Γκρέτα Τούνμπεργκ για COP26: Οι παγκόσμιοι ηγέτες "προσποιούνται πως παίρνουν σοβαρά το μέλλον μας"

Η γνωστή ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ, συμμετείχε σε μια διαμαρτυρία έξω από την Σύνοδο COP26 του ΟΗΕ για το κλίμα στην Γλασκώβη. Στη σύνοδο COP26 συμμετέχουν ηγέτες από όλο τον κόσμο και προειδοποιούν για την επείγουσα ανάγκη να ληφθούν μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Έξω από το κτήριο που πραγματοποιείται η Σύνοδος, γίνονται διαδηλώσεις από ακτιβιστές κατά των ηγετών κυβερνήσεων. Στις διαδηλώσεις, την πρώτη ημέρα της Συνόδου, βρέθηκε και η 18χρονη ακτιβίστρια η οποία έστειλε το δικό της μήνυμα.

Η Γκρέτα Τούνμπεργκ σε διαμαρτυρία έξω από την COP26 AP

Η Γκρέτα Τούνμπεργκ μιλώντας στο Festival Park είπε: "Μέσα στην COP είναι απλώς πολιτικοί και άνθρωποι με εξουσία που προσποιούνται ότι παίρνουν το μέλλον μας στα σοβαρά. Λέμε όχι άλλο μπλα μπλα, όχι στην μεγαλύτερη εκμετάλλευση των ανθρώπων και του πλανήτη".

Σύμφωνα με την Independent, η Γκρέτα Τούνμπεργκ στην συνέχεια αποθανατίστηκε να τραγουδάει με το πλήθος "You can shove your climate crisis up your a***(μπορείτε να βάλετε την κλιματική κρίση στον κ**** σας)".

