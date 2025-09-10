Η Ρωσία τεστάρει το ΝΑΤΟ – Γιατί η παραβίαση στην Πολωνία είναι άκρως επικίνδυνη

Η παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου από ρωσικά drones δεν είναι η πρώτη σε κράτος του ΝΑΤΟ, είναι όμως η σοβαρότερη.

Η παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου από ρωσικά drones την Τετάρτη αποτελεί το σοβαρότερο διασυνοριακό περιστατικό σε χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Ωστόσο, και άλλα κράτη της Συμμαχίας έχουν αναφέρει παρόμοιες παραβιάσεις ή πτώσεις drones στο έδαφός τους από το 2022.

Το περιστατικό στην Πολωνία προκάλεσε την στρατιωτική απάντηση του ΝΑΤΟ με την κατάρριψη πολλαπλών drones, καθώς αρκετοί Ευρωπαίοι ηγέτες εκτίμησαν ότι η Μόσχα κλιμακώνει σκόπιμα τον πόλεμο.

Από την πλήρη εισβολή της Ρωσίας το 2022, η Κροατία και η Ρουμανία –και η Μολδαβία, που δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ αλλά συνορεύει εκτενώς με την Ουκρανία– έχουν καταγράψει πολλαπλές παραβιάσεις εναέριου χώρου και πτώσεις θραυσμάτων drones στο έδαφός τους.

Δεν είναι, λοιπόν, η πρώτη φορά που παραβιάζεται ο εναέριος χώρος του ΝΑΤΟ.

Σε αυτή την εικόνα από βίντεο μέλη των δυνάμεων ασφαλείας ασφαλίζουν τμήματα ενός κατεστραμμένου αντικειμένου που καταρρίφθηκε από τις πολωνικές αρχές (AP Photo/Rafal Niedzielski)

Σειρά παραβιάσεων από την έναρξη του πολέμου

Η Ρουμανία εντόπισε αρκετά σημεία πτώσης drones το 2023, συμπεριλαμβανομένου ενός που προκάλεσε κρατήρα κοντά σε χωριό απέναντι από το ουκρανικό λιμάνι Ιζμαΐλ. Παρόμοια περιστατικά προκάλεσαν ανησυχία στους κατοίκους των παραμεθόριων περιοχών ότι ο πόλεμος μπορεί να εξαπλωθεί.

Τον Φεβρουάριο του 2024, η Μολδαβία κατέστρεψε εκρηκτικά που βρέθηκαν σε τμήμα drone Shahed το οποίο συνετρίβη στην πόλη Ετούλια. Ο ΥΠΕΞ της χώρας, Μιχάι Ποπσόι, το χαρακτήρισε «σαφή υπενθύμιση της βίας και της καταστροφής που σπέρνει το Κρεμλίνο».

Από το 2023, έχουν αναφερθεί πολλά περιστατικά παραβιάσεων και εύρεσης θραυσμάτων drones και στις δύο χώρες. Αν και δεν υπήρξαν θύματα και η προέλευση δεν ήταν πάντα σαφής, τα συμβάντα υπογράμμισαν πόσο εύκολα ο πόλεμος θα μπορούσε να περάσει τα σύνορα της Ουκρανίας.

Λίγες εβδομάδες μετά την έναρξη του πολέμου, ένα σοβιετικής εποχής στρατιωτικό drone έξι τόνων, εξοπλισμένο με εκρηκτικά, διέφυγε από τον εναέριο χώρο της Ουκρανίας και, αφού πέρασε από Ρουμανία και Ουγγαρία, συνετρίβη στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας, προκαλώντας ισχυρή έκρηξη που κατέστρεψε 40 σταθμευμένα αυτοκίνητα. Δεν υπήρξαν τραυματίες, ενώ ποτέ δεν διευκρινίστηκε εάν ανήκε στη Ρωσία ή την Ουκρανία.

Τον Φεβρουάριο του 2024, ρωσικά drones συνετρίβησαν σε Μολδαβία και Ρουμανία μέσα σε ένα 24ωρο, ενώ οι δύο χώρες ανέφεραν παραβιάσεις του εναέριου χώρου τους κατά τη διάρκεια επιθέσεων της Ρωσίας σε ουκρανικά λιμάνια στον Δούναβη.

Τον Μάρτιο, το ρουμανικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι βρέθηκαν θραύσματα ρωσικού drone με εκρηκτικά μόλις 500 μέτρα από συνοριακό πέρασμα με τη Μολδαβία. Το περιστατικό αντιμετωπίστηκε με ελεγχόμενη έκρηξη.

Η Ρουμανία θεσπίζει νέο νόμο για τα drones

Οι παραβιάσεις έχουν γίνει τόσο συχνές, ώστε η ρουμανική Βουλή ψήφισε τον Φεβρουάριο νόμο που επιτρέπει στον στρατό να καταρρίπτει drones στον εναέριο χώρο της, ως έσχατη λύση. Η ακροδεξιά αντιτάχθηκε.

Αναλυτές εκτιμούν εδώ και καιρό ότι τα περιστατικά στη Ρουμανία λειτουργούν ως «τεστ» της Ρωσίας για να δει πώς θα αντιδράσει το ΝΑΤΟ. Η χώρα κινητοποιεί συχνά μαχητικά αεροσκάφη για επιτήρηση, όπως έκανε και τα ξημερώματα της Τετάρτης.

Ο ειδικός άμυνας Ράντου Τούντορ δήλωσε: «Οι στρατιωτικές προκλήσεις από τη Ρωσία έχουν γίνει σύνηθες φαινόμενο στο ανατολικό μέτωπο και η Ρωσία γίνεται ολοένα πιο επιθετική. Η απειλή είναι παντού – στον αέρα, στην ξηρά, στη Μαύρη Θάλασσα. Τεράστιες κυβερνοεπιθέσεις και υβριδικές επιχειρήσεις, πρόκειται για πολυδιάστατη επίθεση».

Μετά το περιστατικό της Τετάρτης στην Πολωνία, ο πρόεδρος της Ρουμανίας Νίκουσορ Νταν δήλωσε ότι η νέα παραβίαση του εναέριου χώρου κράτους-μέλους του ΝΑΤΟ αποδεικνύει πως η Μόσχα «δοκιμάζει συνεχώς τα όριά μας» και δεν ενδιαφέρεται για ειρήνη στην Ουκρανία.

«Η Ρωσία πρέπει να σταματήσει και να πιεστεί να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», έγραψε στην πλατφόρμα Χ. «Είμαστε ενωμένοι για να κάνουμε το ΝΑΤΟ, και ιδιαίτερα το ανατολικό μέτωπο από τη Βαλτική έως τη Μαύρη Θάλασσα, πιο ασφαλές».

Μετά την εισβολή του 2022, το ΝΑΤΟ έχει ενισχύσει την παρουσία του στην ανατολική πτέρυγα της Ευρώπης, στέλνοντας επιπλέον πολυεθνικές δυνάμεις σε Ρουμανία, Ουγγαρία, Βουλγαρία και Σλοβακία.

Ρωσικό ΥΠΕΞ: “Μύθος” η σκόπιμη εισβολή

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι τα στοιχεία που παρουσίασε νωρίτερα σήμερα το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας, καταρρίπτουν ουσιαστικά τους «μύθους» περί σκόπιμης εισβολής ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε πολωνικό έδαφος.

Το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανέφερε νωρίτερα ότι δεν υπήρχαν σχέδια για την επίθεση σε στόχους στην Πολωνία.

Το υπουργείο εξέφρασε επίσης την ετοιμότητά του να πραγματοποιήσει διαβουλεύσεις με το πολωνικό υπουργείο Άμυνας για την αντιμετώπιση του ζητήματος. Το ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι είναι έτοιμο να συμμετάσχει σε τέτοιες συνομιλίες.

Τραμπ: “Ξεκινάμε!”

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δημοσίευσε την πρώτη του αντίδραση για την εισβολή ρωσικών drones στον πολωνικό εναέριο χώρο, γράφοντας στο Truth Social:

«Τι συμβαίνει με τη Ρωσία που παραβιάζει τον πολωνικό εναέριο χώρο με drones; Ξεκινάμε!».

Νωρίτερα, αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε στο Reuters ότι ο Τραμπ σκοπεύει να συνομιλήσει αργότερα σήμερα με τον πρόεδρο της Πολωνίας και πολιτικό του σύμμαχο, Καρόλ Ναβρότσκι.

Σέρτζιο Ματαρέλα: “Κίνδυνος να εισέλθουμε σε μια ανεξέλεγκτη σύρραξη”

“Υπάρχει κίνδυνος να εισέλθουμε σε μια ανεξέλεγκτη σύρραξη, ασύλληπτων διαστάσεων“, δήλωσε ο Ιταλός πρόεδρος Σέρτζιο Ματαρέλα, αναφερόμενος στην κλιμάκωση της έντασης ανάμεσα στη Ρωσία και στις χώρες του ΝΑΤΟ.

“Το συμβάν με τα drones στην Πολωνία είναι σοβαρότατο. Εκείνο που προκαλεί μεγάλη ανησυχία είναι ότι βρισκόμαστε σε ένα οριακό σημείο, από το οποίο μπορεί να κυλήσει κανείς σε ένα βάραθρο ανεξέλεγκτης βίας”, πρόσθεσε ο Ματαρέλα από την Σλοβενία, όπου πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη.

Ο Ιταλός πρόεδρος τόνισε ότι η όλη κατάσταση εκτραχύνεται και “λόγω απειλητικών δηλώσεων του Κρεμλίνου κατά ευρωπαϊκών χωρών, κάτι το οποίο προκαλεί επιπλέον ανησυχία”.

Αναφερόμενος στη Μέση Ανατολή, ο Σέρτζιο Ματαρέλα δήλωσε ότι “όσα συμβαίνουν στη Γάζα είναι απαράδεκτα” διότι “ένας ολόκληρος πληθυσμός οδηγείται στην πείνα… Είναι κάτι απαράδεκτο, όπως είναι επίσης απαράδεκτη η απέλαση του πληθυσμού και η κατοχή της Δυτικής Όχθης”.

Ο Γκουτέρες προειδοποιεί για τον κίνδυνο εξάπλωσης της σύγκρουσης

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες προειδοποίησε επίσης για τον «πραγματικό κίνδυνο» εξάπλωσης της σύγκρουσης πέρα από τα σύνορα της Ουκρανίας, μετά την αναχαίτιση ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην Πολωνία.

Αυτό το επεισόδιο «υπογραμμίζει για άλλη μια φορά τον περιφερειακό αντίκτυπο και τον πραγματικό κίνδυνο εξάπλωσης αυτής της καταστροφικής σύγκρουσης», δήλωσε ο Στεφάν Ντουζαρίκ, εκπρόσωπος του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ.