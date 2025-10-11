Γιατί ο τουρκικός στρατός μπορεί να μπει στη Γάζα

Στρατιωτικός αναλυτής τονίζει ότι οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις θα πάρουν θέση στη Γάζα στο πλαίσιο του ειρηνευτικού σχεδίου Τραμπ.

Είναι γνωστό ότι το Ισραήλ δεν αισθάνεται άνετα με μία πιθανή παρουσία τουρκικών στρατευμάτων στη Λωρίδα της Γάζας στο πλαίσιο του ειρηνευτικού σχεδίου Τραμπ.

Μάλιστα φέρεται να έχει ξεκαθαρίσει ήδη την πρόθεσή του να μην κάνει αποδεκτό τέτοιο όρο, όμως παραμένει εξαιρετικά αμφίβολο αν η εν λόγω ισραηλινή αξίωση γίνει τελικά αποδεκτή από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Στρατιωτικός αναλυτής μιλώντας στο Al Jazeera τόνισε ότι η Τουρκία “πιθανότατα θα βρίσκεται στη Γάζα γιατί έχει ο στρατός της έχει αποκτήσει εμπειρία σε περιοχές συγκρούσεων αλλά και σε καταστάσεις στις οποίες απαιτείται επείγουσα ανοικοδόμηση.

Ο αναλυτικής επικαλέστηκε το μεγάλο σεισμό στην Τουρκία πριν από δύο χρόνια στον οποίο ο στρατός πρόσφερε ουσιαστικά βοήθεια στους σεισμοπαθείς.

“Οι προσωρινά κατασκευασμένοι στρατώνες που χρησιμοποιήθηκαν εκεί μπορούν να χρησιμοποιηθούν και στη Γάζα” τόνισε χαρακτηριστικά.