Η Χαμάς λέει πως έχασε επαφή με δύο ομήρους – Πολύνεκρες επιθέσεις στην πόλη της Γάζας

Οι Ταξιαρχίες αλ Κάσαμ, ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, ανακοίνωσαν πως έχασαν επαφή με δύο ομήρους κατά τη διάρκεια των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στην πόλη της Γάζας

Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς έκανε σήμερα γνωστό πως έχασε επαφή με δύο ομήρους, τον Μάταν Άνγκρεστ και τον Όμρι Μιράν, κατά τη διάρκεια των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων σε δύο συνοικίες της πόλης της Γάζας.

«Οι Ταξιαρχίες Αλ Κάσαμ ανακοινώνουν πως έχασαν επαφή με δύο κρατούμενους (…) έπειτα από τις στυγνές στρατιωτικές επιχειρήσεις και τις βίαιες επιθέσεις στις συνοικίες Σάμπρα και Ταλ αλ Χάουα, τις τελευταίες 48 ώρες», αναφέρεται.

«Η ζωή των δύο κρατούμενων βρίσκεται σε πραγματικό κίνδυνο και οι (ισραηλινές) δυνάμεις πρέπει να αποσυρθούν αμέσως από το νότιο τμήμα του δρόμου 8 και να σταματήσουν τις αεροπορικές επιχειρήσεις για 24 ώρες, από τις 18.00 σήμερα, προκειμένου να επιτρέψουν προσπάθειες διάσωσης κρατουμένων», έγραψαν οι Ταξιαρχίες Εζεντίν Αλ Κάσαμ σε μια άλλη ανακοίνωση.

Ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε “επείγουσα” εντολή εκκένωσης για γειτονιές της πόλης της Γάζας

Λίγο αφότου οι Ταξιαρχίες Αλ Κάσαμ ζήτησαν την απόσυρση των ισραηλινών δυνάμεων από την περιοχή, ώστε να τους δοθεί χρόνος και χώρος για να πραγματοποιήσουν αναζήτηση των αιχμαλώτων, ο Avichay Adraee, εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, εξέδωσε «επείγουσα» προειδοποίηση εκκένωσης στην πόλη της Γάζας, με στόχο τις γειτονιές Ρίμαλ, Σάμπρα, την περιοχή του λιμανιού και τμήματα της οδού Μπεϊρούτ.

Είπε ότι ο στρατός «θα επιτεθεί σύντομα στο κτίριο», ισχυριζόμενος ότι «υπάρχει τρομοκρατική υποδομή της Χάμας μέσα ή δίπλα σε αυτό», αν και δεν προσκόμισε καμία απόδειξη, όπως σημειώνει το Al Jazeera.

«Για τη δική σας ασφάλεια, είστε υποχρεωμένοι να εκκενώσετε αμέσως το κτίριο και να κατευθυνθείτε νότια προς την ανθρωπιστική ζώνη στο Αλ-Μαουάσι», είπε.

Η προειδοποίηση έρχεται καθώς οι κάτοικοι αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους υπό συνεχή βομβαρδισμό. Οι ισραηλινές επιθέσεις είναι αμείλικτες. Επομένως, είναι αναμενόμενο ότι όχι μόνο Παλαιστίνιοι άμαχοι θα παγιδευτούν κάτω από τα ερείπια ή θα αγνοούνται, όπως συμβαίνει διαρκώς, αλλά και ότι ανάμεσά τους μπορεί να βρίσκονται και όμηροι.

Παλαιστίνιοι που έχουν ήδη μετακινηθεί νότια αναφέρουν ότι δεν υπάρχουν πλέον καταφύγια ή ασφαλείς χώροι, καθώς μεγάλο μέρος της Ράφα, της Χαν Γιούνις και της νοτιοανατολικής Γάζας βρίσκεται ήδη υπό ισραηλινή κατοχή, εν μέσω επαναλαμβανόμενων βομβαρδισμών τις τελευταίες εβδομάδες.

Iσραηλινά άρματα μάχης προωθούνται βαθύτερα στις κατοικημένες συνοικίες της πόλης της Γάζας σήμερα, την ώρα που τοπικές υγειονομικές αρχές λένε πως αδυνατούν να ανταποκριθούν στις δεκάδες απεγνωσμένες κλήσεις, εκφράζοντας ανησυχία για την τύχη των πολιτών στις πληγείσες περιοχές.

Αυτόπτες μάρτυρες και υγειονομικοί αναφέρουν πως ισραηλινά άρματα μάχης έχουν εμβαθύνει τις επιδρομές τους στις συνοικίες Σάμπρα, Τελ Αλ-Χάουα, Σέιχ Ραντουάν και Αλ Νάσερ, προσεγγίζοντας το κέντρο και τις δυτικές περιοχές της πόλης της Γάζας, όπου έχουν καταφύγει εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι.

Τουλάχιστον 77 νεκροί το τελευταίο 24ωρο

Το τελευταίο 24ωρο, η πολεμική αεροπορία έπληξε 140 στρατιωτικούς στόχους κατά μήκος της Γάζας, μεταξύ άλλων μαχητές και στρατιωτικές υποδομές, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε μια αεροπορική επιδρομή στην περιοχή Αλ Νάσερ της Γάζας, ανακοίνωσαν τοπικές υγειονομικές αρχές. Γιατροί ανέφεραν άλλους 16 θανάτους σε πλήγματα σε σπίτια στην κεντρική Γάζα, με τον απολογισμό των νεκρών σήμερα να ανέρχεται σε τουλάχιστον 21.

Σε μια ανακοίνωση που εξέδωσε αργότερα, το υπουργείο Υγείας της Γάζας είπε πως τουλάχιστον 77 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από ισραηλινά πυρά το τελευταίο 24ωρο.

Χιλιάδες παραμένουν στην πόλη της Γάζας

Το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα εκτιμά πως 350.000 έως 400.000 Παλαιστίνιοι έχουν εγκαταλείψει την πόλη της Γάζας από τον περασμένο μήνα, αν και εκατοντάδες χιλιάδες παραμένουν εκεί. Ο ισραηλινός στρατός υπολογίζει πως περίπου ένα εκατομμύριο Παλαιστίνιοι βρίσκονταν στην πόλη της Γάζας τον Αύγουστο.

Οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν σκοτώσει περισσότερους από 66.000 Παλαιστίνιους στον θύλακα, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές, έχουν εκτοπίσει ολόκληρο τον πληθυσμό και έχουν καταστρέψει το υγειονομικό σύστημα της Γάζας.