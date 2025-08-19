ΟΗΕ: Ο κίνδυνος λιμού είναι παντού στη Γάζα – Αποτέλεσμα της πολιτικής του Ισραήλ

Το Ισραήλ δεν επιτρέπει την είσοδο επαρκούς ποσότητας ανθρωπιστικής βοήθειας ώστε να αποτραπεί ο εκτεταμένος λιμός στη Γάζα, τονίζει ο ΟΗΕ.

«Ο κίνδυνος λιμού είναι παντού στη Γάζα», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Γραφείου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, Θαμίν Αλ-Χιτάν, στους δημοσιογράφους στη Γενεύη, κατηγορώντας την ισραηλινή κυβέρνηση για την κατάσταση αυτή, καθώς είναι εκείνη που μπλοκάρει την ανθρωπιστική βοήθεια.

«Αυτό είναι άμεσο αποτέλεσμα της πολιτικής της ισραηλινής κυβέρνησης να μπλοκάρει την ανθρωπιστική βοήθεια», είπε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Αλ-Χιτάν τόνισε ότι τις τελευταίες εβδομάδες, οι ισραηλινές αρχές επέτρεψαν την είσοδο βοήθειας σε ποσότητες «πολύ χαμηλότερες από αυτές που θα απαιτούνταν για να αποτραπεί ο εκτεταμένος λιμός».

Ο ΟΗΕ δήλωσε τη Δευτέρα ότι συνεχίζουν να αναφέρονται θάνατοι από λιμό στη Λωρίδα της Γάζας, περιλαμβανομένων και παιδιών.

Μεγαλώνει ο αριθμός των εκτοπισμένων

Καθώς ο ισραηλινός στρατός ενέτεινε τις επιθέσεις του στα βόρεια της λωρίδας, συνεχίζει να εκδίδει διαταγές εκδίωξης για τους Παλαιστίνιους, δήλωσε ο κ. Αλ-Χιτάν.

Σημείωσε ότι οι κάτοικοι της Γάζας έχουν ενημερωθεί να μετακινηθούν στην περιοχή Αλ-Μαουασί, παρά τις συνεχιζόμενες αεροπορικές επιθέσεις και τις καταστροφικές συνθήκες εκεί.

«Οι εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι που εκτοπίστηκαν στην Αλ-Μαουασί έχουν ελάχιστη ή καμία πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες και προμήθειες, όπως τρόφιμα, νερό, ηλεκτρικό ρεύμα και σκηνές», προειδοποίησε.

Περισσότεροι από 1800 άνθρωποι έχουν πεθάνει προσπαθώντας να βρουν τροφή

Ο εκπρόσωπος του Γραφείου του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (OHCHR) τόνισε ότι η πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια «μπορεί να είναι μια θανατηφόρα αναζήτηση», με τα τελευταία δεδομένα να δείχνουν ότι 1.857 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν ενώ προσπαθούσαν να βρουν τροφή από τις 27 Μαΐου, όταν ξεκίνησε η λειτουργία του στρατιωτικοποιημένου προγράμματος διανομής βοήθειας, που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, γνωστό ως Gaza Humanitarian Foundation.

Από αυτόν τον αριθμό, ο κ. Αλ-Χιτάν ανέφερε ότι οι 1.021 σκοτώθηκαν στην περιοχή των σημείων της Gaza Humanitarian Foundation και οι 836 κατά μήκος των διαδρομών των φορτηγών ανεφοδιασμού.

«Οι περισσότερες από αυτές τις δολοφονίες φαίνεται να έχουν διαπραχθεί από τον ισραηλινό στρατό», είπε ο κ. Αλ-Χιτάν.

Όταν ρωτήθηκε πώς η κατάσταση θα μπορούσε να γίνει ακόμα χειρότερη, ο Γιενς Λέρκε, εκπρόσωπος του γραφείου συντονισμού ανθρωπιστικών υποθέσεων του ΟΗΕ (OCHA), δήλωσε ότι «ήδη έχει χειροτερεύσει», επιμένοντας στις καταστροφικές επιπτώσεις της ισραηλινής απαγόρευσης εισόδου υλικών καταφυγίων στη λωρίδα της Γάζας.

Ενώ οι ισραηλινές αρχές ανακοίνωσαν πρόσφατα ότι θα άρουν την απαγόρευση των προμηθευτικών υλικών καταφυγίων, ο κ. Λέρκε ανέφερε ότι «ο ΟΗΕ και οι εταίροι μας, από χθες το βράδυ, δεν έχουν καταφέρει να εισάγουν υλικά καταφυγίων, παρά την ανακοίνωση του Ισραήλ».

«Υπάρχουν εμπόδια που πρέπει ακόμα να αντιμετωπιστούν, συμπεριλαμβανομένων των τελωνειακών ελέγχων του Ισραήλ», πρόσθεσε.

Κάθε μέρα και περισσότεροι εκτοπισμένοι

Ο ΟΗΕ δήλωσε τη Δευτέρα ότι σύμφωνα με εκτιμήσεις των συνεργατών του, τουλάχιστον 1,35 εκατομμύρια άνθρωποι στη Γάζα χρειάζονται επειγόντως ασφαλές καταφύγιο.

Οι ανθρωπιστικές οργανώσεις έχουν προειδοποιήσει ότι οι σκηνές που χρησιμοποιούνται στη Γάζα είναι φθαρμένες από την παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο και τις συχνές εκτοπίσεις.

Όταν ρωτήθηκε για τους λόγους της απαγόρευσης εισόδου υλικών για να χτιστούν καταφύγια, ο κ. Λέρκε εξήγησε ότι σε μια ένοπλη σύγκρουση, κάποια υλικά καταφυγίων, όπως οι στύλοι σκηνών, μπορεί να εμπίπτουν στο «καθεστώς διπλής χρήσης», καθώς μπορεί να χρησιμοποιηθούν και για πολιτικούς και για στρατιωτικούς σκοπούς.

«Η είσοδος υλικών καταφυγίων έχει απαγορευτεί εδώ και περίπου πέντε μήνες και κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου πάνω από 700.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί ή ξαναεκτοπιστεί», είπε.

Οι άνθρωποι που αναγκάζονται να φύγουν επανειλημμένα συχνά αναγκάζονται να αφήσουν πίσω τους τις σκηνές που τους έχουν παραχωρηθεί, εξήγησε ο κ. Λέρκε, κάτι που δημιουργεί πρόβλημα για τους εργαζόμενους στις ανθρωπιστικές οργανώσεις «που προσπαθούν να ανταποκριθούν στους ανθρώπους εκεί που βρίσκονται».

Η επικείμενη επέκταση των στρατιωτικών δραστηριοτήτων του Ισραήλ στην πόλη της Γάζας είναι ένα ακόμη μεγάλο ζήτημα για τους ανθρωπιστές του ΟΗΕ, καθώς θα οδηγήσει ξανά χιλιάδες ανθρώπους σε μια περιοχή που είναι ήδη υπερβολικά πυκνοκατοικημένη στο νότο της Λωρίδας.

Όταν ρωτήθηκε για τις επιπτώσεις των σχεδίων του Ισραήλ να καταλάβει την πόλη της Γάζας, ο κ. Αλ-Χιτάν από τον ΟΗΕ υπογράμμισε τον «τεράστιο κίνδυνο» για τους πολίτες.

«Υπάρχει κίνδυνος μαζικού εκτοπισμού… περισσοτέρων δολοφονιών και περισσότερης δυστυχίας που ήδη έχουμε δει στη Λωρίδα της Γάζας», προειδοποίησε. «Ανάμεσα σε αυτούς που θα επηρεαστούν είναι οι πιο ευάλωτοι, οι άνθρωποι με αναπηρίες, οι τραυματίες, τα παιδιά, οι γυναίκες», κατέληξε.