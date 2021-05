Γκουίνεθ Πάλτροου: Της έκαναν μήνυση για κερί που πήρε φωτιά

Τα κεριά 'This Smells Like My Vagina' είναι μια εμπορική ατραξιόν του πολυσυζητημένου brand της Γκουίνεθ Πάλτροου. Πρόκειται για αρωματικά κεριά που φέρουν συγκεκριμένη οδηγία "να μην μείνουν αναμμένα για περισσότερο από δύο ώρες". Όμως ο Κόλμπι Γουότσον, ένας άντρας από το Τέξας, φαίνεται πως μάλλον δεν υπάκουσε στις οδηγίες.

ADVERTISING

Ο Γουότσον υπέβαλε μήνυση προς την Goop, ισχυριζόμενος πως αφού άναψε το κερί που είχε αγοράσει, αυτό έβγαλε φλόγες, που του προκάλεσαν σοβαρές φθορές στο υπνοδωμάτιο του, ύστερα από πυρκαγιά που δυσκολεύτηκε να ελέγξει.

Ο νεαρός άντρας αν και παραδέχτηκε πως είχε αφήσει το κερί αναμμένο για τουλάχιστον τρείς ώρες, επιχείρησε να πείσει το δικαστήριο πως το συγκεκριμένο προϊόν ήταν ελαττωματικό και επικίνδυνο. Η Γκουίνεθ Πάλτροου μέσω εκπροσώπου της, χαρακτήρισε την μήνυση "εξωφρενική", τονίζοντας πως ο μηνυτής "επιχειρεί να επωφεληθεί οικονομικά από ένα προϊόν με τεράστια δημοσιότητα". Ο Γουότσον απαιτεί πέντε εκατομμύρια δολάρια "για ζημιές που προκάλεσε ένα ελαττωματικό προϊόν σε εμένα και άλλους αγοραστές".

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις