Γάζα: Σχεδόν 19.000 παιδιά νεκρά

Σχεδόν 19.000 παιδιά έχουν χάσει τη ζωή τους στη Γάζα, ενώ το Ισραήλ εντείνει το σφυροκόπημα.

Τουλάχιστον 18.885 παιδιά βρίσκονται ανάμεσα στους περισσότερους από 62.000 Παλαιστίνιους που σκοτώθηκαν από το Ισραήλ από την αρχή του πολέμου στη Γάζα, σχεδόν πριν από δύο χρόνια, σύμφωνα με το Γραφείο Τύπου της Κυβέρνησης της Γάζας.

Ο τρομακτικός αυτός απολογισμός έρχεται καθώς ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες, UNRWA, δήλωσε την Τρίτη ότι κανένα μέρος δεν είναι ασφαλές για τα παιδιά στον θύλακα, όπου η πείνα, που προκαλείται από το Ισραήλ, είναι διάχυτη λόγω του αποκλεισμού της επείγουσας ανθρωπιστικής και ιατρικής βοήθειας. Τα σχολεία του ΟΗΕ έχουν μετατραπεί σε καταφύγια για «εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους» στη Γάζα, εν μέσω αδιάκοπων βομβαρδισμών που έχουν ισοπεδώσει σπίτια, όπως αναφέρει η UNRWA.

Οι Παλαιστίνιοι «αναζήτησαν προστασία κάτω από τη σημαία του ΟΗΕ», μόνο για να μετατραπούν τα καταφύγια σε «τόπους θανάτου, ακόμη και για πάρα πολλά παιδιά. Κανένα μέρος δεν είναι ασφαλές για τα παιδιά στη Γάζα. Άμεση κατάπαυση του πυρός», ανέφερε ο οργανισμός.

Επικαλούμενη τη UNICEF, η UNRWA σημείωσε ότι τους τελευταίους πέντε μήνες του πολέμου, αφότου το Ισραήλ μονομερώς διέλυσε μια συμφωνία εκεχειρίας και επανέλαβε τις επιθέσεις, «κατά μέσο όρο περισσότερα από 540 παιδιά σκοτώθηκαν κάθε μήνα».

Πλάνα που εξασφάλισε το Al Jazeera δείχνουν τις τελευταίες στιγμές της 12χρονης Άμνα αλ-Μούφτι, η οποία σκοτώθηκε από ισραηλινές δυνάμεις ενώ μετέφερε νερό για την οικογένειά της. Οι προειδοποιήσεις του ΟΗΕ έρχονται την ώρα που τουλάχιστον 51 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από ισραηλινές επιθέσεις από το πρωί της Τρίτης. Μεταξύ αυτών τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι που αναζητούσαν βοήθεια και σκοτώθηκαν όταν ισραηλινές δυνάμεις άνοιξαν πυρ κοντά σε σημεία διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας που διαχειρίζονται οι ΗΠΑ και το Ισραήλ μέσω του GHF· μία καθημερινή παγίδα θανάτου που έχει κοστίσει σχεδόν 2.000 ζωές από τα τέλη Μαΐου.

Νοσοκομεία στη Γάζα ανέφεραν ότι τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν σε επιθέσεις εναντίον σκηνών που στέγαζαν εκτοπισμένους στην Χαν Γιουνίς, ενώ τέσσερις ακόμη σκοτώθηκαν σε πλήγμα σε σκηνή στο Ντέιρ ελ-Μπάλαχ, στην κεντρική Γάζα. Οι ισραηλινές δυνάμεις εντείνουν επίσης την επίθεση στην Πόλη της Γάζας, παρά τις παγκόσμιες προειδοποιήσεις να σταματήσουν τις επιχειρήσεις εκεί. Αεροπορική επιδρομή στη γειτονιά Ζεϊτούν σκότωσε τουλάχιστον τέσσερις ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους, σύμφωνα με αξιωματούχους υγείας.

Στο νότιο τμήμα της Πόλης της Γάζας, ισραηλινές δυνάμεις ανατίναξαν σπίτια, ενώ σφοδρά πυρά αναφέρθηκαν στη γειτονιά Τουφάχ στην ανατολική Γάζα.

Ο ανταποκριτής του Al Jazeera, Tareq Abu Azzoum, από το Ντέιρ αλ-Μπάλαχ, ανέφερε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις εξαπέλυσαν «μια θανατηφόρα καταιγίδα αεροπορικών επιθέσεων σε πυκνοκατοικημένες περιοχές» της Πόλης της Γάζας.

«Εκτός από την καταστροφή περισσότερων από 450 συγκροτημάτων κατοικιών στη γειτονιά Ζεϊτούν, οι επιχειρήσεις του Ισραήλ έχουν πλέον επεκταθεί στην κοντινή περιοχή Σάμπρα. Αυτές οι περιοχές οδηγούν στην καρδιά της Πόλης της Γάζας», είπε ο Azzoum.

Στο μεταξύ, βασικός μεσολαβητής, το Κατάρ, επιβεβαίωσε ότι η Χαμάς απάντησε θετικά σε μια πρόταση για εκεχειρία στη Γάζα, η οποία περιλαμβάνει 60ήμερη ανακωχή και μερική ανταλλαγή αιχμαλώτων με κρατούμενους.

Δύο Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν την Τρίτη ότι το Ισραήλ μελετά την απάντηση της Χαμάς στην πρόταση, χωρίς να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες. Όμως ισραηλινά ΜΜΕ μετέδωσαν ότι η ακροδεξιά κυβέρνηση του Ισραήλ θέλει να επιστραφούν όλοι οι όμηροι που κρατούνται στη Γάζα, ζωντανοί και νεκροί, ταυτόχρονα.

Οι επιθέσεις στην Πόλη της Γάζας εντείνονται

Οι προσπάθειες για παύση των εχθροπραξιών απέκτησαν νέα δυναμική την τελευταία εβδομάδα. Οι μεσολαβητές Κατάρ και Αίγυπτος πιέζουν για την επανέναρξη των έμμεσων συνομιλιών πάνω σε ένα σχέδιο εκεχειρίας που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ.

Η πρόταση περιλαμβάνει την απελευθέρωση 200 Παλαιστινίων κρατουμένων που βρίσκονται σε ισραηλινές φυλακές και ενός απροσδιόριστου αριθμού γυναικών και ανηλίκων, με αντάλλαγμα 10 ζωντανούς αιχμαλώτους και τις σορούς 18 νεκρών από τη Γάζα, σύμφωνα με αξιωματούχο της Χαμάς.

Δύο πηγές ασφαλείας της Αιγύπτου επιβεβαίωσαν τις λεπτομέρειες και πρόσθεσαν ότι η Χαμάς έχει ζητήσει την απελευθέρωση εκατοντάδων ακόμη κρατουμένων από τη Γάζα. Το Ισραήλ δηλώνει ότι συνολικά 50 αιχμάλωτοι παραμένουν στη Γάζα, εκ των οποίων οι 20 είναι ακόμη ζωντανοί.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Majed al-Ansari, είπε ότι η συμφωνία για ανακωχή 60 ημερών θα περιλάμβανε «έναν δρόμο προς μια συνολική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου». Η πρόταση περιλαμβάνει μερική αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων, οι οποίες κατέχουν σήμερα το 75% της Γάζας, καθώς και την είσοδο περισσότερης ανθρωπιστικής βοήθειας στον θύλακα, όπου πληθυσμός 2,2 εκατομμυρίων ανθρώπων αντιμετωπίζει ολοένα και περισσότερο λιμό που προκαλείται από το Ισραήλ.

Η κυβέρνηση του Ισραήλ δεν έχει απαντήσει επίσημα, αλλά ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα ανώτερους αξιωματούχους, αναφέρουν ότι η κυβέρνηση δεν είναι ικανοποιημένη με μια περιορισμένη ανταλλαγή κρατουμένων-αιχμαλώτων και ενδέχεται να επιμείνει στην απελευθέρωση και των 50 Ισραηλινών αιχμαλώτων στο πλαίσιο οποιασδήποτε συμφωνίας.

Ο ανώτερος πολιτικός αναλυτής του Al Jazeera, Marwan Bishara, δήλωσε ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει υπολογίσει ότι δεν είναι πλέον προς το «συμφέρον» του να αποδεχθεί μια μερική εκεχειρία.

«Νομίζω ότι για εκείνον [τον Νετανιάχου] κερδίζει τον πόλεμο· για εκείνον, η Χαμάς οδεύει προς την ήττα· για εκείνον, υπάρχει πράσινο φως από την Ουάσινγκτον· και απλώς δεν νομίζω, εκτός από μια πολύ, πολύ εξαιρετική περίσταση, ότι θα συμφωνήσει» σε μια συμφωνία, είπε ο Bishara.

Επίθεση σε Ζεϊτούν και Σάμπρα

Ισραηλινά τανκς ολοκλήρωσαν την κατάληψη του προαστίου Ζεϊτούν στην Πόλη της Γάζας και συνέχισαν να βομβαρδίζουν την κοντινή περιοχή Σάμπρα. Οι τοπικές υγειονομικές αρχές δήλωσαν ότι δεκάδες άνθρωποι έχουν παγιδευτεί στα σπίτια τους λόγω των βομβαρδισμών.

Ανάμεσά τους η Σούχα Μακάτ, πρώην διακεκριμένη αθλήτρια παραολυμπιακών αγώνων, η οποία παραμένει παγιδευμένη στην Πόλη της Γάζας, μόνη και τυφλή από το ένα μάτι.

Όπως και άλλοι Παλαιστίνιοι με αναπηρίες, η κατάστασή της σημαίνει ότι είναι αδύνατο να ακολουθήσει τις διαταγές αναγκαστικού εκτοπισμού του Ισραήλ, οι οποίες έχουν ήδη αναγκάσει χιλιάδες να φύγουν τις τελευταίες ημέρες. Ο εκπρόσωπος της Πολιτικής Προστασίας της Παλαιστίνης, Mahmoud Basal, δήλωσε ότι η κατάσταση είναι «πολύ επικίνδυνη και αφόρητη» στις γειτονιές Ζεϊτούν και Σάμπρα, όπου «ο βομβαρδισμός με πυροβολικό συνεχίζεται διακεκομμένα».

Ο κάτοικος της Σάμπρα Hussein al-Dairi, 44 ετών, είπε ότι «τα τανκς ρίχνουν οβίδες και όλμους, ενώ τα drones εκτοξεύουν σφαίρες και πυραύλους» στη γειτονιά.

«Ακούσαμε στις ειδήσεις ότι η Χαμάς είχε συμφωνήσει σε ανακωχή, αλλά η κατοχή κλιμακώνει τον πόλεμο εναντίον μας, των αμάχων», πρόσθεσε.

Θάνατοι από πείνα και ασιτία

Περισσότεροι Παλαιστίνιοι συνεχίζουν να πεθαίνουν από υποσιτισμό και πείνα, μεταξύ αυτών τρεις που αναφέρθηκαν το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της Γάζας. Το υπουργείο ανέφερε ότι 154 ενήλικες έχουν πεθάνει από υποσιτισμό από τα τέλη Ιουνίου, οπότε και άρχισε η καταμέτρηση τέτοιων θανάτων, και ότι 112 παιδιά έχουν πεθάνει από την πείνα από την έναρξη του πολέμου.