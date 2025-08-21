Γκάβιν Νιούσομ: Ο “άρχοντας των memes” που τρολάρει τον Τραμπ

Ο Γκάβιν Νιούσομ βρήκε έναν ιδιαίτερο τρόπο να ασκήσει αντιπολίτευση στον Ντόναλντ Τραμπ και διεκδικεί τη θέση του “άρχοντα των social media”.

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ, ο οποίος θεωρείται ένας από τους πιο πιθανούς υποψηφίους για το χρίσμα των Δημοκρατικών στις εκλογές του 2028, έχει ξεκινήσει να σατιρίζει τον πρώην πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ με μια σειρά από αναρτήσεις που είναι γραμμένες στο χαρακτηριστικό στυλ του Ρεπουμπλικανού ηγέτη, ελπίζοντας να δείξει στο κόμμα του πώς να νικήσει τον «άρχοντα των social media» στο δικό του παιχνίδι.

@msnbc “It is a stark reminder — with someone else doing it — of how truly, utterly deranged our current president sounds whenever he communicates, and also how accustomed we’ve all become to this very, very weird behavior.” On @All In with Chris Hayes, @Chris Hayes ♬ original sound – MSNBC

Τις τελευταίες εβδομάδες, ο Νιούσομ έχει δημοσιεύσει διάφορες επεξεργασμένες εικόνες που τον απεικονίζουν σε υπερβολικές αλλά δημοφιλείς σκηνές -μέρος της “αισθητικής” του κινήματος MAGA- όπως το να τοποθετεί το πρόσωπό του στο Όρος Ράσμορ ή να προσεύχεται μαζί με αγαπημένα πρόσωπα του MAGA, όπως οι Τάκερ Κάρλσον και Κιντ Ροκ.

Όταν ο Τραμπ ανάρτησε ένα πολύ σύντομο ποστ το Σαββατοκύριακο, γράφοντας απλώς «Bela», το οποίο άφησε τους υποστηρικτές του να αναρωτιούνται, ο Νιούσομ δημοσίευσε μια φωτογραφία της ανάρτησης με τη δική του λεζάντα: «Ο ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΕΓΡΑΨΕ ΤΗΝ ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΤΟ ΠΡΩΙ — ΔΥΣΤΥΧΩΣ (ΧΑΜΗΛΟ ΙQ) ΤΟ ΕΓΡΑΨΕ ΛΑΘΟΣ – ‘BETA’», παραπέμποντας στην ουσία στο προ ετών ακατανόητο «covfefe» του Τραμπ είχε γίνει viral.

Τότε, το tweet βρισκόταν επί ώρες στο Διαδίκτυο, ενώ δεν είχε διορθωθεί ούτε είχε εξηγηθεί η έννοιά του. Μετά τα δεκάδες χιλιάδες retweet ο Τραμπ είχε επανέλθει γράφοντας: «Ποιος μπορεί να καταλάβει την πραγματική έννοια του covfefe; Διασκεδάστε!».

Επιπλέον, όπως γράφει το FRANCE24, o Nιούσομ έχει αρχίσει να κλείνει τις αναρτήσεις του “υπογράφοντας” με τον τρόπο που έκανε γνωστό ο Τραμπ: «ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΘΕΜΑ!».

“Σύνδρομο Νιούσομ”

Οι αναρτήσεις του έχουν κερδίσει την προσοχή των υποστηρικτών του, οι οποίοι έχουν μοιραστεί και αυτοί με τη σειρά τους τα δικά τους «τραμπικά» memes, με εικόνες του Νιούσομ χωρίς μπλούζα, με μυώδη σώματα, να κρατάει πιστόλια κλπ.

Ταυτόχρονα, προκαλούν την οργή των Ρεπουμπλικανών, των πολιτικών αναλυτών που γέρνουν προς τη συντηρητική πλευρά και των μέσων ενημέρωσης της δεξιάς.

Η Ντάνα Περίνο, παρουσιάστρια του Fox News, καταδίκασε τη νέα στρατηγική του Νιούσομ, λέγοντας στους τηλεθεατές: «Αν ήμουν η γυναίκα του, θα του έλεγα ότι κάνει τον εαυτό του ρεζίλι, να το σταματήσει».

«Το NDS – “Σύνδρομο Νιούσομ” είναι ένα πραγματικό φαινόμενο», έγραψε στο X ο Ρεπουμπλικανός πολιτικός σύμβουλος, Μάικ Μαδρίδ.

Η στρατηγική του Νιούσομ φαίνεται πάντως να έχει αποτέλεσμα, καθώς ο αριθμός των ακολούθων του επίσημου λογαριασμού του γραφείου Τύπου του στο X, όπου αναρτώνται οι παιχνιδιάρικες αυτές ανακοινώσεις, έχει εκτοξευθεί κατά 450% από τα μέσα Ιουνίου, σύμφωνα με το CNN, ενώ έχουν σημειωθεί επίσης εντυπωσιακές αυξήσεις στους ακολούθους σε Instagram και TikTok.

Από την 1η Αυγούστου η αναζήτηση του Νιούσομ στο Google έχει αυξηθεί κατά 500%. Ο Νιούσομ λέει ότι οι αναρτήσεις με MAGA περιεχόμενο όχι μόνο εκνευρίζουν τους Ρεπουμπλικανούς, αλλά επανακαθορίζουν τον τρόπο που οι Δημοκρατικοί μπορούν να παρέχουν μια αποτελεσματική αντιπολίτευση σε έναν από τους πιο επικοινωνιακούς ηγέτες που έχουν περάσει ποτέ από τον Λευκό Οίκο.