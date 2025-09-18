Γάζα: Η μοναξιά των ΗΠΑ στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ

Για 6η φορά μέσα σε δύο χρόνια οι ΗΠΑ άσκησαν βέτο σε σχέδιο ψηφίσματος για τη Γάζα, με 14 υπέρ έναντι 1 κατά στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Οι ΗΠΑ άσκησαν βέτο σήμερα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ σε σχέδιο ψηφίσματος που αξίωνε την άμεση, άνευ όρων και οριστική κατάπαυση πυρός στη Γάζα και απαιτούσε επίσης από το Ισραήλ να άρει όλους τους περιορισμούς στην παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακα.

Πρόκειται για την έκτη φορά που οι ΗΠΑ ασκούν βέτο σε σχέδιο ψηφίσματος για τη Γάζα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ μέσα σε σχεδόν δύο χρόνια, εμποδίζοντας αυτό που είναι ζωτικής σημασίας για τον λαό της Γάζας – κυρίως την κατάπαυση του πυρός, που ήταν ένα από τα πρώτα σημεία που αναφέρονταν στο σχέδιο ψηφίσματος.

Στο κείμενο που συνέταξαν τα δέκα μη μόνιμα μέλη του 15μελούς Συμβουλίου Ασφαλείας υπογραμμιζόταν η απαίτηση για άμεση, αξιοπρεπή και άνευ όρων απελευθέρωση όλων των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς και άλλες οργανώσεις.

Η πρόταση υπερψηφίστηκε από 14 μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Η Μόργκαν Όρταγκους, αναπληρώτρια πρέσβειρα των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ δεν πιστεύουν ότι η διεθνής κοινότητα έχει δίκιο όσον αφορά την πείνα στη Γάζα. Η ίδια είπε ότι ο IPC – ο διεθνής οργανισμός που είναι πολύ προσεκτικός στις αποφάσεις του και τις συστάσεις του, αλλά δήλωσε ότι η πείνα στη Γάζα είναι πραγματικότητα – ήταν “μεροληπτικός” και χρησιμοποίησε λανθασμένη μεθοδολογία.

Επιπλέον, υποστηρίζει ότι η κατάπαυση του πυρός και αυτό το ψήφισμα θα βοηθούσαν τη Χαμάς και θα οδηγούσαν σε έναν ακόμη Οκτώβρη του 2023.

Τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ καταδίκασαν το βέτο των ΗΠΑ με τους εκπροσώπους του Ηνωμένου Βασιλείου, του Πακιστάν και της Σομαλίας να προχωρούν σε δηλώσεις.

Μπαρμπάρα Γουντγουόρντ από το Ηνωμένο Βασίλειο:

“Χρειαζόμαστε περισσότερο από ποτέ μια κατάπαυση του πυρός, όμως, η απερίσκεπτη επέκταση των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Ισραήλ μας απομακρύνει από μια συμφωνία που θα μπορούσε να φέρει τους ομήρους πίσω και να τερματίσει τα δεινά στη Γάζα“.

Άσιμ Ιφτικχάρ Αχμάντ από το Πακιστάν:

“Η σημερινή αποτυχία στέλνει ένα επικίνδυνο μήνυμα ότι οι ζωές 2 εκατομμυρίων πολιορκημένων Παλαιστινίων θεωρούνται αναλώσιμες και μπορούν να υποταχθούν σε πολιτικές σκοπιμότητες. Κάθε ώρα παρεμπόδισης βαθαίνει την πληγή και επιδεινώνει τα δεινά του λαού της Γάζας“.

Αμπούκαρ Όσμαν από τη Σομαλία:

“Ξανά και ξανά, το Συμβούλιο Ασφαλείας εμποδίζεται από δράση, επικαλούμενο, μερικές φορές ρητά, συχνότερα όμως άρρητα, επικίνδυνη γλώσσα και επικίνδυνη λογική, σύμφωνα με την οποία ο πόνος κάποιων είναι πιο ανεκτός από τον πόνο άλλων και ότι οι ζωές ορισμένων ανθρώπων αξίζουν λιγότερο. Είναι μια αντίληψη που έχει στιγματίσει την ιστορία μας και την οποία πρέπει να απορρίψουμε“.