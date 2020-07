Για βίντεο βιασμών κατηγορείται το Pornhub - Πάνω από 1 εκ. υπογραφές για να κλείσει

Ένα διαδικτυακό ψήφισμα κάνει το γύρο του κόσμου και καλεί τους πολίτες να καταδικάσουν τη δράση του Pornhub, το οποίο κατηγορείται για απόκτηση κερδών από παράνομο περιεχόμενο, όπως βίντεο βιασμών και σεξουαλικής κακοποίησης. Μέχρι σήμερα πάνω από 1 εκατομμύριο άνθρωποι έχουν υπογράψει το ψήφισμα, το οποίο ζητά να κλείσει η ιστοσελίδα καθώς και να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι για τα εγκλήματά τους.

Το Pornhub αποτελεί τη μεγαλύτερη ιστοσελίδα πορνογραφικού περιεχομένου παγκοσμίως. Σύμφωνα με τον Guardian, μέτρησε 42 δισεκατομμύρια επισκέψεις αποκλειστικά την περασμένη χρονιά. Με δωρεάν πρόσβαση και χωρίς ηλικιακούς περιορισμούς αποκτά κέρδη μέσω των διαφημίσεων αλλά και παραγωγών που πληρώνουν προκειμένου να προωθηθεί το περιοχόμενό τους.

Οι σοβαρές κατηγορίες κατά του ιδιοκτήτη του ιστοτόπου, σχετίζονται με την ανεπάρκεια ελέγχου του περιεχομένου που αναρτάται στον ιστότοπο, ένα μεγάλο μέρος του οποίου προέρχεται από ερασιτέχνες παραγωγούς. Τον περασμένο χρόνο, η εταιρία ήρθε αντιμέτωπη με πληθώρα κατηγοριών αναφορικά με βίντεο βιασμών και κακοποίησης που δημοσιεύθηκαν στην πλατφόρμα.

Το ψήφισμα ξεκίνησε από μια ομάδα, η οποία φέρει το όνομα "Exodus Cry in the US", αλλά βρίσκει υποστήριξη από ακτιβιστικές οργανώσεις παγκοσμίως.

Σύμφωνα με δήλωση της Laila Mickelwait, ιδρύτρια της Exodus Cry, "Πρόκειται για μια επιχείρηση, η οποία κερδίζει εκατομμύρια από την διαφήμιση και τις premium συνδρομές παρ' όλα αυτά ακόμα δεν έχει φροντίσει για την ύπαρξη ενός συστήματος, το οποίο θα εξετάζει και θα επιβεβαιώνει την ηλικία των συμμετεχόντων ή την καταλληλότητα του περιεχομένου".

Η Mindgeek, ιδιοκτήτρια εταιρία της Pornhub, με έδρα το Λουξεμβούργο αρνείται κάθε κατηγορία επιμένοντας πως γίνονται διεξοδικοί έλεγχοι για την απομάκρυνση παράνομου περιεχομένου.



Μάλιστα, σε δήλωση στον Guardian τον Μάρτιο, η Mindgeek είχε αναφέρει πως "Το Pornhub έχει μια σταθερή δέσμευση όσον αφορά τη κατάργηση και την καταπολέμηση παράνομου περιεχομένου. Οποιοσδήποτε άλλος ισχυρισμός είναι κατηγορηματικά ανακριβής".

Παρ' όλα αυτά ομάδες ακτιβιστών εξακολουθούν να μάχονται για την καταπολέμηση του παράνομου περιεχομένου που δημοσιεύεται στην πλατφόρμα. Ορισμένοι διατείνονται, πως το γεγονός πως η κατηγορία "teen" (μτφρ. έφηβος) είναι μια από τις πιο δημοφιλείς στην πλατφόρμα, υποδεικνύει την τεράστια σημασία του να ελέγχεται το κατά πόσο τα βίντεο έχουν αναρτηθεί συναινετικά.

Τον Οκτώβρη του 2019 ένα κορίτσι 15 ετών εξαφανίστηκε στη Φλόριντα. Λίγες μέρες αργότερα εντοπίστηκε, όμως στο μεσοδιάστημα, βίντεο στα οποία είχε καταγραφεί ο βιασμός της δημοσιεύθηκαν στο Pornhub αλλά και σε λοιπές σελίδες αντίστοιχου περιεχομένου. Το περιεχόμενο τελικά αφαιρέθηκε, ενώ ο άντρας ο οποίος κατηγορείται για βιασμό αναμένεται να δικαστεί.

Τον Φεβρουάριο το BBC δημοσίευσε ένα ρεπορτάζ, σύμφωνα με το οποίο το βίντεο ενός 14χρονου κοριτσιού, θύμα βιασμού, κυκλοφόρησε επίσης στην ιστοσελίδα. Μετά από μια μακροχρόνια μάχη για την αφαίρεσή του, τελικά τα κατάφερε.