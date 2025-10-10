Γαλλία: Ο Μακρόν θα ανακοινώσει νέο πρωθυπουργό μέσα στις επόμενες ώρες

Oλοκληρώθηκε η συνάντηση του Μακρόν με του με τους εκπροσώπους των γαλλικών πολιτικών κομμάτων, στο Ελιζέ. Ο Γάλλος πρόεδρος δεν σχεδιάζει να διαλύσει το κοινοβούλιο.

Ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 18:00 (ώρα Ελλάδας) η συνάντηση του Γάλλου προέδρου, Εμανουέλ Μακρόν, με τους εκπροσώπους των γαλλικών πολιτικών κομμάτων, εξαιρουμένων του Εθνικού Συναγερμού της Μαρίν Λεπέν και της Ανυπότακτης Γαλλίας του Ζαν-Λυκ Μελανσόν, που κατήγγειλαν την πραγματοποίηση της.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο προεδρικό μέγαρο των Ηλυσίων.

Ο πρόεδρος της κεντρώας κοινοβουλευτικής ομάδας LIOT στην Εθνοσυνέλευση, Λοράν Πανιφούς, δήλωσε κατά την αποχώρησή του ότι όλοι «είχαν την ευκαιρία να τοποθετηθούν ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας που άκουγε προσεκτικά», γράφει η Le Monde.

Σύμφωνα με τον κ. Πανιφούς, ο Εμανουέλ Μακρόν «ανακοίνωσε ότι θα ορίσει Πρωθυπουργό τις επόμενες ώρες, με βάση όσα του ειπώθηκαν», αφήνοντας να εννοηθεί πως «δεν τίθεται θέμα διάλυσης» της Εθνοσυνέλευσης.

Ο αρχηγός του κράτους «κατάλαβε πολύ καλά ότι η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού αποτελεί σημείο ισορροπίας», πρόσθεσε ο βουλευτής.

Σύμφωνα με τη Μαρίν Τοντελιέ, ο διορισμένος πρωθυπουργός δεν θα προέρχεται από την Αριστερά. «Φύγαμε από αυτή τη συνάντηση σοκαρισμένοι», δήλωσε η Μαρίν Τοντελιέ. «Δεν λάβαμε καμία απάντηση, πέρα από το ότι ο πρωθυπουργός που θα διοριστεί τις επόμενες ώρες δεν θα προέρχεται από τον δικό μας πολιτικό χώρο», πρόσθεσε η γενική γραμματέας των Οικολόγων.

Η Cyrielle Chatelain, πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας των Οικολόγων στην Εθνοσυνέλευση, από την πλευρά της δήλωσε: «Η συνάντηση που μόλις είχαμε ενίσχυσε τις ανησυχίες μας. Ήταν μια σύσκεψη με στόχο ο Γάλλος πρόεδρος να πιέσει τα μέλη τού κοινά αποδεκτού πυρήνα να μείνουν ενωμένοι, παρά την αδυναμία του πυρήνα αυτού». Όπως και η Μαρίν Τοντελιέ, η Chatelain δεν θέλησε να κάνει κάποιο σχόλιο σχετικά με πρόταση μομφής.

«Ήρθαμε για να δούμε αν αυτή η κρίση μπορεί να επιλυθεί. Ελπίζαμε να καταλάβουμε τι συμβαίνει», δήλωσε ο Ολιβιέ Φορέ, επικεφαλής του Σοσιαλιστικού Κόμματος της Γαλλίας(PS).

«Σε γενικές γραμμές, δεν υπήρξε καμία σαφής απάντηση από τον Πρόεδρο Μακρόν. Η απλή αναβολή της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού δεν έχει καμία σχέση με το αίτημά μας για κατάργηση», συνέχισε ο κ. Φορέ, δηλώνοντας «απογοητευμένος» που είχε την εντύπωση ότι «παρακολούθησε απλώς μια απόπειρα συμφιλίωσης».

Ο Ολιβιέ Φορέ έκλεισε τη δήλωσή του τονίζοντας: «Δεν υπάρχει καμία εγγύηση από την πλευρά μας ότι δεν θα καταθέσουμε πρόταση μομφής — να το θεωρείτε δεδομένο.»

Ο Φαμπιέν Ρουσέλ, ηγέτης του Γαλλικού Κομμουνιστικού Κόμματος,(PCF), μίλησε κατά την έξοδό του από τη συνάντηση στο Ελιζέ, υπενθυμίζοντας ότι προσήλθαν για να μεταφέρουν «ένα ισχυρό μήνυμα», αλλά εξέφρασε τη λύπη του διότι «δεν είδαμε καμία αχτίδα φωτός στις απαντήσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας».

Σύμφωνα με τον κ. Ρουσέλ, ο Εμανουέλ Μακρόν επανέλαβε ότι η Εθνοσυνέλευση «αποτελείται κατά πλειοψηφία από έναν κοινό πυρήνα πρόθυμο να κυβερνήσει». «Τώρα ξέρω ότι ο Εμανουέλ Μακρόν θα κινηθεί προς τον διορισμό πρωθυπουργού, παρά προς μια διάλυση της Βουλής», πρόσθεσε ο Φαμπιέν Ρουσέλ.

«Περιμένουμε μια πραγματική αλλαγή — αν δεν συμβεί αυτό, θα πρόκειται για τεράστια απογοήτευση. Και αν ο νέος πρωθυπουργός προέρχεται από το στρατόπεδο του Μακρόν, δεν θα μπορέσουμε να τον αποδεχτούμε», προειδοποίησε ακόμα ο κ. Ρουσέλ.

Αναφορικά με τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού, ο ηγέτης του Γαλλικού Κομμουνιστικού Κόμματος δήλωσε στον Τύπο ότι κατά τη διάρκεια της συνάντησης «όλοι κατάφεραν να επιβάλουν την ανάγκη να επανεξεταστεί το ζήτημα».