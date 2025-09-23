Γάζα: Το Ισραήλ απαντά με ανελέητο σφυροκόπημα στις πιέσεις της Δύσης

Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας ενώ η Δύση καλεί σε αποκλιμάκωση και προχωρά στην αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης.

Η ένταση των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Ισραήλ στη Γάζα έχει αυξηθεί δραματικά τις τελευταίες ώρες, με ισραηλινές αεροπορικές δυνάμεις να σφυροκοπούν την περιοχή, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές, την ίδια ώρα που ολοένα και περισσότερες χώρες της Δύσης πιέζουν για τερματισμό του πολέμου, αναγνωρίζοντας επισήμως το παλαιστινιακό κράτος.

Από την περιοχή Νουσείρατ, υψώνονται τεράστιες στήλες καπνού που προέρχονται από την κατεστραμμένη γειτονιά Ταλ αλ-Χάουα, που επλήγη από ισραηλινά βομβαρδιστικά, και τον καταυλισμό προσφύγων Σάτι.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις τουλάχιστον 17 Παλαιστίνιοι έχασαν τη ζωή τους, χτυπήθηκαν τουλάχιστον τρεις κατοικίες ενώ δεκάδες άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια.

Displaced Palestinians flee northern Gaza Strip, by foot and in vehicles, carrying their belongings along the coastal road, near Wadi Gaza, Monday, Sept. 22, 2025. (AP Photo/Abdel Kareem Hana)

Όπως αναφέρει το AlJazeera, η ένταση των στρατιωτικών επιχειρήσεων συνεχώς κλιμακώνεται, με τις ισραηλινές δυνάμεις να προχωρούν “αργά και με προσοχή”, καλυπτόμενες από τις δυνάμεις πεζικού, μαχητικά αεροσκάφη, drones και quadcopters.

Την ίδια στιγμή, εκατοντάδες άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι στη Γάζα, αδυνατώντας να καλύψουν το κόστος μετακίνησης προς το Νότο, ενώ δεν έχουν πουθενά να καταφύγουν.

Χτυπήθηκαν 12 εγκαταστάσεις της UNRWA

Η UNRWA, η υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες, ανέφερε ότι 12 από τις εγκαταστάσεις της στη Γάζα, περιλαμβανομένων εννέα σχολείων και δύο κέντρων υγείας, καταστράφηκαν από ισραηλινές επιθέσεις κατά τη διάρκεια των τελευταίων έξι ημερών, ενώ τραυματίστηκαν τουλάχιστον πέντε πρόσφυγες.

Η UNRWA επεσήμανε πως η κατάσταση στην περιοχή χειροτερεύει καθώς οι εκτοπισμένοι αυξάνονται και οι συνθήκες διαβίωσης γίνονται όλο και πιο δύσκολες, με δεκάδες χιλιάδες οικογένειες να αναγκάζονται να κοιμούνται στους δρόμους ή σε αυτοσχέδιες σκηνές.

Παράλληλα, η υγειονομική κρίση παίρνει επικίνδυνες διαστάσεις, με τα νοσοκομεία να αντιμετωπίζουν σοβαρές ελλείψεις καυσίμων.

Η Υγειονομική Υπηρεσία της Γάζας προειδοποιεί ότι τα τμήματα πρώτης ανάγκης ενδέχεται να σταματήσουν τη λειτουργία τους τις επόμενες ημέρες, οδηγώντας σε περαιτέρω κινδύνους για τους ασθενείς και τους τραυματίες.

Οι διαδικασίες για προγραμματισμένα χειρουργεία έχουν καταστεί αναποτελεσματικές, λόγω της διακοπής της προμήθειας καυσίμων, καλώντας όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να παρέμβουν για να αποφευχθεί μια καταστροφή με απρόβλεπτα αποτελέσματα.

AP Abdel Kareem Hana

Σημειώνεται πως ορισμένες δυτικές χώρες, όπως ο Καναδάς, η Γαλλία, η Γερμανία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, έχουν προσφέρει βοήθεια για την παροχή οικονομικής ενίσχυσης, ιατρικού προσωπικού ή εξοπλισμού για τη θεραπεία των τραυματιών από τη Γάζα στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Οι εν λόγω χώρες εξέδωσαν κοινή δήλωση, ζητώντας από το Ισραήλ να αποκαταστήσει το ιατρικό διάδρομο προς τη Δυτική Όχθη, περιλαμβανομένης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, προκειμένου να επαναληφθούν οι ιατρικές εκκενώσεις από τη Γάζα και οι ασθενείς να λάβουν τη θεραπεία που έχουν επείγουσα ανάγκη.

Διαρκώς επεκτεινόμενοι οικισμοί

Ο ΟΗΕ θεωρεί την Ανατολική Ιερουσαλήμ, τη κατεχόμενη Δυτική Όχθη και τη Γάζα ως παλαιστινιακά εδάφη, και τη γη που θα αποτελούσε το μελλοντικό παλαιστινιακό κράτος.

Ωστόσο, η Ανατολική Ιερουσαλήμ έχει προσαρτηθεί εδώ και καιρό από το Ισραήλ, ενώ οι δεκαετίες διεύρυνσης των ισραηλινών οικισμών στη Δυτική Όχθη έχουν μετατρέψει το δυνητικό κράτος σε ένα σύνολο ασύνδετων παλαιστινιακών θυλάκων, αποκομμένων μεταξύ τους από σημεία ελέγχου, δρόμους και εκτάσεις γης που ελέγχονται από τον ισραηλινό στρατό.

Περίπου 700.000 Ισραηλινοί έποικοι, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι Εβραίοι, ζουν πλέον στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ, σε οικισμούς που θεωρούνται παράνομοι βάσει του διεθνούς δικαίου.

Αυτός ο αριθμός αναμένεται να αυξηθεί. Τους τελευταίους μήνες, η κυβέρνηση Νετανιάχου έχει εγκρίνει μια μαζική επέκταση των οικισμών, περιλαμβανομένου του σχεδίου E1, ενός αμφιλεγόμενου έργου για την ανέγερση χιλιάδων νέων κατοικιών, που θα κόψουν ουσιαστικά τη Δυτική Όχθη στα δύο. Ανακοινώνοντας την επανέναρξη του σχεδίου τον Αύγουστο, ο Σμότριχ δεν έκρυψε τις προθέσεις του.

«Το παλαιστινιακό κράτος σβήνεται από το τραπέζι όχι με συνθήματα, αλλά με πράξεις» δήλωσε.

Displaced Palestinians flee Gaza City by foot and vehicles, carrying their belongings along the coastal road toward southern Gaza, Wednesday, Sept. 17, 2025. (AP Photo/Abdel Kareem Hana)

Ο Lior Amihai, εκτελεστικός διευθυντής της οργάνωσης Peace Now, μιας ισραηλινής μη κυβερνητικής οργάνωσης που υποστηρίζει τη λύση των δύο κρατών και παρακολουθεί την επέκταση των οικισμών και τη βία στη Δυτική Όχθη, τονίζει στο CNN ότι η κατάσταση εκεί δεν έχει υπάρξει ποτέ τόσο τραγική.

«Οι ερευνητές μας στο πεδίο βρίσκουν νέους οικισμούς σε εβδομαδιαία βάση, δρόμοι κατασκευάζονται και δημιουργούνται παράνομα σε τακτική βάση. Η προσάρτηση ήδη συμβαίνει» λέει.

«Η βία από τους εποίκους που οδηγεί στην εκδίωξη παλαιστινιακών κοινοτήτων, η βία κατά των γυναικών, των παιδιών, των ηλικιωμένων ανδρών, συμβαίνει σε πρωτοφανή κλίμακα και χωρίς καμία λογοδοσία, αν όχι με την υποστήριξη των ισραηλινών αρχών επιβολής του νόμου, όπως ο στρατός και η αστυνομία».

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, περίπου 1.000 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη μετά από τις επιθέσεις της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Συνάντηση Τραμπ με Άραβες αξιωματούχους για τη Γάζα

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, πρόκειται να πραγματοποιήσει μια πολυμερή συνάντηση με αξιωματούχους από χώρες όπως η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ, η Αίγυπτος, η Ιορδανία, η Τουρκία, η Ινδονησία και το Πακιστάν, σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολίνα Λέβιτ.

Η αμερικανική ιστοσελίδα Axios ανέφερε, επικαλούμενη πηγή που γνωρίζει το θέμα, ότι ο Τραμπ θα παρουσιάσει στους αξιωματούχους μια πρόταση για την ειρήνη και τη διακυβέρνηση της Γάζας μετά τον πόλεμο.

Εκτός από τη συμφωνία για την απελευθέρωση των αιχμαλώτων και το τέλος των εχθροπραξιών, ο Τραμπ αναμένεται να συζητήσει με τις χώρες αυτές το σχέδιο των ΗΠΑ για την απόσυρση του Ισραήλ και τη μελλοντική διακυβέρνηση της Γάζας, χωρίς τη συμμετοχή της Χαμάς, σύμφωνα με το Axios.

Η Ουάσινγκτον θέλει να συμφωνήσουν οι αραβικές και μουσουλμανικές χώρες να αποστείλουν στρατιωτικές δυνάμεις στη Γάζα, για να διευκολύνουν την απόσυρση του Ισραήλ και να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση για προγράμματα μετάβασης και ανασυγκρότησης, σύμφωνα με την ίδια αναφορά.