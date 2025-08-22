Γάζα: Συγκλονίζουν οι κάτοικοι για τον λιμό – “Δεν υπάρχει τίποτα για να φάνε τα παιδιά μας”

Ο ΟΗΕ κήρυξε κατάσταση λιμού στη Γάζα, με μισό εκατομμύριο ανθρώπους να έχουν περιέλθει σε καταστροφικές συνθήκες. Συγκλονιστικές μαρτυρίες μητέρων που επιβιώνουν και φροντίζουν τα παδιά τους μόνο με τα βασικά.

Κάτοικοι που ζουν στη Λωρίδα της Γάζα περιγράφουν στο BBC τις δραματικές επιπτώσεις της έλλειψης τροφίμων, λίγες ώρες αφότου έκθεση του ΟΗΕ κήρυξε επισήμως κατάσταση λιμού στην περιοχή.

Η 41χρονη Ριμ Ταουφίκ Χάντερ, μητέρα πέντε παιδιών από την πόλη της Γάζας, δηλώνει: «Η ανακοίνωση για τον λιμό ήρθε πολύ αργά, αλλά είναι σημαντική. Δεν έχουμε φάει πρωτεΐνη εδώ και πέντε μήνες. Το μικρότερο παιδί μου είναι τεσσάρων ετών – δεν ξέρει πώς είναι ούτε τι γεύση έχουν τα φρούτα και τα λαχανικά».

Ο ΟΗΕ κατηγορεί το Ισραήλ ότι έχει επιβάλει αυστηρούς περιορισμούς στην ανθρωπιστική βοήθεια, κάτι που η ισραηλινή πλευρά αρνείται. Το Τελ Αβίβ απορρίπτει επίσης ότι υπάρχει λιμός, σε ευθεία αντίθεση με τις διαπιστώσεις εκατοντάδων ανθρωπιστικών οργανώσεων, μαρτυριών από το πεδίο αλλά και πολλών οργάνων του ΟΗΕ.

Την Παρασκευή (22/8), η Ενοποιημένη Κατάταξη Φάσεων Επισιτιστικής Ασφάλειας (Integrated Food Security Phase Classification – IPC) έκανε λόγο για έναν «απολύτως ανθρωπογενή» λιμό στην πόλη της Γάζας και τις γύρω περιοχές, προειδοποιώντας ότι πάνω από μισό εκατομμύριο άνθρωποι στον παλαιστινιακό θύλακο βρίσκονται σε «καταστροφικές» συνθήκες που χαρακτηρίζονται από «λιμοκτονία, εξαθλίωση και θάνατο».

Η 47χρονη Ρατζάα Τάλμπεχ, μητέρα έξι παιδιών, έχει χάσει 25 κιλά. Εγκατέλειψε το σπίτι της στη συνοικία Ζεϊτούν πριν από έναν μήνα και σήμερα ζει σε μια πρόχειρη σκηνή κοντά στην παραλία. Πάσχει από δυσανεξία στη γλουτένη και δηλώνει ότι δεν μπορεί πλέον να βρει τροφές κατάλληλες για την κατάστασή της: «Πριν τον πόλεμο, μια φιλανθρωπική οργάνωση με βοηθούσε με προϊόντα χωρίς γλουτένη. Τώρα δεν βρίσκω τίποτα στην αγορά, κι όταν βρίσκω, δεν μπορώ να το πληρώσω. Δεν είναι αρκετός ο καθημερινός βομβαρδισμός, ο εκτοπισμός και το να ζούμε σε μια σκηνή που δεν μας προστατεύει ούτε από τη ζέστη ούτε από το κρύο – τώρα ήρθε και ο λιμός από πάνω;».

Η 29χρονη Ρίντα Χίτζεχ βλέπει την κόρη της, τη 5χρονη Λάμια, να έχει χάσει σχεδόν το μισό της βάρος – από 19 κιλά έπεσε στα 10,5. «Ήταν υγιής πριν από τον πόλεμο. Αυτό συνέβη μόνο εξαιτίας του λιμού. Δεν υπάρχει τίποτα για να φάει το παιδί. Ούτε λαχανικά, ούτε φρούτα», λέει. Η μικρή πλέον υποφέρει από πρησμένα πόδια, τριχόπτωση και νευρολογικά προβλήματα, ενώ δεν μπορεί καν να περπατήσει.

Η Μάντι Μπλάκμαν, νοσηλεύτρια από τη Βρετανία που εργάζεται με την οργάνωση UK-Med στη Γάζα, ανέφερε ότι το 70% των μητέρων που επισκέπτονται τις κλινικές τους παρουσιάζουν καχεξία (δηλαδή υποσιτισμό): «Τα μωρά γεννιούνται μικρότερα και πιο ευάλωτα».

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Υγείας στη Γάζα, τουλάχιστον 271 άνθρωποι –ανάμεσά τους 112 παιδιά– έχουν χάσει τη ζωή τους λόγω «λιμού και υποσιτισμού» από την αρχή του πολέμου. Συνολικά, οι νεκροί ξεπερνούν τους 62.000 από την ισραηλινή στρατιωτική εκστρατεία που ξεκίνησε ως απάντηση στην επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, κατά την οποία σκοτώθηκαν περίπου 1.200 άνθρωποι στο νότιο Ισραήλ και 251 κρατήθηκαν όμηροι.

Η Ασίλ, κάτοικος της Γάζας, περιγράφει πως μέσα σε πέντε μήνες έχασε 10 κιλά: «Δεν έχω φάει ούτε ένα κομμάτι φρούτο ή κρέας. Έχω ξοδέψει σχεδόν όλες μου τις οικονομίες για βασικά υλικά». Η κουνιάδα της, μητέρα ενός μωρού ενός μηνός, αναζητά απεγνωσμένα βρεφικό γάλα: «Όταν το βρίσκουμε, κοστίζει μέχρι 180 σεκέλ (περίπου 46 ευρώ) το κουτί».

«Δεν έχω καμία αποθήκη τροφίμων, ούτε για μία εβδομάδα», λέει. «Όπως χιλιάδες άνθρωποι εδώ, ζούμε μέρα με τη μέρα».

Νετανιάχου: Η έκθεση του ΟΗΕ για λιμό τη Γάζα είναι “χονδροειδές ψέμα”

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κατήγγειλε σήμερα, Παρασκευή (22/08) ως “χονδροειδές ψέμα” την έκθεση του ΟΗΕ.

“Το Ισραήλ δεν έχει πολιτική λιμού. Το Ισραήλ έχει μια πολιτική πρόληψης του λιμού“, δηλώνει σε ανακοίνωση του γραφείο του Νετανιάχου, για τον οποίο “οι μόνοι που σκόπιμα αφήνονται να λιμοκτονούν στη Γάζα είναι οι Ισραηλινοί όμηροι“ της Χαμάς.

Ο ΟΗΕ κήρυξε σήμερα επισήμως κατάσταση λιμού στη Γάζα εκτιμώντας ότι αυτός “θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί” χωρίς “τη συστηματική παρεμπόδιση του Ισραήλ”. Ωστόσο η έκθεση του ΟΗΕ “αγνοεί τις ανθρωπιστικές προσπάθειες του Ισραήλ και τις συστηματικές κλοπές της βοήθειας από τη Χαμάς“, γράφει ο Νετανιάχου εκφράζοντας δυσαρέσκεια, σύμφωνα με τον οποίο “οι κλοπές αυτές είναι που προκάλεσαν τις προσωρινές ελλείψεις, τις οποίες το Ισραήλ ξεπέρασε χάρη” στις ενέργειές του.

Λονδίνο: Ένα “ηθικό σκάνδαλο”, που θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί

Ο επικεφαλής της βρετανικής διπλωματίας Ντέιβιντ Λάμι έκρινε πως η κατάσταση λιμού στη Γάζα, όπως την κήρυξε επισήμως σήμερα ο ΟΗΕ, συνιστά ένα «ηθικό σκάνδαλο», εκτιμώντας πως η κατάσταση αυτή θα μπορούσε απολύτως να είχε αποφευχθεί.

«Η άρνηση της ισραηλινής κυβέρνησης να επιτρέψει να εισέλθει επαρκής βοήθεια στη Γάζα προκάλεσε αυτήν την καταστροφή ανθρώπινης προέλευσης. Είναι ένα ηθικό σκάνδαλο», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών σε ένα δελτίο Τύπου.

«Η ισραηλινή κυβέρνηση μπορεί και πρέπει να δράσει αμέσως για να εμποδίσει την κατάσταση από το να επιδεινωθεί περαιτέρω», επιτρέποντας την «ανεμπόδιστη μεταφορά» τροφίμων, καυσίμων και φαρμάκων, δήλωσε ο Λάμι.

«Πρέπει να επιτραπεί στον ΟΗΕ και τις διεθνείς ΜΚΟ να εκτελούν το κρίσιμο ανθρωπιστικό έργο τους χωρίς κανένα πρόσκομμα», συμπλήρωσε ο ίδιος, επαναλαμβάνοντας την έκκλησή του για άμεση κατάπαυση του πυρός.

Ο Λάμι ζήτησε επίσης «το τέλος της στρατιωτικής επιχείρησης στην Πόλη της Γάζας, που αποτελεί το επίκεντρο του λιμού» και το μόνο που κάνει είναι «να επιδεινώνει μια ήδη καταστροφική κατάσταση, θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς».