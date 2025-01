Γυναίκα νόμιζε ότι έχει σχέση με AI Μπραντ Πιτ – Σάλος στα social media

Θύμα διαδικτυακής χλεύης έπεσε 53χρονη στη Γαλλία, καθώς πίστεψε ότι είχε επικοινωνία και σχέση με τον Μπραντ Πιτ. Της απέσπασε 830.000 ευρώ.

Αντιμέτωπη με διαδικτυακή χλεύη βρέθηκε μια 53χρονη Γαλλίδα διακοσμήτρια εσωτερικών χώρων, ονόματι Αν, η οποία εξαπατήθηκε και κατέβαλε το ποσό των 830.000 ευρώ σε κάποιον που παρίστανε τον Μπραντ Πιτ.

Η 53χρονη πίστεψε μάλιστα ότι διατηρούσε ρομαντική σχέση επί έναν χρόνο με τον ηθοποιό και μετέφερε τα χρήματα θεωρώντας ότι προορίζονταν για τη θεραπεία του καρκίνου.

Η ιστορία προβλήθηκε στην εκπομπή Seven to Eight του TF1, όπου, σύμφωνα με τον Guardian, η Αν περιέγραψε πώς είχε πειστεί ότι οι λογαριασμοί του ηθοποιού ήταν δεσμευμένοι λόγω των διαδικασιών διαζυγίου του με την Αντζελίνα Τζολί. Μετά την προβολή, η γυναίκα δέχθηκε έντονη κριτική και χλεύη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ σατιρίστηκε ακόμα και στη μεγαλύτερη πρωινή ραδιοφωνική εκπομπή της Γαλλίας.

Όμως η αντίδραση του κοινού οδήγησε στην απόσυρση της τηλεοπτικής εκπομπής, καθώς υπήρξε αυξανόμενη ανησυχία για τη δημόσια διαπόμπευση της Άν και για την ευαίσθητη φύση της υπόθεσης.

Μόνο όταν το καλοκαίρι ο Χολιγουντιανός σταρ φωτογραφήθηκε στα μέσα ενημέρωσης μαζί με τη σύντροφό του, Ινές ντε Ραμόν, συνειδητοποίησε η Αν ότι είχε πέσει θύμα μιας περίτεχνης απάτης.

«Αναρωτιέμαι γιατί με διάλεξαν για να μου προκαλέσουν τέτοιο κακό», δήλωσε η ίδια στο TF1. «Δεν έχω βλάψει ποτέ κανέναν. Αυτοί οι άνθρωποι αξίζουν την κόλαση».

Η τηλεοπτική εκπομπή έγινε viral, προκαλώντας κύμα διαδικτυακής σάτιρας για την αφέλεια, γεγονός που οδήγησε το κανάλι στην απόσυρσή της από τις υπηρεσίες αναπαραγωγής στην ιστοσελίδα του την Τρίτη.

Το TF1 ανέφερε ότι η Αν είχε αντιμετωπίσει προβλήματα ψυχικής υγείας, σοβαρή κατάθλιψη και είχε νοσηλευτεί για θεραπεία. Ο παρουσιαστής του TF1, Harry Roselmack, έγραψε την Τρίτη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Για την προστασία των θυμάτων, αποφασίσαμε να αποσύρουμε [το απόσπασμα] από τις πλατφόρμες μας».

Ανάμεσα στους λογαριασμούς που χλεύασαν την αφέλεια της Άν ήταν και η ποδοσφαιρική ομάδα Τουλούζ, που έγραψε στην πλατφόρμα X: «Ο Μπραντ μας είπε ότι θα είναι στο γήπεδο την Τετάρτη», για τον επόμενο αγώνα της ομάδας, πριν διαγράψει το μήνυμα και αναρτήσει μια συγγνώμη.

Η Netflix France δημοσίευσε επίσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προωθώντας «τέσσερις ταινίες με τον Μπραντ Πιτ (πραγματικά) δωρεάν».

Το χρονικό της απάτης με τον AI Μπραντ Πιτ

Η απάτη ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2023, όταν η Αν, που είχε υπάρξει παντρεμένη με έναν εύπορο επιχειρηματία, δημιούργησε λογαριασμό στο Instagram για να μοιραστεί φωτογραφίες από τις διακοπές της για σκι στις γαλλικές Άλπεις.

Μετά την επιστροφή της, δέχθηκε μήνυμα στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης από κάποιον που παρίστανε τη Τζέιν Πιτ, τη μητέρα του ηθοποιού, η οποία άρχισε να συνομιλεί μαζί της και της είπε ότι θα ήταν ιδανικό ταίρι για τον γιο της. Στη συνέχεια, ένας άλλος λογαριασμός επικοινώνησε μαζί της, υποστηρίζοντας ότι ανήκει στον ίδιο τον ηθοποιό. Ο «Πιτ» ανέφερε ότι η μητέρα του του είχε μιλήσει για εκείνη: «Θα ήθελα να μάθω περισσότερα για εσένα», έγραφε ένα μήνυμα. «Αλλά θα ήθελα να ξέρω αν εργάζεσαι στα μέσα ενημέρωσης, καθώς προστατεύω την ιδιωτική μου ζωή».

Η Αν, που παραδέχθηκε ότι δεν είχε μεγάλη εξοικείωση με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πέρασε ενάμιση χρόνο επικοινωνώντας με το άτομο που πίστευε ότι ήταν ο Πιτ. Το άτομο αυτό χρησιμοποίησε ψεύτικους λογαριασμούς στα κοινωνικά δίκτυα και στο WhatsApp, καθώς και τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης για τη δημιουργία εικόνων, ώστε να της στέλνει ψεύτικες «σέλφι» και άλλα μηνύματα, όπως ποιήματα, τραγούδια και ένα αντίγραφο διαβατηρίου που υποτίθεται ότι ανήκε στον ηθοποιό. Η Αν είπε ότι ο «Πιτ» ενδιαφερόταν πραγματικά για τη δουλειά της και επικοινωνούσαν καθημερινά. «Ήμουν ερωτευμένη με τον άνδρα που συνομιλούσα», ανέφερε. «Ήξερε πώς να μιλά σε μια γυναίκα».

Μεταξύ των θεμάτων που συζήτησε η Αν με το άτομο που παρίστανε τον Πιτ ήταν η μεγάλη αποζημίωση που είχε λάβει από το διαζύγιό της. Στη συνέχεια, έλαβε AI-παραγόμενες εικόνες του ηθοποιού να βρίσκεται υποτίθεται σε νοσοκομείο, συνοδευόμενες από αιτήματα να πληρώσει για τη θεραπεία του, που υποτίθεται πως αφορούσε πρόβλημα στα νεφρά. Μεταβίβασε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για τα υποτιθέμενα ιατρικά έξοδα.

Οι δημιουργοί της εκπομπής του TF1 ανέφεραν ότι η Αν έχει καταθέσει μήνυση στην αστυνομία για την απάτη.