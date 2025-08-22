Το Ισραήλ απειλεί να ισοπεδώσει τη Γάζα, αν δεν συνθηκολογήσει: “Θα ανοίξουν οι πύλες της κολάσεως”

Νέο απειλητικό μήνυμα του Ισραέλ Κατζ που δηλώνει πως αν η Χαμάς δεν αποδεχθεί τους όρους του Ισραήλ “η Πόλη της Γάζας θα έχει την τύχη της Ράφα και του Μπέιτ Χανούν”

Διαδέχονται η μια την άλλη οι προκλητικές δηλώσεις και οι απειλές ηγετικών στελεχών της κυβέρνησης Νετανιάχου κατά των Παλαιστινίων, οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με τον θάνατο και την καταστροφή, ενόψει της χερσαίας επιχείρησης του Ισραήλ για την κατάληψη της πόλης της Γάζας.

Το νέο μήνυμα έρχεται από τον Ισραηλινό υπουργό Άμυνας, Ισραέλ Κατζ, ο οποίος δήλωσε ότι «σύντομα οι πύλες της κολάσεως θα ανοίξουν» αν η Χαμάς δεν συμφωνήσει με «τις προϋποθέσεις του Ισραήλ για τον τερματισμό του πολέμου, πρωτίστως την απελευθέρωση όλων των ομήρων και τον αφοπλισμό τους».

«Αν δεν συμφωνήσουν, η Πόλη της Γάζας, η πρωτεύουσα της Χαμάς, θα γίνει Ράφα και Μπέιτ Χανούν», πρόσθεσε, αναφερόμενος σε δύο πόλεις της Γάζας που ισοπεδώθηκαν κατά τις προηγούμενες ισραηλινές επιχειρήσεις.

Οι δηλώσεις Κατζ έγιναν μετά την έγκριση του ισραηλινού υπουργικού συμβουλίου σχεδίων για μια μαζική επίθεση στην Πόλη της Γάζας, παρά την ευρεία διεθνή αλλά και εσωτερική κατακραυγή.

Οι διαπραγματεύσεις για εκεχειρία και η “θολή” στάση του Νετανιάχου

Οι διαμεσολαβητές περιμένουν εδώ και μέρες την επίσημη ισραηλινή απάντηση στην τελευταία πρόταση κατάπαυσης του πυρός, την οποία η Χαμάς αποδέχθηκε νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα. Την πρόταση κατέθεσαν οι διαμεσολαβητές από το Κατάρ και την Αίγυπτο και προβλέπει εκεχειρία διάρκειας 60 ημερών, η οποία, σύμφωνα με το Κατάρ, θα περιλάμβανε την απελευθέρωση των μισών από τους εναπομείναντες ομήρους στη Γάζα.

Ωστόσο, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου φαίνεται να απορρίπτει την πρόταση, δηλώνοντας ότι έδωσε εντολή να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση όλων των εναπομεινάντων ομήρων και για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα με όρους «αποδεκτούς από το Ισραήλ».

Βέβαια, στο σύντομο βιντεοσκοπημένο μήνυμα, ο Νετανιάχου δεν διευκρίνισε σε ποιον έδωσε την εντολή. Μετά την ανακοίνωσή του, δε, το γραφείο του τον εξέθεσε λέγοντας ότι «σε αυτή τη φάση» δεν υπάρχουν σχέδια αποστολής ισραηλινής αντιπροσωπείας στο Κατάρ ή την Αίγυπτο για συνομιλίες.

Όπως ήταν επόμενο, στο εσωτερικό δημιουργήθηκαν νέα ερωτήματα και αντιδράσεις για τις -κενές περιεχομένου- δηλώσεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού, αναγκάζοντας το γραφείο του να επανέλθει με νέα δήλωση.

Σε αυτή, η οποία αποδίδεται σε ανώτερο Ισραηλινό αξιωματούχο, επισημαίνεται πως ο πρωθυπουργός θα διατάξει την αποστολή ισραηλινής αντιπροσωπείας για συνομιλίες μόλις καθοριστεί η τοποθεσία των διαπραγματεύσεων.

Σε ασφυκτικό κλοιό η πόλη της Γάζας

Οι βομβαρδισμοί και οι εκρήξεις ολοένα και εντείνονται στην πόλη της Γάζας, ιδίως στους τομείς Τζαμπάλια και Νάζλα (βορειοδυτικά) και Σάμπρα (ανατολικά) — αυτή η τελευταία συνοικία σφυροκοπείται ήδη για μια εβδομάδα, όπως κι η γειτονική της Ζαϊτούν, σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων.

Αφού κατέβηκαν από φορτηγά, περίπου εκατό στρατιώτες πήραν θέσεις πλάι σε οχηματοπομπή περίπου τριάντα τεθωρακισμένων στα σύνορα, όπου η στρατιωτική δραστηριότητα πάντως έμοιαζε να είναι η συνηθισμένη την Πέμπτη, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο.

Η πολιτική προστασία στη Γάζα έκανε λόγο για τουλάχιστον 48 νεκρούς από πυρά και βομβαρδισμούς του Ισραήλ την Πέμπτη (22/08). Το υπουργείο Υγείας έκανε λόγο για πάνω από 70 νεκρούς. Όπως συμβαίνει καθημερινά, ο στρατός του Ισραήλ απέρριψε τους απολογισμούς αυτούς.

Γάζα: Πέντε στους έξι Παλαιστίνιους που σκοτώθηκαν από τις ισραηλινές δυνάμεις ήταν άμαχοι

Πέντε στους έξι Παλαιστίνιους που σκοτώθηκαν από τις ισραηλινές δυνάμεις στη Γάζα ήταν άμαχοι –ένα ακραίο ποσοστό σφαγής που σπάνια έχει καταγραφεί τις τελευταίες δεκαετίες πολέμου.

Τον Μάιο, 19 μήνες μετά την έναρξη του πολέμου, Ισραηλινοί αξιωματούχοι πληροφοριών είχαν καταγράψει 8.900 επώνυμους μαχητές της Χαμάς και της Παλαιστινιακής Ισλαμικής Τζιχάντ ως νεκρούς ή «πιθανότατα νεκρούς», σύμφωνα με κοινή έρευνα της Guardian, του ισραηλινο-παλαιστινιακού μέσου +972 Magazine και του εβραϊκόφωνου Local Call.

Εκείνη την περίοδο, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές της Γάζας, ο συνολικός αριθμός των Παλαιστινίων που είχαν σκοτωθεί από ισραηλινές επιθέσεις ανερχόταν σε 53.000 – αριθμός που περιλάμβανε μαχητές και αμάχους. Οι μαχητές που καταγράφονταν στη στρατιωτική βάση δεδομένων αντιστοιχούσαν μόλις στο 17% του συνόλου, γεγονός που δείχνει ότι το 83% των νεκρών ήταν άμαχοι.

Το ποσοστό των αμάχων που έπεσαν νεκροί συγκριτικά με τους μαχητές, θεωρείται εξαιρετικά υψηλό για τα σύγχρονα δεδομένα, ακόμη και σε σύγκριση με πολέμους που έχουν μείνει στην ιστορία για τον αδιάκριτο φόνο, όπως οι εμφύλιοι πόλεμοι στη Συρία και το Σουδάν.

«Αυτό το ποσοστό των νεκρών αμάχων είναι ασυνήθιστα υψηλό, ιδίως δεδομένου ότι συνεχίζεται για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα», δήλωσε η Therése Pettersson από το Πρόγραμμα Δεδομένων Συγκρούσεων της Ουψάλα (UCDP), που καταγράφει παγκοσμίως θύματα αμάχων. «Αν εξετάσεις μια συγκεκριμένη πόλη ή μάχη σε μια άλλη σύγκρουση, μπορείς να βρεις παρόμοια ποσοστά, αλλά σπάνια στο συνολικό πλαίσιο».

Σύμφωνα με το UCDP, σε παγκόσμιες συγκρούσεις από το 1989, οι άμαχοι ξεπέρασαν αναλογικά τους μαχητές μόνο στη Σρεμπρένιτσα – αλλά όχι συνολικά στον πόλεμο της Βοσνίας – στη γενοκτονία της Ρουάντα και κατά την πολιορκία της Μαριούπολης από τους Ρώσους το 2022.

Πολλοί μελετητές των γενοκτονιών, νομικοί και ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων Ισραηλινών πανεπιστημιακών και οργανώσεων, υποστηρίζουν ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα, επικαλούμενοι τις μαζικές δολοφονίες αμάχων και την επιβεβλημένη λιμοκτονία.

Ο ισραηλινός στρατός δεν αμφισβήτησε την ύπαρξη της βάσης δεδομένων ούτε τα στοιχεία για τους θανάτους μελών της Χαμάς και της Ισλαμικής Τζιχάντ, όταν ρωτήθηκε από το Local Call και το +972 Magazine. Όταν η Guardian ζήτησε σχόλιο για τα ίδια στοιχεία, εκπρόσωπος ανέφερε ότι αποφάσισαν να «διατυπώσουν διαφορετικά» την απάντησή τους.

Υπενθυμίζεται ότι από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα, οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν σκοτώσει περισσότερους από 62.000 Παλαιστίνιους, οι περισσότεροι εκ των οποίων είναι άμαχοι, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Υγείας της Γάζας.