjamin πέθανε από καρδιακή ανακοπή.

Τραγική ειρωνεία πως ο ίδιος λίγες ώρες πριν τη συναυλία είχε αναρτήσει ένα βίντεο στον λογαριασμό του στο Instagram από το άδειο στάδιο, γράφοντας χαρακτηριστικά: "Let me vibe in the house!".

"Αυτό είναι ένα σοκ", είπε στη Miami Herald ο γεννημένος στην Αϊτή καλλιτέχνης χιπ χοπ και βραβευμένος με Grammy, Wyclef Jean y.

Ανάμεσα σε εκείνους που θρηνούν για τον ξαφνικό χαμό του και η εγκυμονούσα σύζυγός του, Βανέσα Φανφάν, για την οποία είχε πει ότι πρόκειται να γεννήσει το παιδί τους τον Δεκέμβριο του 2022, αλλά και ο πατέρας του Λιονέλ, "Père Noël" Benjamin, επίσης μουσικός, γνωστός και ως ο "Αϊτινός Αϊ Βασίλης" για τη δημοφιλή του Χριστουγεννιάτικο τραγούδι, Abdenwèl.

"Ήταν μια μουσική ιδιοφυΐα και αυτό ακριβώς χάσαμε", είπε ο Alex Abellard, ο μαέστρος των Zin, του συγκροτήματος με έδρα το Μπρούκλιν που ήταν ένας από τους ιδρυτές των New Generation Konpa στα τέλη της δεκαετίας του 1980.

Η μουσική καριέρα του Benjamin διήρκεσε περισσότερα από 20 χρόνια, αφού έγινε διάσημος στην Αϊτή και στο εξωτερικό στις αρχές της δεκαετίας του 2000 με μεγάλες επιτυχίες όπως το "Ou Pati" και δημοφιλείς συνεργασίες με άλλα αστέρια της Αϊτινής Μουσικής Βιομηχανίας (HMI) όπως οι Carimi, ο Alan Cave και ο DJ Michael. Brun. Η γκάμα των ικανοτήτων του εμφανίστηκε πλήρως όταν οι Konpa Kreyol, ένα δημοφιλές συγκρότημα, χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ — Kreyol La και Krezi Mizik — και το τελευταίο πήρε τον Benjamin για τραγουδιστή του.

