Γκουτέρες για Γάζα: “Οι φρικαλεότητες πλησιάζουν το τρίτο τερατώδες έτος”

Από το βήμα του ΟΗΕ, ο ΓΓ του Οργανισμού αναφέρθηκε στη Γάζα λέγοντας πως “η κλίμακα του θανάτου και της καταστροφής στην περιοχή είναι μεγαλύτερη από κάθε άλλη σύγκρουση στα χρόνια του”.

Με την ομιλία του Αντόνιο Γκουτέρες ξεκίνησε σήμερα, Τρίτη (23/9), στη Νέα Υόρκη, η 80η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όπου περισσότεροι από 140 παγκόσμιοι ηγέτες, πρόκειται να βρεθούν στο ίδιο τραπέζι, σε μια συγκυρία όπου τα πιο κρίσιμα διεθνή ζητήματα απαιτούν απαντήσεις και δράση.

Ο Γκουτέρες αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην ίδρυση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, τονίζοντας πως «πριν από ογδόντα χρόνια, σε έναν κόσμο κατεστραμμένο από τον πόλεμο, οι ηγέτες έκαναν μια επιλογή: συνεργασία αντί για χάος, νόμος αντί για ανομία, ειρήνη αντί για σύγκρουση, και αυτή η επιλογή γέννησε τα Ηνωμένα Έθνη, όχι ως όνειρο τελειότητας, αλλά ως πρακτική στρατηγική για την επιβίωση της ανθρωπότητας».

«Ογδόντα χρόνια μετά, αντιμετωπίζουμε ξανά το ερώτημα που έθεσαν οι ιδρυτές μας, μόνο που τώρα είναι πιο επείγον, πιο αλληλένδετο και πιο αμείλικτο», πρόσθεσε. Αποκάλεσε, μάλιστα, τον ΟΗΕ «τείχος προστασίας απέναντι στις φλόγες της σύγκρουσης και του τρίτου παγκοσμίου πολέμου». «Είμαστε όλοι μαζί σε αυτό», είπε στη Γενική Συνέλευση.

«Τι είδους κόσμο επιλέγουμε να χτίσουμε μαζί;» διερωτήθηκε. «Πρέπει να κάνουμε μια επιλογή», συνέχισε, καλώντας τα κράτη να επαναβεβαιώσουν το διεθνές δίκαιο, τις αρχές του οποίου χαρακτήρισε θεμέλια του ΟΗΕ. Προτρέπει τα κράτη να καταγγέλλουν εκείνες τις χώρες που «συμπεριφέρονται σαν να μην ισχύουν οι κανόνες γι’ αυτές», επεσήμανε.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη βία που βιώνουν οι πολίτες στο Σουδάν και κάλεσε όλα τα μέρη να εργαστούν για την προστασία τους.

Μιλώντας για άλλους πολέμους που μαίνονται, ο Γκουτέρες ζήτησε «διαρκή εκεχειρία» και ειρήνη στην Ουκρανία.

Αναφερόμενος στη Μέση Ανατολή, διαμήνυσε ότι “τίποτα δεν μπορεί να δικαιολογήσει” τις επιθέσεις στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, ενώ ταυτόχρονα ζήτησε μόνιμη εκεχειρία στη Γάζα, αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας στην περιοχή και την απελευθέρωση όλων των ομήρων, εν μέσω της επιδείνωσης του λιμού και των δολοφονιών Παλαιστινίων.

«Οι φρικαλεότητες πλησιάζουν το τρίτο τερατώδες έτος. Είναι το αποτέλεσμα αποφάσεων που παραβιάζουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Η κλίμακα του θανάτου και της καταστροφής είναι πέρα από κάθε άλλη σύγκρουση στα χρόνια μου ως Γενικός Γραμματέας», δήλωσε.

Αναφέρθηκε επίσης στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης (ICJ), το Ανώτατο Δικαστήριο του ΟΗΕ, το οποίο έχει εκδώσει πολλές εντολές για τη Γάζα, καλώντας το Ισραήλ να λάβει μέτρα για την αποτροπή γενοκτονίας, να επιτρέψει τη διεξαγωγή έρευνας και να ενισχύσει την ανθρωπιστική βοήθεια.

Σχετικά με το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, ο Γκουτέρες δήλωσε ότι πρέπει να ανταποκριθεί στις ευθύνες του. Πρόσθεσε, ότι “πρέπει να επιλέξουμε την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τα ανθρώπινα δικαιώματα”.

«Ο κόσμος χρειάζεται τη δύναμή μας να συγκεντρώνουμε έθνη. Το όραμά μας να ενώνουμε χώρες, να γεφυρώνουμε διχασμούς και να αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας», είπε ο ίδιος στη Συνέλευση.

Ο ΟΗΕ πρέπει να γίνει πιο ισχυρός, πιο αποτελεσματικός και πιο συμπεριληπτικός, συνέχισε ο Γκουτερες. «Δεν αρκεί να γνωρίζουμε ποιες είναι οι σωστές επιλογές – σας καλώ να τις κάνετε», λέει στη συνέλευση. Παράλληλα, τόνισε ότι ο κόσμος «δεν πρέπει ποτέ να τα παρατήσει» και δηλώνει πως ο ίδιος δεν θα εγκαταλείψει ποτέ την αποστολή του για «ειρήνη, αξιοπρέπεια, δικαιοσύνη, για την ανθρωπότητα».

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Λουίζ Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, άνοιξε τον κύκλο των τοποθετήσεων των κρατών μελών και έπειτα θα ακολουθήσει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αναμένεται να μιλήσει γύρω στις 09:50 ώρα Νέας Υόρκης σε μια ομιλία που, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, θα περιγράφει το «όραμά του για τον κόσμο».