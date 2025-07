Τα όπλα στο επίκεντρο της “συμφωνίας φιλίας” που υπογράφουν σήμερα Γερμανία και Μ. Βρετανία

Ο -κεντροαριστερός- πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ περιμένει σήμερα στο Λονδίνο τον -συντηρητικό- Καγκελάριο της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς για να υπογράψουν τη μεγαλύτερη συνθήκη μεταξύ των χωρών, από το 1945.

Στο επίκεντρο είναι τα όπλα και το μεταναστευτικό.

Οι New York Times έγραψαν χαρακτηριστικά, πως πρόκειται για τον «πιο φιλόδοξο επανεξοπλισμό της Γερμανίας, από το τέλος του Ψυχρού Πολέμου».

Σύμφωνα με την κοινή διακήρυξη που είχε δημοσιευθεί τον Αύγουστο του 2024, η διμερής συνθήκη «θα αντικατοπτρίζει την ιδιότητα μας, ως του στενότερου εταίρου στην Ευρώπη».

Η «ισχυρότερη δυνατή διμερής συνεργασίας» που έχει υπογραφεί ποτέ επί ζητημάτων «που έχουν τη μεγαλύτερη σημασία για τους πληθυσμούς μας» περιλαμβάνει θέματα άμυνας, οικονομίας, οικονομικής συνεργασίας και μεταναστευτικού.

Οι υπογραφές στο κείμενο που είναι προϊόν 18 “γύρων” διαπραγματεύσεων.

Ο κοινός στόχος είναι να ηγηθούν της άμυνας της Ευρώπης.

Ένα από τα βασικά κεφάλαια της «συμφωνία φιλίας» -όπως την αποκαλούν οι πρωταγωνιστές- είναι αυτό της άμυνας, που βασίζεται στη Συμφωνία Trinity House, η οποία υπεγράφη τον Οκτώβριο του 2024.

Zητούμενο των ηγετών των χωρών είναι να ηγηθούν της πιο στενής συνεργασίας των Ευρωπαίων σε θέματα ασφαλείας της ηπείρου, προκειμένου να ανεξαρτητοποιηθεί από τις ΗΠΑ.

Το Politico αποκάλυψε ότι ορίζει πως οποιαδήποτε στρατηγική απειλή για τη μια χώρα, θα αποτελεί απειλή και για την άλλη και προβλέπει την ανάπτυξη ενός νέου συστήματος πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς.

Αυτό σημαίνει ότι η Γερμανία αποκτά ρήτρα αμοιβαίας βοήθειας με αμφότερες τις πυρηνικές δυνάμεις της Ευρώπης (η άλλη είναι η Γαλλία).

Εν τω μεταξύ, πριν δέκα ημέρες ο Στάρμερ υποδέχθηκε στο Λονδίνο τον Εμανουέλ Μακρόν για την υπογραφή συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ Μεγάλης Βρετανίας και Γαλλίας, που ήταν στο πλαίσιο αυτού που αναμένεται να γίνει σήμερα.

Οι Γερμανοί δεν έχουν πυρηνικά όπλα, ωστόσο είναι ο τρίτος μεγαλύτερος προμηθευτής στρατιωτικού υλικού στην Ουκρανία, μετά τις ΗΠΑ και τη Βρετανία.

Υπό τον Μερτς συμφώνησαν να αυξήσουν τις στρατιωτικές τους δαπάνες στο 3.5% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος έως το 2029 και η διμερής συνθήκη προβλέπει ενίσχυση των βρετανικών αμυντικών εξαγωγών.

Μεταξύ όσων προβλέπει η συνθήκη μεταξύ Γερμανίας και Ηνωμένου Βασιλείου, είναι και η ενίσχυση των εμπορικών δεσμών, μέσω της επιστημονικής ερευνητικής συνεργασίας (στη κβαντική τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη), τις υπεράκτιες ενεργειακές συνδέσεις στη Βόρεια Θάλασσα και μια σιδηροδρομική σύνδεση, μεταξύ των χωρών.

Θα δημιουργηθεί και ένα νέο Επιχειρηματικό Φόρουμ, για τη διευκόλυνση των επενδύσεων στις δύο χώρες.

Στη Συνθήκη προωθούνται και μέτρα για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης, των μεταφορών, της έρευνας και της καινοτομίας.

Θα περιλαμβάνει και δέσμευση μεταξύ των χωρών, για την προώθηση των διασυνορικών ανταλλαγών, ένα “αγκάθι” στην κυβέρνηση του Στάρμερ όπως αντιμετωπίζει πιέσεις για τη μείωση της μετανάστευσης.

Στη συνάντηση των Στάρμερ και Μακρόν συμφωνήθηκε “πιλοτικό” πρόγραμμα που ονομάστηκε «one in, one out».

To Οne In, One Out που συμφωνήθηκε μεταξύ Μεγάλης Βρετανίας και Γαλλίας προβλέπει πως κάθε εβδομάδα οι μεν θα στέλνουν πίσω στους δε, περίπου 50 άτομα που διασχίζουν τη Μάγχη παράνομα με μικρές βάρκες.

Σε “αντάλλαγμα”, οι Βρετανοί θα δέχονται ισοδύναμο αριθμό μεταναστών από τη Γαλλία, οι οποίοι έχουν βάσιμους λόγους να ζητήσουν άσυλο στη χώρα -πχ οικογένεια.

Οι ηγέτες εξήγησαν πως κατ’ αυτόν τον τρόπο θα αποδυναμωθεί το επιχειρηματικό μοντέλο των διακινητών και θα μειωθούν οι σχετικές απόπειρες. Αμφότεροι το χαρακτήρισαν ως “πρωτοποριακό”.

Ο Συντηρητικός βουλευτής, Κρις Φίλιπ υποστήριξε ότι η επιστροφή μόλις 50 ατόμων την εβδομάδα (σε σύγκριση με τον μέσο όρο 700-800 διασχίσεων εβδομαδιαία), δεν θα λειτουργήσει ως ισχυρό αποτρεπτικό μέτρο.

Όπως τόνισε το Al Jazeera υπάρχουν και νομικές προκλήσεις βάσει της Σύμβασης του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες που προστατεύει το δικαίωμα των αιτούντων ασύλου να ζητούν προστασία.