Γαλλία: Ο Μακρόν αναγγέλλει επικαιροποίηση του πυρηνικού δόγματος στις αρχές του 2026

Ο Μακρόν προαναγγέλλει νέα ομιλία για το πυρηνικό δόγμα το 2026. “Εργάζομαι αυτή τη στιγμή για την επικαιροποίησή του”, δήλωσε.

Ο Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε σήμερα ότι θα εκφωνήσει «στις αρχές του 2026» ομιλία «σχετικά με το πυρηνικό δόγμα» της Γαλλίας που «επικαιροποιείται», σε συνέντευξη στη γερμανική εφημερίδα Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Εργάζομαι αυτή τη στιγμή για την επικαιροποίηση του δόγματός μας και επιθυμώ να συνεχίσω την εμβάθυνση του στρατηγικού διαλόγου μας με τους Ευρωπαίους που το επιθυμούν. Υπάρχει σε κάθε περίπτωση μια ευρωπαϊκή διάσταση από το 1962», είπε ο Γάλλος πρόεδρος η χώρα του οποίου είναι η μοναδική στην Ευρώπη, μαζί με το Ηνωμένο Βασίλειο, που διαθέτει πυρηνική βόμβα.

Η πιθανότητα να επωφεληθούν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες από τη γαλλική πυρηνική αποτροπή τίθεται επίμονα τους τελευταίους μήνες απέναντι στους φόβους τους ότι δεν μπορούν πλέον να υπολογίζουν, στο μέλλον, στην αμερικανική ομπρέλα. Ο Φρίντριχ Μερτς, κυρίως, έχει ζητήσει να συζητηθεί μια τέτοια εξέλιξη.

Ο Εμανουέλ Μακρόν αναμένεται να μεταβεί μεθαύριο, Παρασκευή, στη Γερμανία, στο Σααρμπρίκεν, για την Ημέρα της Γερμανικής Ενότητας, 35 χρόνια μετά την Επανένωση, με πρόσκληση του ομολόγου του Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάϊερ παρουσία επίσης του καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Με την ευκαιρία αυτή, αναφέρεται για άλλη μια φορά, στη συνέντευξη αυτή, στη σημασία του γαλλογερμανικού ζευγαριού και στην κοινή αντίληψη με τον επικεφαλής της συντηρητικής κυβέρνησης.

Απαντώντας σε ερώτηση για το ενδεχόμενο να καταρριφθεί ένα ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος που θα εισέδυε χωρίς άδεια στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο, ο Εμανουέλ Μακρόν επικαλείται «το δόγμα στρατηγικής ασάφειας».

«Μπορώ να σας πω πως τίποτα δεν αποκλείεται», επειδή «πρέπει να διατηρήσουμε τον (Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ) Πούτιν μέσα στην αβεβαιότητα», είπε.

Την περασμένη εβδομάδα ο ίδιος είχε πει πως το ΝΑΤΟ πρέπει «να ανέβει ένα βήμα» σε περίπτωση «νέων ρωσικών προκλήσεων» προσθέτοντας: «δεν πρόκειται να ανοίξουμε πυρ».

Αυτή τη φορά, φαίνεται να ανακτά την ψυχραιμία του για να εξηγήσει πως οι Δυτικοί «επανέλαβαν σε πολλές περιπτώσεις στη Μόσχα» ότι δεν θα δείξουν «αδυναμία».

Ο Γάλλος πρόεδρος εμφανίζεται πολύ επιθετικός απέναντι στη Ρωσία, που κατηγορείται για παρεμβάσεις.

«Θα είμαστε αφελείς αν δεν αναγνωρίσουμε πως ο ρωσικός μυστικός στρατός εξαπλώνεται στις δημοκρατίες μας. Αποτελείται από αυτούς τους μικρούς ανώνυμους πολεμιστές που αποκαλούνται ψηφιακά μποτ. Χειραγωγούν τη δημοκρατία στη Γαλλία, στη Γερμανία και στην Ευρώπη», προειδοποίησε.