Γάζα: Παλαιστίνιοι αναζητούν αγαπημένους στα ερείπια – Η τύχη ομήρων και κρατουμένων

Παλαιστίνιοι αναζητούν τους αγαπημένους τους στα ερείπια, εν αναμονή της ανταλλαγής των ομήρων που κρατά η Χαμάς με τους Παλαιστίνιους που κρατούνται στις ισραηλινές φυλακές

Έχουν περάσει κάτι περισσότερο από 24 ώρες από την εφαρμογή της συμφωνίας εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, με τους Παλαιστίνιους να μετρούν τις πληγές τους και να παίρνουν τον μακρύ δρόμο της επιστροφής στη γη τους, η οποία είναι πλέον καλυμμένη από ερείπια.

Η κατάπαυση του πυρός είναι πλέον σε ισχύ και οι Παλαιστίνιοι δεν ακούν πια τον επαναλαμβανόμενο, φρικιαστικό ήχο των βομβαρδισμών. Παρά όμως την αρχική ανακούφιση που φέρνει το τέλος των μαχών, κυριαρχεί το ερώτημα σχετικά με το αν η εκεχειρία και η συμφωνία ανταλλαγής ομήρων-κρατουμένων, το μεγαλύτερο βήμα προς τον τερματισμό του διετούς πολέμου, θα οδηγήσουν σε μια διαρκή ειρήνη.

Πολλά θα μπορούσαν να πάνε λάθος, καθώς το σχέδιο 20 σημείων του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη λήξη των εχθροπραξιών είναι γεμάτο ασάφειες και περαιτέρω βήματα πρέπει να συμφωνηθούν. Αυτά περιλαμβάνουν θέματα όπως τον τρόπο με τον οποίο η κατεστραμμένη Λωρίδα της Γάζας θα διοικηθεί όταν τελειώσει ο πόλεμος και η τελική τύχη της Χαμάς, η οποία έχει απορρίψει τις αξιώσεις του Ισραήλ να αφοπλιστεί.

Το σχέδιο Τραμπ προβλέπει ότι το Ισραήλ θα διατηρήσει μια αόριστης διάρκειας στρατιωτική παρουσία μέσα στη Γάζα, κατά μήκος των συνόρων της με το Ισραήλ. Ένας διεθνής στρατός, που θα αποτελείται κυρίως από στρατεύματα αραβικών και μουσουλμανικών χωρών, θα είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια μέσα στη Γάζα. Οι ΗΠΑ θα ηγηθούν μιας μεγάλης διεθνώς χρηματοδοτούμενης προσπάθειας ανασυγκρότησης, αναφέρει το Associated Press (AP).

Το σχέδιο προβλέπει επίσης έναν μελλοντικό ρόλο για την Παλαιστινιακή Αρχή – κάτι που ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, αντιτίθεται επί μακρόν. Ωστόσο, απαιτεί από την αρχή, η οποία διοικεί μέρη της Δυτικής Όχθης, να υποβληθεί σε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων που θα μπορούσε να διαρκέσει χρόνια.

Το σχέδιο Τραμπ είναι ακόμα πιο ασαφές για το μέλλον του παλαιστινιακού κράτους, το οποίο ο Νετανιάχου απορρίπτει κατηγορηματικά.

Επομένως, η εφαρμογή της συμφωνίας θα κρίνεται σε κάθε επιμέρους στάδιο. Αυτή τη στιγμή, τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στο επόμενο βήμα, που αποτελεί την ανταλλαγή των ισραηλινών ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς με τους παλαιστίνιους που βρίσκονται φυλακισμένοι στο Ισραήλ.

AP Photo/Abdel Kareem Hana

Τι γνωρίζουμε για την απελευθέρωση ομήρων και κρατουμένων

Η κατάπαυση του πυρός τέθηκε σε ισχύ στις 12:00 το μεσημέρι της Παρασκευής και από εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε αντίστροφη μέτρηση 72 ωρών. Στο διάστημα αυτό, η Χαμάς καλείται να απελευθερώσει και τους 20 ομήρους που εκτιμάται ότι είναι ακόμη ζωντανοί.

Οι ακριβείς λεπτομέρειες της διαδικασίας δεν έχουν δημοσιοποιηθεί, ωστόσο με βάση προηγούμενα πρωτόκολλα, οι όμηροι παραλαμβάνονταν από τον Ερυθρό Σταυρό, μεταφέρονταν στο Ισραήλ και από εκεί μεταφέρονται σε νοσοκομεία για ιατρικό έλεγχο και επανένωση με τις οικογένειές τους.

Η απελευθέρωση των ομήρων και των κρατουμένων αναμένεται να ξεκινήσει τη Δευτέρα, σύμφωνα με δύο Αιγύπτιους αξιωματούχους που ενημερώθηκαν για τις συνομιλίες και έναν αξιωματούχο της Χαμάς, αν και άλλος αξιωματούχος είπε ότι θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν ακόμα και από την Κυριακή το βράδυ. Οι αξιωματούχοι μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, καθώς δεν είχαν εξουσιοδότηση να αναφέρονται δημοσίως για τις διαπραγματεύσεις, αναφέρει το AP.

Η συμφωνία προβλέπει ότι και οι σοροί Ισραηλινών ομήρων που σκοτώθηκαν θα επιστραφούν, χωρίς να είναι σαφές σε ποιο χρονικό πλαίσιο μπορεί να συμβεί αυτό.

Έγγραφο της συμφωνίας που δημοσιεύθηκε στον ισραηλινό Τύπο αναφέρει ότι οι παραδόσεις θα γίνουν χωρίς τελετές, δημόσιες εικόνες ή κάμερες.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας αναμένεται η απελευθέρωση περίπου 250 Παλαιστινίων κρατουμένων που εκτίουν ισόβιες ποινές σε ισραηλινές φυλακές, καθώς και 1.700 κρατουμένων από τη Γάζα. Παράλληλα, περίπου 600 φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια θα μπαίνουν καθημερινά στη Γάζα.

AP Photo/Abdel Kareem Hana

Ωστόσο, η λίστα των 250 ονομάτων που δημοσίευσε το ισραηλινό υπουργείο Δικαιοσύνης δεν περιλαμβάνει επτά εμβληματικές παλαιστινιακές μορφές, όπως τον Μαρουάν Μπαργκούτι και τον Άχμαντ Σααντάτ, που η Χαμάς είχε απαιτήσει να συμπεριληφθούν.

Ο Χαλίντ αλ-Χάγια, ανώτερο στέλεχος της Χαμάς και επικεφαλής των διαπραγματεύσεων, δήλωσε την Πέμπτη το βράδυ ότι όλες οι γυναίκες και τα παιδιά που κρατούνται στις ισραηλινές φυλακές θα απελευθερωθούν.

Σύμφωνα με πηγή των παλαιστινιακών αρχών που μίλησε στο BBC, ο Αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ δεσμεύτηκε να θέσει το ζήτημα στον Μπενιαμίν Νετανιάχου, αλλά το Ισραήλ αρνείται κατηγορηματικά.

Το BBC μεταδίδει επίσης ότι η Χαμάς πιέζει για πρόσθετες αποφυλακίσεις Παλαιστινίων κρατουμένων που είχαν απελευθερωθεί στο πλαίσιο της ανταλλαγής για τον Γκιλάντ Σαλίτ και συνελήφθησαν ξανά μετά τις 7 Οκτωβρίου.

Η Χαμάς υποστηρίζει ότι αφού είχαν ήδη συμμετάσχει σε παλαιότερη ανταλλαγή ομήρων, δεν θα πρέπει να υπολογίζονται στον αριθμό των 250.

“Εσωτερικό ζήτημα των Παλαιστινίων” η διακυβέρνηση της Γάζας

Η Χαμάς και οι συμμαχικές παλαιστινιακές οργανώσεις επανέλαβαν ότι οποιαδήποτε απόφαση για τη μελλοντική διακυβέρνηση της Γάζας είναι «εσωτερικό ζήτημα των Παλαιστινίων», καθώς τίθεται σε εφαρμογή η εκεχειρία στην περιοχή.

Σε κοινή δήλωση την Παρασκευή, η Ισλαμική Τζιχάντ Παλαιστίνης και το Λαϊκό Μέτωπο για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης προσχώρησαν στη Χαμάς, εξυμνώντας την αντοχή των Παλαιστινίων, την οποία, όπως είπαν, ακύρωσε τα σχέδια του Ισραήλ για μαζική αναγκαστική εκδίωξη στη Γάζα.

«Ανανεώνουμε την απόρριψη οποιασδήποτε ξένης κηδεμονίας και τονίζουμε ότι η φύση της διοίκησης της Λωρίδας της Γάζας και των θεσμών της είναι εσωτερικό ζήτημα των Παλαιστινίων που πρέπει να καθοριστεί από το εθνικό στοιχείο του λαού μας άμεσα», ανέφερε η δήλωση.

Εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι επιστρέφουν στις γειτονιές τους στη Γάζα AP Photo/Abdel Kareem Hana

Στη Γάζα 200 Αμερικανοί στρατιώτες – “Δεν θα υπάρξει ανάπτυξη αμερικανικών στρατευμάτων”

Στο μεταξύ, ο νέος επικεφαλής της αμερικανικής στρατιωτικής Διοίκησης για τη Μέση Ανατολή (Centcom), Μπραντ Κούπερ, ανακοίνωσε σήμερα πως μετέβη στη Γάζα για να συζητήσει για τη «σταθεροποίηση» της κατάστασης, διαβεβαιώνοντας πως κανένας αμερικανικός στρατιώτης δεν θα αναπτυχθεί στον παλαιστινιακό θύλακα.

Ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ διευκρίνισε στο Χ ότι επιστρέφει από μία επίσκεψη στη Γάζα για να συζητήσει για τη δημιουργία ενός «πολιτικο-στρατιωτικού συντονιστικού κέντρου», υπό τη διοίκηση της Centcom, το οποίο «θα συμβάλει στη σταθεροποίηση» της κατάστασης.

Μια πρώτη ομάδα 200 Αμερικανών στρατιωτών αναμένεται να μεταβεί στο Ισραήλ για να συμβάλει στην επιτήρηση μιας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ, όπως προβλέπει το ειρηνευτικό σχέδιο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

«Οι ένστολοι γιοι και οι κόρες της Αμερικής ανταποκρίνονται στο κάλεσμα για την παγίωση της ειρήνης στη Μέση Ανατολή, στο πλαίσιο της στήριξης των οδηγιών του αρχηγού του γενικού επιτελείου σε αυτήν την ιστορική στιγμή», έγραψε στο Χ ο Μπραντ Κούπερ, ο οποίος ανέλαβε τον Αύγουστο τη διοίκηση της Centcom.

«Αυτή η μεγάλη προσπάθεια θα πραγματοποιηθεί χωρίς την παρουσία στρατευμάτων στη Γάζα», είπε.

AP Photo/Abdel Kareem Hana

Πάνω από 5.000 επιχειρήσεις έχουν πραγματοποιηθεί από την εφαρμογή της εκεχειρίας

Οι αξιωματούχοι στη Γάζα δήλωσαν ότι έχουν πραγματοποιηθεί 5.000 δημόσιες επιχειρήσεις από την εφαρμογή της εκεχειρίας την Παρασκευή (10/10), περιλαμβανομένων προσπαθειών για την αποκατάσταση των υποδομών νερού και αποχέτευσης, καθώς και για την ασφάλεια των κατεστραμμένων κτιρίων.

Όπως αναφέρει το Al Jazeera, επικαλούμενο το γραφείο τύπου της κυβέρνησης της Γάζας, πραγματοποιήθηκαν περίπου 1.200 ιατρικές και υγειονομικές επιχειρήσεις, όπως η περίθαλψη των τραυματιών και η παρακολούθηση των πληγέντων. Επιπλέον, εκτελέστηκαν 850 αποστολές διάσωσης και βοήθειας από τις πολιτικές δυνάμεις, την αστυνομία και τις δημοτικές ομάδες της Γάζας, οι οποίες ανέσυραν πτώματα και άρχισαν την εκκαθάριση των ερειπίων.

Περισσότερες από 900 υπηρεσίες αποστολών στοχεύουν επίσης στην αποκατάσταση των γραμμών ύδρευσης και αποχέτευσης, την απομάκρυνση των απορριμμάτων και το άνοιγμα των δρόμων σε διάφορες κατοικημένες περιοχές.

Περίπου 700 ανθρωπιστικές αποστολές πραγματοποιήθηκαν για τη διανομή πακέτων τροφίμων.

Εν αναμονή της επίσκεψης Τραμπ σε Ισραήλ και Αίγυπτο

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε πεπεισμένος πως η εκεχειρία θα τηρηθεί, λέγοντας: «Έχουν όλοι κουραστεί από τις μάχες». Είπε επίσης πως πιστεύει ότι υπάρχει μια «συναίνεση» σχετικά με τα επόμενα βήματα, ωστόσο αναγνώρισε πως ορισμένες λεπτομέρειες θα πρέπει να επιλυθούν.

Ισραηλινοί και Παλαιστίνιοι εξέφρασαν τη χαρά τους μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας για τον τερματισμό του διετούς πολέμου, κατά τη διάρκεια του οποίου περισσότεροι από 67.000 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν, στην πλειονότητά τους άμαχοι, και για την επιστροφή των τελευταίων ομήρων που έπιασε η Χαμάς κατά τη φονική επίθεση που τον προκάλεσε.

Ο Τραμπ αναμένεται να επισκεφθεί την περιοχή τη Δευτέρα και να εκφωνήσει ομιλία στην Κνεσέτ, το ισραηλινό κοινοβούλιο, ο πρώτος Αμερικανός πρόεδρος που θα το κάνει μετά τον Τζορτ Ου. Μπους το 2008.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει επίσης πει πως θα ταξιδέψει στην Αίγυπτο και ότι και άλλοι ξένοι ηγέτες αναμένεται να παραστούν εκεί.